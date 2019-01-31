Чернышенко — не злодей, а громоотвод. КХЛ тормозят другие люди

Источник: РИА "Новости"

Всё-таки наше хоккейное общество очень инертно. Где-то в глубинах пабликов, гостевых книг и комментариев на спортивных сайтах во всех бедах отечественного хоккея до сих пор винят Владислава Третьяка. Хотя всем мало-мальски продвинутым болельщикам давно известно, что великий в прошлом вратарь уже давно не принимает ключевых решений. Возглавляя ФХР более 13 лет, какое-то время он и правда был первым человеком в федерации. Однако роль президента в 2006 году и 2019-м отличается примерно так же, как стиль игры и амуниция вратарей во времена Третьяка и сейчас.



Мы не будем углубляться в то, как нынче устроена ФХР.

Достаточно знать, что для Аркадия Ротенберга в своё время придумали должность, которая делает функцию президента почти формальной.

А тут ещё и первый вице-президент настолько активен, что контролирует буквально всё: от программы продвинутой статистики до тренировочного процесса. Не секрет, что на различных турнирах Роман Ротенберг катается наравне с игроками сборной России. Если кого и обвинять (или благодарить) в нынешнем положении дел российского хоккея, то точно не Третьяка.

Вот и в отношении КХЛ есть схожее заблуждение. Когда решением сверху в ноябре 2014 года Александра Медведева сменил Дмитрий Чернышенко, мало у кого это вызвало воодушевление. Всё это выглядело как желание устроить команду, организовавшую Олимпиаду в Сочи, и вместе с тем прекратить волнения между КХЛ и ФХР. Медведев, надо отдать ему должное, воевал (или делал вид, что воюет) за независимость лиги и до последнего не хотел делать её придатком сборной. Не зря же именно во время его правления КХЛ первый и последний раз в истории не прерывала чемпионат на этапы Евротура.

Чернышенко выглядел не только подконтрольной фигурой с заученной мантрой о том, что «сильная лига — это сильная сборная», но и не очень заинтересованным человеком. Будучи одновременно ещё и главой «Газпром-Медиа», делами лиги он занимался постольку-поскольку. Была даже легенда о том, что в офисе организации президент появлялся всего один день в неделю — по четвергам. Ну, а что больше всего выдавало в Чернышенко человека, не разбирающегося в хоккее, так это периодические брифинги с его участием.

Члены совета директоров КХЛ



Геннадий Тимченко (председатель совета директоров, президент ООО «Хоккейный клуб СКА»)



Дмитрий Чернышенко (председатель правления — президент КХЛ)



Валерий Каменский (вице-президент по развитию КХЛ, председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, вице-президент АНО «Народная Команда — Хоккейный Клуб «Спартак»)



Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ)



Сергей Батехин (старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»)



Геннадий Величкин (член правления ООО «КХЛ», вице-президент по хоккейной деятельности и председатель правления АНО «Хоккейный клуб «Металлург»)



Игорь Есмантович (президент ООО «ПХК ЦСКА»)



Борис Король (вице-президент ПАО «Транснефть»)



Дмитрий Курбатов (исполнительный директор Федерации хоккея России)



Яри Курри (генеральный менеджер ХК «Йокерит», член правления Arena Events Oy)



Наиль Маганов (генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»)



Александр Медведев (заместитель председателя правления ПАО «Газпром»)



Алексей Морозов (директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации)



Виктор Рашников (председатель совета директоров ОАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»)



Аркадий Ротенберг (председатель правления Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России»)



Роман Ротенберг (заместитель председателя правления — президента КХЛ, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»)



Юрис Савицкис (президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига»)



Кирилл Фастовский (член правления ООО «КХЛ», генеральный менеджер НП «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»)



Игорь Шункевич (министр внутренних дел Республики Беларусь, председатель наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск»).

На протяжении нескольких лет задать прямой вопрос президенту КХЛ было почти невозможно. Всё проходило через сито пресс-службы, а значит, почти наверняка, языком Чернышенко говорили совсем другие люди, подготовившие для него ответы. Ну, а когда Дмитрий Николаевич сталкивался лицом к лицу с хоккейными репортёрами, то не расставался со своим ноутбуком. С него он читал про синергию и прочие термины, типичные для современного топ-менеджера. Любой вопрос в сторону заставал его врасплох. Президент лиги находился явно не на своём месте.

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Сложно сказать, в какой момент произошёл перелом, но сегодня Чернышенко в качестве президента КХЛ держится совсем иначе. Не уверен, что он полюбил хоккей так же, как Медведев, всё-таки Александр Иванович по-прежнему горазд погонять шайбу, но образ стал более живым, человечным. Чернышенко, очевидно, разобравшись, что к чему в нашем хоккее, куда чаще стал делиться собственным мнением. Чего только стоит вопрос аренды, против легализации которой президент лиги высказывается вполне чётко.

Лига в лице её руководителя стала более жёсткой и конкретной. Вряд ли бы главный Остап Бендер российского хоккея покинул Владивосток, если бы не дисквалификация, которую КХЛ наложила на Сергея Сошникова.

