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31 января, источник: ТАСС

Хоккеисты СКА досрочно выиграли дивизион Боброва в КХЛ

ТАСС, 31 января. Петербургский СКА победил «Барыс» из Астаны со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе первое место в дивизионе Боброва.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Наиль Якупов (12-я и 24-я минуты) и Павел Дацюк (17). У проигравших отличились Андре Петерссон (2) и Даррен Диц (32). Шведский защитник СКА Давид Рундблад получил травму, когда в ходе второго периода столкнулся с партнером по команде Александром Барабановым, Рундблад покинул площадку на носилках.

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СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции и обеспечил себе победу в дивизионе Боброва, хоккеисты из Санкт-Петербурга в 54 матчах набрали 91 очко. Ближайший преследователь по дивизиону финский «Йокерит» имеет в активе 74 очка после 54 игр, лишившись шансов догнать СКА за оставшиеся восемь матчей регулярного чемпионата. Победа в своем дивизионе гарантирует команде первый или второй номера посева в плей-офф.

«Барыс» идет третьим в Восточной конференции, имея 75 очков после 54 игр. В следующем матче 2 февраля СКА сыграет с новосибирской «Сибирью» в гостях, а «Барыс» в тот же день примет «Йокерит».

В других матчах дня хабаровский «Амур» в овертайме победил дома пекинский «Куньлунь» — 3:2, а «Йокерит» в овертайме гостевого матча обыграл «Сибирь» со счетом 4:3.

Барыс 2:3
(1:2, 1:1, 0:0)
СКА
31.01.2019, 16:30 Зрители: 10420 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 58:00 (Х. Карлссон 59:06-59:28) Магнус Хелльберг
1-й период
01:18 Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
Наиль Якупов (Д. Рундблад, Я. Коскиранта) 11:35
12:34 Патрис Кормье
12:34 Патрис Кормье
15:01 Антон Сагадеев
Павел Дацюк (А. Барабанов, Н. Гусев) 16:32
17:34 Патрис Кормье
2-й период
21:42 Мэтт Фраттин
Наиль Якупов (Н. Гусев, П. Дацюк) 23:08
Владислав Гавриков 27:36
Сергей Плотников 30:44
31:33 Даррен Дитц (М. Фраттин)
31:33
3-й период
Артем Зуб 48:59
Статистика
31 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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