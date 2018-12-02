Игроки «Куньлуня» посетили могилы хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе (фото)
7 сентября 2011 гола самолет с ярославским «Локомотивом» разбился после взлета с аэропорта «Туношна».
7 сентября 2011 гола самолет с ярославским «Локомотивом» разбился после взлета с аэропорта «Туношна».
Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле посетил кладбище, где находятся погибшие игроки «Локомотива».
Матч «Локомотив» — «Куньлунь» состоится 3 декабря в 19:00 мск.