«Северсталь» обыграла «Нефтехимик», прервав серию из семи поражений
«Нефтехимик» и «Северсталь» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Нефтехимик» и «Северсталь» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Гости вышли вперёд на 10-й минуте игры в результате точного броска Александра Щербины. Во втором периоде «волки» восстановили паритет благодаря Микаэлю Руохомаа, но череповецкой команде потребовалось пять минут, чтобы снова выйти вперёд — заброшенной шайбой отметился Олег Яшин. Подопечные Андрея Назарова во второй раз сравняли счёт на 45-й минуте благодаря Глебу Семёнову. Максим Рыбин отличился на 58-й минуте и принёс череповецкой команде победу.
«Северсталь» прервала серию из семи поражений, а «Нефтехимик» уступил в пятый раз подряд.
|Нефтехимик
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2:3
(0:1, 1:1, 1:1)
|Северсталь
|Андрей Назаров
|Андрей Разин
|Илья Ежов 58:30
|Доминик Фурх
|1-й период
|9016
|06:15
|Александр Щербина (В. Кодола)
|09:44
|Иван Лекомцев
|10:35
|12:14
|Константин Корнеев
|18:52
|2-й период
|22:50
|Булат Шафигуллин
|24:50
|Булат Шафигуллин
|25:35
|Микаэль Руохомаа (Д. Шарипзянов)
|Артур Кулда
|25:35
|Олег Яшин
|30:52
|3-й период
|40:22
|Дамир Мусин
|42:27
|Алексей Волгин
|Александр Щербина
|42:27
|44:09
|Глеб Семенов (Э. Галимов)
|Александр Щербина
|44:27
|Иван Лекомцев
|53:42
|Максим Рыбин (О. Яшин, И. Гераськин)
|57:04
|18
|Штрафное время
|30
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)