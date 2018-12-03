Интриги дня КХЛ: что покажет «Салават» без Бурдасова и Умарка
«Авангард» должен добить уфимцев.
«Авангард» должен добить уфимцев.
«Барыс» — «Металлург»
Интрига: история встреч «Барыса» и «Металлурга» складывается весьма неудачно для астанинской команды.
Из 32 матчей она выиграла только восемь. Вот и к этой встрече она подходит отнюдь не в роли фаворита. «Магнитка» набрала неплохой ход, победив в четырех последних матчах. А вот «Барыс» выступает неровно. Победы команда Андрея Скабелки чередует с поражениями. Особенно чувствительно астанчане проиграли в последнем матче «Автомобилисту» (2:7). На сегодняшний у «Металлурга» все в строю, а вот «Барысу» не помогут Джесси Блекер и Брендон Боченски. А ещё этот матч может стать юбилейным, 700-м, в КХЛ для капитана «Магнитки» Сергея Мозякина.
Прогноз: победа «Металлурга» в основное время.
«Сибирь» — «Адмирал»
Интрига: свой последний матч «Сибирь» проиграла «Куньлуню», но это не должно испортить настроение подопечным Александра Андриевского. Положительная динамика в последнее время у них налицо. Команда нашла свою игру, которая приносит результат, а вместе с этим пришли и победы. Впрочем, и «Адмирал» с недавних пор
Позавчера они обыграли в Уфе «Салават Юлаев». Конечно, можно говорить, что уфимская команда в кризисе, но заслуг «Адмирала» это не умаляет. Так что сегодня в Новосибирске мы увидим битву команд, находящихся на подъёме.
Прогноз: «Сибирь» хороша в последнее время, так что отдадим ей предпочтение. Хозяева выиграют с разницей в 1−2 шайбы.
«Ак Барс» — «Северсталь»
Интрига: приход Андрея Разина на тренерский мостик уже сработал. В последней встрече «сталевары» впервые за долгое время одержали победу. Был повержен «Нефтехимик», который сейчас находится далеко не в лучшем состоянии. Сегодня же соперник будет куда более серьёзный. «Ак Барс» не проигрывает уже семь матчей. Вообще, череповчане исторически неудачно играют в Казани. Последний раз они выигрывали в столице Татарстана аж в сезоне-2011/12.
Прогноз: и сегодня им победы тоже не видать. В «Ак Барс» прибыло пополнение в виде Вячеслава Основина, вполне возможно, что оно поможет хозяевам выиграть в основное время.
«Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар»
Интрига: единственный раз в истории «Куньлунь» обыгрывал «Локомотив» ещё осенью 2016 года. С тех пор успех в этом противостоянии неизменно праздновали «железнодорожники». «Ак Барс» это должен знать как никто другой, ведь он не выигрывал у ярославцев четыре года, а в недавней встрече взял да и обыграл дружину Квартальнова. Впрочем, рассчитывать на это «Куньлуню» вряд ли придётся. «Локомотив» значительно выше классом, поэтому зацепиться за победу китайцам будет очень трудно.
Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.
«Динамо» (Москва) — «Амур»
Интрига: как и предполагалось, дружину Владимира Крикунова изрядно понесло, в лучшем смысле этого слова, после перерыва. Четыре победы подряд в последних матчах — и вот она уже в зоне
Прогноз: победа «Динамо» с разницей в 2−3 шайбы.
«Сочи» — ЦСКА
Интрига: неостановимая «армейская» победная машина приехала в Сочи после дерби со «Спартаком», в котором
Прогноз: победа ЦСКА с разницей в 2−3 шайбы.
«Авангард» — «Салават Юлаев»
Интрига: к центральному матчу дня с «Авангардом» «Салават» подходит с кадровыми потерями. В игре по семейным обстоятельствам может не принять участия Линус Умарк.
Несмотря на то что 31-летний швед не забивает уже 20 с лишним матчей, он
Прогноз: победит «Авангард», причём это может случиться как в основное, так и в дополнительное время.
«Спартак» — «Динамо» (Рига)
Интрига: «Арена Мытищи» давно не видела хоккея уровня КХЛ, и вот сегодня местные болельщики получат на ужин отличное блюдо под названием «Спартак» — «Динамо» (Рига). Матчи между этими командами, как правило, получаются увлекательными и забойными. И вряд ли эта игра станет исключением.
Спартаковцы стремятся подняться как можно выше, сейчас они находятся на довольно высоком для себя пятом месте Запада. Феноменально сейчас играет голкипер москвичей Никита Беспалов, чья сухая серия перевалила за 183 минуты.
Сломают ли сегодня хозяева эту традицию?
Прогноз: да, сломают. «Спартак» сейчас выглядит лучше, а потому победит в основное время.