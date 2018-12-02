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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о подписании одного из самых высоких хоккеистов мира с опытом игры в НХЛ

Астанинский хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 27-летним шведским защитником Виктором Сведбергом.

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Игрок подписал одностороннее соглашение до конца текущего сезона, информирует «Барыс».

Сведберг является габаритным защитником-домоседом. Ранее в КХЛ не выступал. Начинал карьеру в шведском клубе «Регле», также выступал за «Фрелунду», а этот сезон открывал в составе «Линчёпинга». Имеет опыт выступления в НХЛ. В составе «Чикаго Блэкхоукс» провел 30 игр в сезоне 2015/16, набрав четыре (2+2) очка. За фарм «Чикаго» команду «Рокфорд АйсХогс» (Rockford Ice Hogs) Сведберг провел 269 матчей с 2013-го по 2018-й годы и набрал 82 (14+68) очка.

По информации Vesti.kz, за «Барыс» Сведберг дебютирует 3 декабря в домашнем матче против «Металлурга» из Магнитогорска.

Рост Сведберга превышает два метра, и он входит в в рейтинги самых высоких игроков мира. Например, на официальном сайте НХЛ указано, что рост шведа составляет 203 сантиметра, а на EliteProspects и сайте «Линчепинг» — 204. Для сравнения: самым высоким игроком в истории НХЛ Книга рекордов Гиннеса назвала 204-сантиметрового словака Здено Хару.

Добавим, что в «Барысе» выступают шведский форвард Андре Петерссон и бывший вратарь сборной Швеции Хенрик Карлссон, который в 2018 году прошел процесс натурализации и стал игроком сборной Казахстана.

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