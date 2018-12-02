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14:57 (мск), источник: Советский спорт

Игроки «Куньлуня» посетили могилы хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе (фото)

7 сентября 2011 гола самолет с ярославским «Локомотивом» разбился после взлета с аэропорта «Туношна».

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Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле посетил кладбище, где находятся погибшие игроки «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Куньлунь» состоится 3 декабря в 19:00 мск.

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