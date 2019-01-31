СКА грязно били, защитника армейцев унесли на носилках. Тяжелая победа Питера в битве при Астане

За двое суток до домашнего против СКА главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка пожаловался на неудобный календарь и усталость своей команды. Случилось это в Новосибирске, после поражения от «Сибири», когда белорусский специалист довольно жестко прошелся по составителям расписания регулярного чемпионата.

Самое главное сейчас — восстанавливаться. «Сибирь» вернулась с Дальнего Востока, мы с Запада. Такое ощущение, что календарь составлял человек, который из Москвы никуда не выезжал, и он думает, что здесь все рядом и на автобусе можно за два часа доехать. Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Барыс»

В ситуации, когда хоккеисты устали, тренерский штаб «Барыса» в матче против питерских «армейцев» логично сделал ставку на мощное начало. Хозяева быстро пропустили опасную атаку СКА, но почти сразу же ответили своей и забили. Патрис Кормье накрыл соперника в его зоне, довел шайбу до Романа Старченко, а тот из-за ворот нашел на пятаке Андре Петерссона. Швед все исполнил очень круто.

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Первая половина стартового периода целиком и полностью осталась за клубом из Астаны. Хозяева поддушивали одного из фаворитов сезона в его зоне, не давали нормально начать атаку, а сами создали еще несколько голевых шансов. Но забить не смогли. А сразу после экватора игрового отрезка игра перевернулась с ног на голову. Сначала СКА сравнял счет, благодаря не самому опасному броску Наиля Якупова и рикошета от спины Дастина Бойда.

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А затем «Барыс» сильно подвел Кромье. Канадец грязно атаковал Дмитрия Кузьменко ударом клюшкой между ног, заработал за два нарушения подряд 27 минут штрафа, отправился на скамейку запасных и надолго оставил свою команду в меньшинстве. Неприятности для хозяев продолжились обидным удалением Антона Сагадеева за игру сломанной клюшкой и в расстановке «5 на 3» гости вышли вперед. Александр Барабанов промахнулся по шайбе, но выдал голевой ассист на Павла Дацюка.

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Больше СКА в этом большинстве не забивал, зато забил в следующем — в начале второго периода. Никита Гусев сделал все, чтобы Якупов оформил дубль.

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Через восемь минут уже «Барыс» смог показать, что тоже умеет продуктивно использовать численное преимущество. Отставание хозяев сократил тот, кому и положено по статусу — лучший бомбардир-защитник лиги Даррен Диц.

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В оставшееся до второго перерыва время хозяева чуть не догнали соперника, но Сагадеев не использовал отличный шанс. А гости потеряли шведского защитника Давида Рундблада. Очень неприятное столкновение с Бараьбановым закончилось тем, что врачам пришлось фиксировать скандинаву шею и уносить его с площадки на носилках. Здоровья, Давид!