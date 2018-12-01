«Салават» не забил 10 буллитов «Адмиралу» и проиграл. Это как?
У капитана Бурдасова уже третьи «5+20» в сезоне.
У капитана Бурдасова уже третьи «5+20» в сезоне.
Кажется, не может быть лучше соперника, чем нынешний «Адмирал», чтобы отойти от нескольких обидных поражений с сухим счётом и встрепенуться в атаке. Тем более на матч с «Салаватом» «моряки» выставили всего 11 форвардов — Константин Глазачев приболел, а глубиной «скамейки» дальневосточники не избалованы. Но не
После 0:4 от «Металлурга» Николай Цулыгин впервые в сезоне принял решение оставить в запасе Линуса Умарка. «Дали ему отдохнуть, он нормально отреагировал», — сказал после игры тренер «Салавата» Николай Цулыгин. Швед остаётся лучшим бомбардиром команды, отдаёт передачи, правда, преимущественно в большинстве, но сам последний раз забивал 23 матча назад. Вместо него в первое звено поставили Кугрышева, а привычное место во второй тройке с Хохряковым и Бурдасовым занял Майоров. Владимир Ткачёв пропустил второй матч подряд, но даже без них атакующая линия «Салавата» на бумаге выглядит грозно: Кугрышев, Бурдасов, Хартикайнен, Кемппайнен, Кадейкин.
На деле эта грозная атака уже почти две недели кажется беспомощной и полностью дезорганизованной. «Салават» с трудом проходил среднюю зону, поголовно проигрывал борьбу, часто не выдерживал прессинга. Нет, конечно, хозяева атаковали, но то бросали чётко во вратаря, то промахивались по шайбе, то ещё
В первом периоде «Адмирал» создал как минимум не меньше голевых моментов, чем соперник, а во втором и вовсе выглядел
Уфимцы всё же отыгрались, прервав свою безголевую серию на 148-й минуте. Всем был знаком «Салават», который не умеет и не любит обороняться. Цулыгин научил его это делать, но куда делось привычное голевое пиршество? Вот уже уфимцы вымучили одну шайбу за три матча. «В последних играх это просто
Гол мог бы взбодрить «Салават», но в самый ненужный момент команду подвёл Антон Бурдасов. В третий раз в этом сезоне он получает удаление до конца матча. И хотя его жертва — печально известный грязной игрой Степан Захарчук, но оправдать такое поведение капитана нельзя. Если только КХЛ не отменит «5+20», Бурдасов пропустит ещё и ближайшие два матча, а впереди — выездная серия, которая начнётся игрой с «Авангардом».
Игроки «Адмирал» не забили в большинстве, но сражались так, будто от этого матча зависели их жизни. А ведь их сезон уже, по сути, окончен, тогда как у «Салавата» должен только начинаться. Уфе не помог ни овертайм, где на открытом льду можно чувствовать себя свободно, ни удаление Захарчука в дополнительное время, ни взятый Цулыгиным
Где атака «Салавата»? Ни у команды, ни у игроков нет ответа. В Уфе надеются, что проблему решит выменянный из «Ак Барса» Александр Бурмистров, но он не выглядит спасителем вселенной.
Елена Кузенцова
|Салават Юлаев
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1:2 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
|Адмирал
|Николай Цулыгин
|Сергей Светлов
|Андрей Кареев
|Никита Серебряков
|1-й период
|Войтех Полак
|11:56
|13:49
|Максим Майоров
|2-й период
|Александр Черников (Е.А. Яковлев, А. Кармашков)
|27:42
|32:40
|Войтех Полак
|37:39
|38:43
|Филип Ларсен (А. Бурдасов)
|3-й период
|42:32
|Антон Бурдасов
|42:32
|Антон Бурдасов
|44:14
|54:21
|Максим Майоров
|Овертайм
|Степан Захарчук
|62:02
|В. Бутузов
|31
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)