Игроки «Куньлуня» посетили могилы хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе (фото)

Игроки «Куньлуня» посетили могилы хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе (фото)

7 сентября 2011 гола самолет с ярославским «Локомотивом» разбился после взлета с аэропорта «Туношна».