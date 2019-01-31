Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо НН0
Локомотив0
Хоккей. НХЛ
2.02
Баффало Сэйбрз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
2.02
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.02
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
2.02
Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
2.02
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.02
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.02
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
31 января, источник: Vesti.kz

«Барыс» лишился лучшего снайпера и второй раз в сезоне проиграл лидеру КХЛ

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от санкт-петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) в пользу гостей.

Хозяева открыли счет уже на 78-й секунде игры. Роман Старченко из-за ворот выдал пас на свободного Андре Петерссона, и тот хладнокровно переиграл голкипера СКА.

Однако питерцы еще до перерыва сумели не только отыграться, но и повести в счте. Сначала на 11-й минуте шайба после броска Наиля Якупова попала в спину Дастину Бойду и рикошетом влетела в ворота «Барыса».

Вскоре после пропущенной шайбы «Барыс» лишился лучшего снайпера команды. Патрис Кормье, на счету которого 18 шайб, получил удаление до конца матча за удар соперника клюшкой.

Читайте также
Белорусский тренер наехал на календарь российской лиги. Он опоздал на полгода

На 16-й минуте СКА реализовал численное преимущество — при игре «5 на 3» отличился Павел Дацюк, который вывел «армейцев» вперед.

В самом начале второго периода «Барыс» вновь оказался в меньшинстве после удаления Мэттью Фрэттина, чем воспользовался СКА и удвоил преимущество. Дубль на свой счет записал Якупов.

На 31-й минуте уже «Барыс» реализовал большинство, сократив отставание до минимума. Дальним точным броском отметился Даррен Диц, для которого эта шайба стала 15-й в сезоне.

В заключительном периоде счет на табло не изменился. Как итог, победа СКА — 3:2.

Для «Барыса» это поражение стало вторым кряду и вторым в сезоне от СКА, который продлил победную серию до шести. 24 января в Санкт-Петербурге победу в серии буллитов (3:2) праздновали хозяева.

После этой игры «Барыс» с 75 очками остался на третьем месте в Восточной конференции. Астанинский клуб по-прежнему идет вторым в дивизионе Чернышева, уступая лидирующему «Авангарду» (75) по дополнительным показателям. СКА, набрав 91 очко, упрочил лидерство в чемпионате.

Барыс 2:3
(1:2, 1:1, 0:0)
СКА
31.01.2019, 16:30 Зрители: 10420 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 58:00 (Х. Карлссон 59:06-59:28) Магнус Хелльберг
1-й период
01:18 Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
Наиль Якупов (Д. Рундблад, Я. Коскиранта) 11:35
12:34 Патрис Кормье
12:34 Патрис Кормье
15:01 Антон Сагадеев
Павел Дацюк (А. Барабанов, Н. Гусев) 16:32
17:34 Патрис Кормье
2-й период
21:42 Мэтт Фраттин
Наиль Якупов (Н. Гусев, П. Дацюк) 23:08
Владислав Гавриков 27:36
Сергей Плотников 30:44
31:33 Даррен Дитц (М. Фраттин)
31:33
3-й период
Артем Зуб 48:59
Статистика
31 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский боксер после победы над спарринг-партнером Пакьяо получил бой за еще один титул
10 главных трансферов зимы в Европе
Ученицы Тутберидзе — одноразовые? Почему атакуют тренера
Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию
Ирландская месть: когда Конор сразится с Хабибом
Следствие хочет продлить арест Кокорину и Мамаеву
«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании
«Спартак» встретится с «Зенитом» в чемпионате России 17 марта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь