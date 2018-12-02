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19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Слован» уступил «Йокериту», продлив серию поражений до семи игр

«Йокерит» обыграл «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Хельсинки.

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Главным героем встречи стал нападающий «шутов» Сакари Маннинен, записавший на свой счёт два результативных броска. Сначала он отличился в первом периоде, а затем реализовал численное преимущество в середине второго игрового отрезка. В концовке гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, и Алекс Грант поразил пустые ворота, установив окончательный счёт. Голкипер Райан Заполски отыграл на ноль, отразив 22 броска.

Клуб из столицы Финляндии одержал вторую победу подряд, а словацкая команда продлила серию поражений до семи игр. «Слован» не может выиграть в КХЛ с 15 ноября.

Йокерит 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
Слован
2.12.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Владимир Орсаг
Вратари
Райан Запольски Марек Чильяк 57:42 (М. Чильяк 57:53)
1-й период
12:49 Сакари Маннинен (Х. Иконен, К. Столлери)
Михал Ржепик 16:19
2-й период
Джефф Тэйфф 30:31
Марио Лунтер 31:03
32:04 Сакари Маннинен (Б. О`Нилл, Й. Йоэнсуу)
Марио Лунтер 39:08
3-й период
48:56 Виктор Лев
Матуш Сукель 48:56
Лукаш Клок 54:15
54:34 Йон Норман
57:53 п.в. Алекс Грант
Статистика
4 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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