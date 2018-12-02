Сидоренко: Минское «Динамо» играет через день, даже выспаться не успеваем

«Начали очень хорошо. Забросили две шайбы, одну из них в неравных составах. И вообще первый период провели очень достойно. Во втором увеличили отрыв — вновь отличились в большинстве. Но сегодня немного подвело меньшинство, многое позволяли сопернику. В третьей двадцатиминутке хозяева шли вперёд. В некоторых эпизодах нам повезло, что выстояли. Больше действовали на контратаках. В итоге победили по буллитам, мы очень нуждались в двух очках.