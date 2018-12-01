«Северсталь» обыграла «Нефтехимик», прервав серию из семи поражений

Встреча состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Гости вышли вперёд на 10-й минуте игры в результате точного броска Александра Щербины. Во втором периоде «волки» восстановили паритет благодаря Микаэлю Руохомаа, но череповецкой команде потребовалось пять минут, чтобы снова выйти вперёд — заброшенной шайбой отметился Олег Яшин. Подопечные Андрея Назарова во второй раз сравняли счёт на 45-й минуте благодаря Глебу Семёнову. Максим Рыбин отличился на 58-й минуте и принёс череповецкой команде победу.