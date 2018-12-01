Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава Сенаторз0
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.12
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.12
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
2.12
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.12
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик2
Северсталь3
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак3
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
16:30
Торпедо НН2
ХК Динамо3
Хоккей. НХЛ
2.12
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.12
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор1
Динамо Р0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават ЮлаевБ1
Адмирал2
Хоккей. НХЛ
2.12
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс2
Автомобилист7
Все события
Фоторепортажи
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
21:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик», прервав серию из семи поражений

«Нефтехимик» и «Северсталь» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Гости вышли вперёд на 10-й минуте игры в результате точного броска Александра Щербины. Во втором периоде «волки» восстановили паритет благодаря Микаэлю Руохомаа, но череповецкой команде потребовалось пять минут, чтобы снова выйти вперёд — заброшенной шайбой отметился Олег Яшин. Подопечные Андрея Назарова во второй раз сравняли счёт на 45-й минуте благодаря Глебу Семёнову. Максим Рыбин отличился на 58-й минуте и принёс череповецкой команде победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Северсталь» прервала серию из семи поражений, а «Нефтехимик» уступил в пятый раз подряд.

Нефтехимик 2:3
(0:1, 1:1, 1:1)
Северсталь
1.12.2018, 17:00 Зрители: 4685 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Андрей Разин
Вратари
Илья Ежов 58:30 Доминик Фурх
1-й период
9016 06:15
Александр Щербина (В. Кодола) 09:44
Иван Лекомцев 10:35
12:14
Константин Корнеев 18:52
2-й период
22:50 Булат Шафигуллин
24:50 Булат Шафигуллин
25:35 Микаэль Руохомаа (Д. Шарипзянов)
Артур Кулда 25:35
Олег Яшин 30:52
3-й период
40:22 Дамир Мусин
42:27 Алексей Волгин
Александр Щербина 42:27
44:09 Глеб Семенов (Э. Галимов)
Александр Щербина 44:27
Иван Лекомцев 53:42
Максим Рыбин (О. Яшин, И. Гераськин) 57:04
Статистика
18 Штрафное время 30
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин назвал лучшего футболиста России!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Лучшее московское дерби сезона. «Спартак» дал бой лидеру КХЛ
Российский лыжник завоевал бронзу в гонке на этапе КМ
«Это позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
«Это издевательство». «Енисей» и «Ахмат» отмучились в «минус 15»
В UFC хотят провести отдельный турнир с участием Хабиба и Конора
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен
Гвоздь программы. Талантливый украинец подерется со Стивенсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь