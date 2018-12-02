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20:18 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» обыграли «Витязь» и прервали серию поражений

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли по буллитам в гостях «Витязь» со счетом 4:3 и прервали четырехматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «зубров» Андрей Сидоренко не стал менять стартовое атакующее звено. Набравшие неплохую форму нападающий Дмитрий Буйницкий и защитник Патрик Уиркош помогли минчанам победить в Подольске.

На 3-й минуте первого периода защитник Джонатон Блум отважился на бросок со средней дистанции. Голкипер хозяев Йони Ортио, закрытый игроками обеих команд, не уследил за шайбой — 1:0. Вскоре минчане получили численное большинство, которое удачно реализовал Патрик Уиркош — 2:0. Еще до перерыва «Витязь» сократил отставание в счете. Однако динамовцы после отдыха на 37-й минуте увеличили свое преимущество. Нападающий Денис Кокарев нарушил правила и отправился на две минуты за задержку соперника. У гостей Кристиан Хенкель и Андрей Костицын беспрепятственно вошли в зону обороны «Витязя» и сделали передачу на Дмитрия Буйницкого, который мощным броском под перекладину ворот подмосковной команды сделал счет 3:1.

Преимущество белорусской команды растаяло в третьем периоде. Игроки «Витязя» Александр Семин и Богдан Потехин всего за три минуты сделали счет равным — 3:3. В овертайме мастерством блеснул голкипер «зубров» Михаил Карнаухов, отразивший несколько опасных бросков. В серии буллитов точнее были минчане, автором решающего гола стал Денис Казионов.

Минское «Динамо» продолжит выступление в чемпионате КХЛ 4 декабря домашним матчем против нижнекамского «Нефтехимика».

Витязь 3:4 Б
(1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Динамо Мн
2.12.2018, 17:00 Зрители: 4425 Регулярный чемпионат ЛД "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Андрей Сидоренко
Вратари
Йони Ортио Михаил Карнаухов
1-й период
Джонатон Блум (А. Китаров, А. Когалев) 02:45
06:28 Артем Швец-Роговой
06:28 Артем Швец-Роговой
Патрик Уиркош (Дж. Блум) 06:54
09:01 Миро Аалтонен
15:48 Александр Семин
17:38
19:37 Марек Гривик (Д. Кокарев, А. Евсеенков)
2-й период
35:09 Денис Кокарев
Дмитрий Буйницкий (Е. Лисовец, А. Костицын) 36:38
Александр Китаров 39:20
3-й период
40:57 Александр Семин (М. Аалтонен, В. Мозик)
42:51 Богдан Потехин (Д. Моисеев)
Денис Осипов 47:06
Овертайм
Сергей Костицын 63:40
Серия буллитов - победный бросок
Ден. Казионов
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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