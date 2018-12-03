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12:59 (мск), источник: ТАСС

Еременко, Шипачев и Бирюков признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 3 декабря. Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко признан лучшим вратарем прошедшей игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Еременко дважды отыграл «на ноль» в двух матчах прошедшей недели, сохранив ворота в неприкосновенности в домашних играх против хельсинкского «Йокерита» (2:0) и братиславского «Слована» (3:0). «Сухая» серия вратаря составляет 119 минут 57 секунд.

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Неделя 15, 3.12.2018, 14:00
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Лучшим защитником признан игрок магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков, набравший три очка (1 шайба + 2 передачи) в трех матчах при показателе полезности «+2». Игрок стал первым хоккеистом, который провел 700 матчей в КХЛ.

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим форвардом, набрав шесть очков (2+4) в трех матчах и поучаствовав в шести из восьми голов команды на прошлой неделе. Игрок поднялся на третье место в гонке бомбардиров сезона.

Защитник ярославского «Локомотива» Максим Афанасьев признан лучшим новичком недели, набрав два (1+1) очка в двух матчах с показателем полезности «+3».

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