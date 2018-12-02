«Слован» уступил «Йокериту», продлив серию поражений до семи игр
«Йокерит» обыграл «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Хельсинки.
«Йокерит» обыграл «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Хельсинки.
Главным героем встречи стал нападающий «шутов» Сакари Маннинен, записавший на свой счёт два результативных броска. Сначала он отличился в первом периоде, а затем реализовал численное преимущество в середине второго игрового отрезка. В концовке гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, и Алекс Грант поразил пустые ворота, установив окончательный счёт. Голкипер Райан Заполски отыграл на ноль, отразив 22 броска.
Клуб из столицы Финляндии одержал вторую победу подряд, а словацкая команда продлила серию поражений до семи игр. «Слован» не может выиграть в КХЛ с 15 ноября.
|Лаури Марьямяки
|Владимир Орсаг
|Райан Запольски
|Марек Чильяк 57:42 (М. Чильяк 57:53)
|1-й период
|12:49
|Сакари Маннинен (Х. Иконен, К. Столлери)
|Михал Ржепик
|16:19
|2-й период
|Джефф Тэйфф
|30:31
|Марио Лунтер
|31:03
|32:04
|Сакари Маннинен (Б. О`Нилл, Й. Йоэнсуу)
|Марио Лунтер
|39:08
|3-й период
|48:56
|Виктор Лев
|Матуш Сукель
|48:56
|Лукаш Клок
|54:15
|54:34
|Йон Норман
|57:53
|п.в.
|Алекс Грант
|4
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)