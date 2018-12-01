«Металлург» одержал волевую победу в выездном матче с «Авангардом»
«Авангард» встречался с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» встречался с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Йозефа Яндача.
Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками. В составе «ястребов» отличился Сергей Широков, а у гостей — Сергей Мозякин, реализовавший большинство. «Магнитка» вышла вперёд на 51-й минуте благодаря Ииро Пакаринену, поразившему ворота омской команды, и сохранила победный результат до финальной сирены.
Команда Йозефа Яндача одержала четвёртую победу подряд, подопечные Боба Хартли прервали серию из двух побед.
|Авангард
|
1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
|Металлург Мг
|Боб Хартли
|Йозеф Яндач
|Игорь Бобков 58:56
|Артем Загидулин
|1-й период
|Николай Кулемин
|03:45
|08:43
|Вилле Покка
|Роман Любимов
|10:20
|Андрей Чибисов
|18:11
|2-й период
|23:59
|Сергей Широков (Д. Зернов, А. Емелин)
|28:33
|Кирилл Семенов
|Сергей Мозякин (Д. Расмуссен, М. Эллисон)
|29:36
|Роман Любимов
|34:17
|3-й период
|40:17
|Денис Зернов
|Ииро Пакаринен (М. Булирж, Д. Расмуссен)
|50:39
|Мэтт Эллисон
|51:59
|Мэтт Эллисон
|51:59
|Николай Кулемин
|59:36
|6
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Дмитрий Романов (Россия)