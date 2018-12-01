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21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават» не забил 10 буллитов «Адмиралу» и проиграл. Это как?

У капитана Бурдасова уже третьи «5+20» в сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Кажется, не может быть лучше соперника, чем нынешний «Адмирал», чтобы отойти от нескольких обидных поражений с сухим счётом и встрепенуться в атаке. Тем более на матч с «Салаватом» «моряки» выставили всего 11 форвардов — Константин Глазачев приболел, а глубиной «скамейки» дальневосточники не избалованы. Но не тут-то было. «Салават», имея в составе целую плеяду креативных нападающих, пребывает в кризисе.

После 0:4 от «Металлурга» Николай Цулыгин впервые в сезоне принял решение оставить в запасе Линуса Умарка. «Дали ему отдохнуть, он нормально отреагировал», — сказал после игры тренер «Салавата» Николай Цулыгин. Швед остаётся лучшим бомбардиром команды, отдаёт передачи, правда, преимущественно в большинстве, но сам последний раз забивал 23 матча назад. Вместо него в первое звено поставили Кугрышева, а привычное место во второй тройке с Хохряковым и Бурдасовым занял Майоров. Владимир Ткачёв пропустил второй матч подряд, но даже без них атакующая линия «Салавата» на бумаге выглядит грозно: Кугрышев, Бурдасов, Хартикайнен, Кемппайнен, Кадейкин.

На деле эта грозная атака уже почти две недели кажется беспомощной и полностью дезорганизованной. «Салават» с трудом проходил среднюю зону, поголовно проигрывал борьбу, часто не выдерживал прессинга. Нет, конечно, хозяева атаковали, но то бросали чётко во вратаря, то промахивались по шайбе, то ещё что-то, но никак не могли пробить молодого Никиту Серебрякова.

В первом периоде «Адмирал» создал как минимум не меньше голевых моментов, чем соперник, а во втором и вовсе выглядел каким-то монстром по сравнению с потерявшимся «Салаватом». Так сходу и не скажешь, какая из команд находится в зоне плей-офф, а какая пытается уйти с последнего места в турнирной таблице. Неудивительно, что болельщики начали посвистывать. Незасчитанный гол гостей во втором периоде тому яркий пример — два игрока «Адмирала» оказались перед Кареевым на добивании и доиграли момент, пока хозяева хлопали глазами. «Салавату» повезло, что шайба влетела в сдвинутые ворота. Счёт «моряки» открыли непринуждённо — Александр Черников мастерски подкараулил отскок и сыграл на добивании.

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Уфимцы всё же отыгрались, прервав свою безголевую серию на 148-й минуте. Всем был знаком «Салават», который не умеет и не любит обороняться. Цулыгин научил его это делать, но куда делось привычное голевое пиршество? Вот уже уфимцы вымучили одну шайбу за три матча. «В последних играх это просто какое-то мучение, вымучиваем каждый гол. В обороне играем в принципе неплохо, в меньшинстве сыграли хорошо, но при этом забить никак не можем. Что-то где-то разладилось именно в атаке у нас, моменты есть, но не идёт», — отметил Цулыгин. Было бы совсем грустно, если бы Уфа не забила «Адмиралу», который в этом сезоне не пропускал только один раз, в матче с «Амуром». Мучаются и болельщики «Салавата», отказываясь ходить на «Уфа-арену». Команда обновила антирекорд посещаемости за время выступления в КХЛ — 4650 зрителей.

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Бурдасов снова подводит команду

Гол мог бы взбодрить «Салават», но в самый ненужный момент команду подвёл Антон Бурдасов. В третий раз в этом сезоне он получает удаление до конца матча. И хотя его жертва — печально известный грязной игрой Степан Захарчук, но оправдать такое поведение капитана нельзя. Если только КХЛ не отменит «5+20», Бурдасов пропустит ещё и ближайшие два матча, а впереди — выездная серия, которая начнётся игрой с «Авангардом».

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Игроки «Адмирал» не забили в большинстве, но сражались так, будто от этого матча зависели их жизни. А ведь их сезон уже, по сути, окончен, тогда как у «Салавата» должен только начинаться. Уфе не помог ни овертайм, где на открытом льду можно чувствовать себя свободно, ни удаление Захарчука в дополнительное время, ни взятый Цулыгиным тайм-аут. Апогеем бессилия стали буллиты. Признайтесь, у вас тоже глаза полезли на лоб, когда вы увидели на льду Гиматова? А Назаревича вместо более очевидного Ларсена? Есть же другие ребята, которые щёлкают буллиты как орешки, ведь не просто так клуб летом подписывал Кугрышева, а недавно выменивал из «Спартака» Филатова? Но Филатов промазал и в первой попытке, и во второй, Кугрышев ничего не смог показать. Лучший буллит исполнил Хартикайнен, но он попал в штангу. А после забил «Адмирал» — единственный гол в 10 попытках каждой команд.

Где атака «Салавата»? Ни у команды, ни у игроков нет ответа. В Уфе надеются, что проблему решит выменянный из «Ак Барса» Александр Бурмистров, но он не выглядит спасителем вселенной.

Елена Кузенцова

Салават Юлаев 1:2 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Адмирал
1.12.2018, 14:30 Зрители: 4650 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Сергей Светлов
Вратари
Андрей Кареев Никита Серебряков
1-й период
Войтех Полак 11:56
13:49 Максим Майоров
2-й период
Александр Черников (Е.А. Яковлев, А. Кармашков) 27:42
32:40
Войтех Полак 37:39
38:43 Филип Ларсен (А. Бурдасов)
3-й период
42:32 Антон Бурдасов
42:32 Антон Бурдасов
44:14
54:21 Максим Майоров
Овертайм
Степан Захарчук 62:02
Серия буллитов - победный бросок
В. Бутузов
Статистика
31 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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