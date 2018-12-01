Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава Сенаторз0
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.12
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.12
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
2.12
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.12
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик2
Северсталь3
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак3
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
16:30
Торпедо НН2
ХК Динамо3
Хоккей. НХЛ
2.12
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.12
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор1
Динамо Р0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават ЮлаевБ1
Адмирал2
Хоккей. НХЛ
2.12
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс2
Автомобилист7
Все события
Фоторепортажи
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» одержал волевую победу в выездном матче с «Авангардом»

«Авангард» встречался с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Йозефа Яндача.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками. В составе «ястребов» отличился Сергей Широков, а у гостей — Сергей Мозякин, реализовавший большинство. «Магнитка» вышла вперёд на 51-й минуте благодаря Ииро Пакаринену, поразившему ворота омской команды, и сохранила победный результат до финальной сирены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Йозефа Яндача одержала четвёртую победу подряд, подопечные Боба Хартли прервали серию из двух побед.

Авангард 1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
Металлург Мг
1.12.2018, 17:00 Зрители: 5421 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Йозеф Яндач
Вратари
Игорь Бобков 58:56 Артем Загидулин
1-й период
Николай Кулемин 03:45
08:43 Вилле Покка
Роман Любимов 10:20
Андрей Чибисов 18:11
2-й период
23:59 Сергей Широков (Д. Зернов, А. Емелин)
28:33 Кирилл Семенов
Сергей Мозякин (Д. Расмуссен, М. Эллисон) 29:36
Роман Любимов 34:17
3-й период
40:17 Денис Зернов
Ииро Пакаринен (М. Булирж, Д. Расмуссен) 50:39
Мэтт Эллисон 51:59
Мэтт Эллисон 51:59
Николай Кулемин 59:36
Статистика
6 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Дмитрий Романов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин назвал лучшего футболиста России!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Лучшее московское дерби сезона. «Спартак» дал бой лидеру КХЛ
Российский лыжник завоевал бронзу в гонке на этапе КМ
«Это позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
«Это издевательство». «Енисей» и «Ахмат» отмучились в «минус 15»
В UFC хотят провести отдельный турнир с участием Хабиба и Конора
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен
Гвоздь программы. Талантливый украинец подерется со Стивенсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь