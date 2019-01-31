«Барыс» лишился лучшего снайпера и второй раз в сезоне проиграл лидеру КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) в пользу гостей.

Хозяева открыли счет уже на 78-й секунде игры. Роман Старченко из-за ворот выдал пас на свободного Андре Петерссона, и тот хладнокровно переиграл голкипера СКА.

Однако питерцы еще до перерыва сумели не только отыграться, но и повести в счте. Сначала на 11-й минуте шайба после броска Наиля Якупова попала в спину Дастину Бойду и рикошетом влетела в ворота «Барыса».

Вскоре после пропущенной шайбы «Барыс» лишился лучшего снайпера команды. Патрис Кормье, на счету которого 18 шайб, получил удаление до конца матча за удар соперника клюшкой.

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На 16-й минуте СКА реализовал численное преимущество — при игре «5 на 3» отличился Павел Дацюк, который вывел «армейцев» вперед.

В самом начале второго периода «Барыс» вновь оказался в меньшинстве после удаления Мэттью Фрэттина, чем воспользовался СКА и удвоил преимущество. Дубль на свой счет записал Якупов.

На 31-й минуте уже «Барыс» реализовал большинство, сократив отставание до минимума. Дальним точным броском отметился Даррен Диц, для которого эта шайба стала 15-й в сезоне.

В заключительном периоде счет на табло не изменился. Как итог, победа СКА — 3:2.

Для «Барыса» это поражение стало вторым кряду и вторым в сезоне от СКА, который продлил победную серию до шести. 24 января в Санкт-Петербурге победу в серии буллитов (3:2) праздновали хозяева.