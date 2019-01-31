Хоккеисты СКА досрочно выиграли дивизион Боброва в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Наиль Якупов (12-я и 24-я минуты) и Павел Дацюк (17). У проигравших отличились Андре Петерссон (2) и Даррен Диц (32). Шведский защитник СКА Давид Рундблад получил травму, когда в ходе второго периода столкнулся с партнером по команде Александром Барабановым, Рундблад покинул площадку на носилках.

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СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции и обеспечил себе победу в дивизионе Боброва, хоккеисты из Санкт-Петербурга в 54 матчах набрали 91 очко. Ближайший преследователь по дивизиону финский «Йокерит» имеет в активе 74 очка после 54 игр, лишившись шансов догнать СКА за оставшиеся восемь матчей регулярного чемпионата. Победа в своем дивизионе гарантирует команде первый или второй номера посева в плей-офф.

«Барыс» идет третьим в Восточной конференции, имея 75 очков после 54 игр. В следующем матче 2 февраля СКА сыграет с новосибирской «Сибирью» в гостях, а «Барыс» в тот же день примет «Йокерит».