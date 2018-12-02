«Слован» уступил «Йокериту», продлив серию поражений до семи игр

Главным героем встречи стал нападающий «шутов» Сакари Маннинен, записавший на свой счёт два результативных броска. Сначала он отличился в первом периоде, а затем реализовал численное преимущество в середине второго игрового отрезка. В концовке гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, и Алекс Грант поразил пустые ворота, установив окончательный счёт. Голкипер Райан Заполски отыграл на ноль, отразив 22 броска.