Еременко, Шипачев и Бирюков признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Еременко дважды отыграл «на ноль» в двух матчах прошедшей недели, сохранив ворота в неприкосновенности в домашних играх против хельсинкского «Йокерита» (2:0) и братиславского «Слована» (3:0). «Сухая» серия вратаря составляет 119 минут 57 секунд.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 15, 3.12.2018, 14:00 Барыс 0 Металлург Мг 0

Лучшим защитником признан игрок магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков, набравший три очка (1 шайба + 2 передачи) в трех матчах при показателе полезности «+2». Игрок стал первым хоккеистом, который провел 700 матчей в КХЛ.

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим форвардом, набрав шесть очков (2+4) в трех матчах и поучаствовав в шести из восьми голов команды на прошлой неделе. Игрок поднялся на третье место в гонке бомбардиров сезона.