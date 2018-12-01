«Металлург» одержал волевую победу в выездном матче с «Авангардом»

Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Йозефа Яндача.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками. В составе «ястребов» отличился Сергей Широков, а у гостей — Сергей Мозякин, реализовавший большинство. «Магнитка» вышла вперёд на 51-й минуте благодаря Ииро Пакаринену, поразившему ворота омской команды, и сохранила победный результат до финальной сирены.