Сидоренко: Минское «Динамо» играет через день, даже выспаться не успеваем
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился эмоциями после выездного матча с «Витязем» (4:3 Б).
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился эмоциями после выездного матча с «Витязем» (4:3 Б).
«Начали очень хорошо. Забросили две шайбы, одну из них в неравных составах. И вообще первый период провели очень достойно. Во втором увеличили отрыв — вновь отличились в большинстве. Но сегодня немного подвело меньшинство, многое позволяли сопернику. В третьей двадцатиминутке хозяева шли вперёд. В некоторых эпизодах нам повезло, что выстояли. Больше действовали на контратаках. В итоге победили по буллитам, мы очень нуждались в двух очках.
Я уже говорил, что у нас есть проблемы с функциональным состоянием. И исправить это по ходу чемпионата трудно. Играем через день, даже выспаться не успеваем. Конечно, физическое состояние надо подтянуть. Если удастся это сделать, команда будет играть стабильнее", — цитирует Сидоренко официальный сайт минского клуба.
|Валерий Белов
|Андрей Сидоренко
|Йони Ортио
|Михаил Карнаухов
|1-й период
|Джонатон Блум (А. Китаров, А. Когалев)
|02:45
|06:28
|Артем Швец-Роговой
|06:28
|Артем Швец-Роговой
|Патрик Уиркош (Дж. Блум)
|06:54
|09:01
|Миро Аалтонен
|15:48
|Александр Семин
|17:38
|19:37
|Марек Гривик (Д. Кокарев, А. Евсеенков)
|2-й период
|35:09
|Денис Кокарев
|Дмитрий Буйницкий (Е. Лисовец, А. Костицын)
|36:38
|Александр Китаров
|39:20
|3-й период
|40:57
|Александр Семин (М. Аалтонен, В. Мозик)
|42:51
|Богдан Потехин (Д. Моисеев)
|Денис Осипов
|47:06
|Овертайм
|Сергей Костицын
|63:40
|Ден. Казионов
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)