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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Сидоренко: Минское «Динамо» играет через день, даже выспаться не успеваем

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился эмоциями после выездного матча с «Витязем» (4:3 Б).

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Источник: РИА "Новости"

«Начали очень хорошо. Забросили две шайбы, одну из них в неравных составах. И вообще первый период провели очень достойно. Во втором увеличили отрыв — вновь отличились в большинстве. Но сегодня немного подвело меньшинство, многое позволяли сопернику. В третьей двадцатиминутке хозяева шли вперёд. В некоторых эпизодах нам повезло, что выстояли. Больше действовали на контратаках. В итоге победили по буллитам, мы очень нуждались в двух очках.

Я уже говорил, что у нас есть проблемы с функциональным состоянием. И исправить это по ходу чемпионата трудно. Играем через день, даже выспаться не успеваем. Конечно, физическое состояние надо подтянуть. Если удастся это сделать, команда будет играть стабильнее", — цитирует Сидоренко официальный сайт минского клуба.

Витязь 3:4 Б
(1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Динамо Мн
2.12.2018, 17:00 Зрители: 4425 Регулярный чемпионат ЛД "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Андрей Сидоренко
Вратари
Йони Ортио Михаил Карнаухов
1-й период
Джонатон Блум (А. Китаров, А. Когалев) 02:45
06:28 Артем Швец-Роговой
06:28 Артем Швец-Роговой
Патрик Уиркош (Дж. Блум) 06:54
09:01 Миро Аалтонен
15:48 Александр Семин
17:38
19:37 Марек Гривик (Д. Кокарев, А. Евсеенков)
2-й период
35:09 Денис Кокарев
Дмитрий Буйницкий (Е. Лисовец, А. Костицын) 36:38
Александр Китаров 39:20
3-й период
40:57 Александр Семин (М. Аалтонен, В. Мозик)
42:51 Богдан Потехин (Д. Моисеев)
Денис Осипов 47:06
Овертайм
Сергей Костицын 63:40
Серия буллитов - победный бросок
Ден. Казионов
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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