«Барыс» объявил о подписании одного из самых высоких хоккеистов мира с опытом игры в НХЛ

Игрок подписал одностороннее соглашение до конца текущего сезона, информирует «Барыс».

Сведберг является габаритным защитником-домоседом. Ранее в КХЛ не выступал. Начинал карьеру в шведском клубе «Регле», также выступал за «Фрелунду», а этот сезон открывал в составе «Линчёпинга». Имеет опыт выступления в НХЛ. В составе «Чикаго Блэкхоукс» провел 30 игр в сезоне 2015/16, набрав четыре (2+2) очка. За фарм «Чикаго» команду «Рокфорд АйсХогс» (Rockford Ice Hogs) Сведберг провел 269 матчей с 2013-го по 2018-й годы и набрал 82 (14+68) очка.

По информации Vesti.kz, за «Барыс» Сведберг дебютирует 3 декабря в домашнем матче против «Металлурга» из Магнитогорска.

Рост Сведберга превышает два метра, и он входит в в рейтинги самых высоких игроков мира. Например, на официальном сайте НХЛ указано, что рост шведа составляет 203 сантиметра, а на EliteProspects и сайте «Линчепинг» — 204. Для сравнения: самым высоким игроком в истории НХЛ Книга рекордов Гиннеса назвала 204-сантиметрового словака Здено Хару.