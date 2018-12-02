«Барыс» объявил о подписании одного из самых высоких хоккеистов мира с опытом игры в НХЛ
Астанинский хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 27-летним шведским защитником Виктором Сведбергом.
Астанинский хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 27-летним шведским защитником Виктором Сведбергом.
Игрок подписал одностороннее соглашение до конца текущего сезона, информирует «Барыс».
Сведберг является габаритным
По информации Vesti.kz, за «Барыс» Сведберг дебютирует 3 декабря в домашнем матче против «Металлурга» из Магнитогорска.
Рост Сведберга превышает два метра, и он входит в в рейтинги самых высоких игроков мира. Например, на официальном сайте НХЛ указано, что рост шведа составляет 203 сантиметра, а на EliteProspects и сайте «Линчепинг» — 204. Для сравнения: самым высоким игроком в истории НХЛ Книга рекордов Гиннеса назвала 204-сантиметрового словака Здено Хару.
Добавим, что в «Барысе» выступают шведский форвард Андре Петерссон и бывший вратарь сборной Швеции Хенрик Карлссон, который в 2018 году прошел процесс натурализации и стал игроком сборной Казахстана.