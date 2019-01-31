Чернышенко — не злодей, а громоотвод. КХЛ тормозят другие люди
Президент лиги стал заложником совета директоров.
Президент лиги стал заложником совета директоров.
Мы не будем углубляться в то, как нынче устроена ФХР.
А тут ещё и первый
Вот и в отношении КХЛ есть схожее заблуждение. Когда решением сверху в ноябре 2014 года Александра Медведева сменил Дмитрий Чернышенко, мало у кого это вызвало воодушевление. Всё это выглядело как желание устроить команду, организовавшую Олимпиаду в Сочи, и вместе с тем прекратить волнения между КХЛ и ФХР. Медведев, надо отдать ему должное, воевал (или делал вид, что воюет) за независимость лиги и до последнего не хотел делать её придатком сборной. Не зря же именно во время его правления КХЛ первый и последний раз в истории не прерывала чемпионат на этапы Евротура.
Чернышенко выглядел не только подконтрольной фигурой с заученной мантрой о том, что «сильная лига — это сильная сборная», но и не очень заинтересованным человеком. Будучи одновременно ещё и главой «Газпром-Медиа», делами лиги он занимался
Члены совета директоров КХЛ
Геннадий Тимченко (председатель совета директоров, президент ООО «Хоккейный клуб СКА»)
Дмитрий Чернышенко (председатель правления — президент КХЛ)
Валерий Каменский (вице-президент по развитию КХЛ, председатель
Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ)
Сергей Батехин (старший
Геннадий Величкин (член правления ООО «КХЛ»,
Игорь Есмантович (президент ООО «ПХК ЦСКА»)
Борис Король (вице-президент ПАО «Транснефть»)
Дмитрий Курбатов (исполнительный директор Федерации хоккея России)
Яри Курри (генеральный менеджер ХК «Йокерит», член правления Arena Events Oy)
Наиль Маганов (генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»)
Александр Медведев (заместитель председателя правления ПАО «Газпром»)
Алексей Морозов (директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации)
Виктор Рашников (председатель совета директоров ОАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»)
Аркадий Ротенберг (председатель правления Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России»)
Роман Ротенберг (заместитель председателя правления — президента КХЛ, первый
Юрис Савицкис (президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига»)
Кирилл Фастовский (член правления ООО «КХЛ», генеральный менеджер НП «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»)
Игорь Шункевич (министр внутренних дел Республики Беларусь, председатель наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск»).
На протяжении нескольких лет задать прямой вопрос президенту КХЛ было почти невозможно. Всё проходило через сито
Сложно сказать, в какой момент произошёл перелом, но сегодня Чернышенко в качестве президента КХЛ держится совсем иначе. Не уверен, что он полюбил хоккей так же, как Медведев,
Не будь у Чернышенко столь категоричной позиции, этот
Поворотной в развитии лиги стала «стратегия 2023». Если вкратце, то сводится она к увеличению доходов клубов и снижению их расходов. Первое должно достигаться в том числе поступлениями средств от телевидения, а второе — введением потолка зарплат. В идеальной КХЛ 2023 года нет маленьких городов с ограниченной и неплатёжеспособной аудиторией. Зато на каждом стадионе установлено
Что из «стратегии 2023» реализовано за эти без малого два года? Количество команд сокращено до 25, а это значит, что до оптимального, по мнению аналитической компании, которую нанимала КХЛ, осталось убрать ещё одну. Минувшим летом специальная комиссия ездила по городам и проводила в клубах независимые аудиты, по итогам которых составлялись замечания, пожелания и рекомендации. Начиная с инфраструктуры, заканчивая работой
И вот тут мы подходим к главному. На бумаге последние инициативы лиги — лучшее, что было в её истории. Это реальные попытки приблизиться к
Показателен даже не выбор жертв сокращения, который лежит на совете директоров, а мыльная опера с ведением жёсткого потолка зарплат. В хоккейном мире ни для кого не секрет, что с 2019 года на 2020-й это событие перенесли по инициативе
Если пробежаться по фамилиям членов совета директоров, то все вопросы, почему планы по выравниванию лиги тормозятся, отпадут сами собой. Здесь вам и президент ЦСКА, и сразу несколько человек, имеющих отношение к СКА: Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг, Александр Медведев, и даже сам Чернышенко, которого часто можно заметить в
В совете директоров КХЛ сразу три представителя ФХР, а это значит, что продавить
В теории это белорус Игорь Шункевич и латвиец Юрис Савицкис, а также один из самых уважаемых российских управленцев Кирилл Фастовский. Генменджер «Сибири» за некоторые инициативы воюет практически в одиночку. В частности, он не поддержал исключение «Лады». Иногда единым фронтом с Фастовским выступает Геннадий Величкин, но, например, в случае с легализацией аренды многолетний босс «Магнитки» выступает за.
Полностью снимать ответственность с Чернышенко, разумеется, нельзя. Он президент лиги, её громоотвод. Дмитрий Николаевич тоже совершил ряд ошибок и слишком долго втягивался в новую для себя деятельность. Но лучше всего о нынешней расстановке сил говорит его фраза, которую он произнёс в Вене на KHL World Games. Когда ЦСКА со СКА беспощадно громили «Слован» на глазах у всей Европы, Чернышенко неожиданно заявил, что это демонстрирует не только мощь нашей лиги, но и разницу в классе между командами, которые в этой лиге выступают. Другими словами, вынесенные матчи стали не только выставкой достижений, но и элементом давления на совет директоров. Мол, посмотрите, до чего мы с вами докатились.