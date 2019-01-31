«Барыс» лишился лучшего снайпера и второй раз в сезоне проиграл лидеру КХЛ
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от
Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) в пользу гостей.
Хозяева открыли счет уже на 78-й секунде игры. Роман Старченко
Однако питерцы еще до перерыва сумели не только отыграться, но и повести в счте. Сначала на 11-й минуте шайба после броска Наиля Якупова попала в спину Дастину Бойду и рикошетом влетела в ворота «Барыса».
Вскоре после пропущенной шайбы «Барыс» лишился лучшего снайпера команды. Патрис Кормье, на счету которого 18 шайб, получил удаление до конца матча за удар соперника клюшкой.
На 16-й минуте СКА реализовал численное преимущество — при игре «5 на 3» отличился Павел Дацюк, который вывел «армейцев» вперед.
В самом начале второго периода «Барыс» вновь оказался в меньшинстве после удаления Мэттью Фрэттина, чем воспользовался СКА и удвоил преимущество. Дубль на свой счет записал Якупов.
На 31-й минуте уже «Барыс» реализовал большинство, сократив отставание до минимума. Дальним точным броском отметился Даррен Диц, для которого эта шайба стала 15-й в сезоне.
В заключительном периоде счет на табло не изменился. Как итог, победа СКА — 3:2.
Для «Барыса» это поражение стало вторым кряду и вторым в сезоне от СКА, который продлил победную серию до шести. 24 января в
После этой игры «Барыс» с 75 очками остался на третьем месте в Восточной конференции. Астанинский клуб
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Хенрик Карлссон 58:00 (Х. Карлссон 59:06-59:28)
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|01:18
|Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
|Наиль Якупов (Д. Рундблад, Я. Коскиранта)
|11:35
|12:34
|Патрис Кормье
|12:34
|Патрис Кормье
|15:01
|Антон Сагадеев
|Павел Дацюк (А. Барабанов, Н. Гусев)
|16:32
|17:34
|Патрис Кормье
|2-й период
|21:42
|Мэтт Фраттин
|Наиль Якупов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|23:08
|Владислав Гавриков
|27:36
|Сергей Плотников
|30:44
|31:33
|Даррен Дитц (М. Фраттин)
|31:33
|3-й период
|Артем Зуб
|48:59
|31
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)