Не будь у Чернышенко столь категоричной позиции, этот горе-руководитель выпил бы ещё немало крови у «Адмирала», а то и вовсе бы погубил клуб. А если взять курс на сокращение команд в лиге? Решение это максимально непопулярное и неудобное для её президента. Вистов это Чернышенко точно не добавит. Оттого такая позиция вызывает ещё больше уважения.

Поворотной в развитии лиги стала «стратегия 2023». Если вкратце, то сводится она к увеличению доходов клубов и снижению их расходов. Первое должно достигаться в том числе поступлениями средств от телевидения, а второе — введением потолка зарплат. В идеальной КХЛ 2023 года нет маленьких городов с ограниченной и неплатёжеспособной аудиторией. Зато на каждом стадионе установлено HD-оборудование, подходящее освещение и так далее. Большие деньги, в свою очередь, получают только звёзды, то есть те, чей образ можно продать. Тогда как на сегодняшний день зарплаты раздуты у середняков.

Что из «стратегии 2023» реализовано за эти без малого два года? Количество команд сокращено до 25, а это значит, что до оптимального, по мнению аналитической компании, которую нанимала КХЛ, осталось убрать ещё одну. Минувшим летом специальная комиссия ездила по городам и проводила в клубах независимые аудиты, по итогам которых составлялись замечания, пожелания и рекомендации. Начиная с инфраструктуры, заканчивая работой пресс-служб и отделов маркетинга. Но всё же главное — введение жёсткого потолка зарплат — всё ещё не состоялось. Хотя по первоначальным планам планка в 800 млн рублей с одной звездой в качестве исключения должна была быть введена уже со следующего сезона.

И вот тут мы подходим к главному. На бумаге последние инициативы лиги — лучшее, что было в её истории. Это реальные попытки приблизиться к какой-никакой самоокупаемости, а не игра мускулами Медведева, желающего догнать и перегнать НХЛ. Вот только выясняется, что президент лиги вовсе не всесилен. Даже то, что его в это кресло посадил лично Владимир Путин, не развязывает Чернышенко руки во всех вопросах. Пресловутый рейтинг клубов, о справедливости расчётов которого было много пересудов, вовсе не карательный инструмент, а вспомогательный. Решил совет директоров в том году ограничиться «Югрой» с «Ладой» и пощадить «Северсталь», и ничего президент КХЛ с этим сделать не смог. Хотя, вроде бы, есть стратегия.



Показателен даже не выбор жертв сокращения, который лежит на совете директоров, а мыльная опера с ведением жёсткого потолка зарплат. В хоккейном мире ни для кого не секрет, что с 2019 года на 2020-й это событие перенесли по инициативе клубов-олигархов, а если быть точным — по настоятельной просьбе Игоря Есмантовича. Причём споры по этому вопросу шли настолько ожесточённые, что чуть не дошло до рукоприкладства. А ларчик открывался просто. Дело в том, что у целого ряда лидеров ЦСКА соглашения заключены как раз до 2020 года. Москвичи просто-напросто не уместились бы под потолок с трёхлетними контрактами Нестерова, Шалунова, Григоренко и многих других своих лидеров.

Если пробежаться по фамилиям членов совета директоров, то все вопросы, почему планы по выравниванию лиги тормозятся, отпадут сами собой. Здесь вам и президент ЦСКА, и сразу несколько человек, имеющих отношение к СКА: Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг, Александр Медведев, и даже сам Чернышенко, которого часто можно заметить в VIP-ложе Ледового. Вместе с Романом Ротенбергом в совете директоров присутствует его дядя, а также представитель «Йокерита» — финской команды с вполне выраженным питерским следом. И даже независимый вроде как главный арбитр КХЛ — на самом деле ставленник Тимченко. Первое время после окончания карьеры Алексей Анисимов был его личным советником по судейству.

В совете директоров КХЛ сразу три представителя ФХР, а это значит, что продавить какие-либо инициативы, перечащие интересам сборной, вряд ли получится. Добавьте к этому человека из Министерства спорта, и получите такие истории, как с белорусами в этом сезоне. Именно совет директоров по непонятным причинам никак не мог изменить их статус. Лига связана по рукам и ногам не только представителями топ-клубов, в число которых входят ещё и «Магнитка» с «Ак Барсом», но и хоккейными властями. Есть в совете директоров и совсем уж загадочные персонажи вроде Сергея Батехина и особенно Бориса Короля, чья «Транснефть» давно пытается продать долю в КХЛ. Чьи интересы они представляют, широкой общественности неизвестно.

Вот и получается, что интересы маленьких клубов, которые должны быть наиболее заинтересованы в сокращении бюджетов, отстаивают всего два-три человека.

В теории это белорус Игорь Шункевич и латвиец Юрис Савицкис, а также один из самых уважаемых российских управленцев Кирилл Фастовский. Генменджер «Сибири» за некоторые инициативы воюет практически в одиночку. В частности, он не поддержал исключение «Лады». Иногда единым фронтом с Фастовским выступает Геннадий Величкин, но, например, в случае с легализацией аренды многолетний босс «Магнитки» выступает за.