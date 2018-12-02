Хоккеисты «Динамо-Минск» обыграли «Витязь» и прервали серию поражений

На 3-й минуте первого периода защитник Джонатон Блум отважился на бросок со средней дистанции. Голкипер хозяев Йони Ортио, закрытый игроками обеих команд, не уследил за шайбой — 1:0. Вскоре минчане получили численное большинство, которое удачно реализовал Патрик Уиркош — 2:0. Еще до перерыва «Витязь» сократил отставание в счете. Однако динамовцы после отдыха на 37-й минуте увеличили свое преимущество. Нападающий Денис Кокарев нарушил правила и отправился на две минуты за задержку соперника. У гостей Кристиан Хенкель и Андрей Костицын беспрепятственно вошли в зону обороны «Витязя» и сделали передачу на Дмитрия Буйницкого, который мощным броском под перекладину ворот подмосковной команды сделал счет 3:1.