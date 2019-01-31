СКА грязно били, защитника армейцев унесли на носилках. Тяжелая победа Питера в битве при Астане
Два очка очень дорогой ценой.
Два очка очень дорогой ценой.
За двое суток до домашнего против СКА главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка пожаловался на неудобный календарь и усталость своей команды. Случилось это в Новосибирске, после поражения от «Сибири», когда белорусский специалист довольно жестко прошелся по составителям расписания регулярного чемпионата.
Самое главное сейчас — восстанавливаться. «Сибирь» вернулась с Дальнего Востока, мы с Запада. Такое ощущение, что календарь составлял человек, который из Москвы никуда не выезжал, и он думает, что здесь все рядом и на автобусе можно за два часа доехать.
В ситуации, когда хоккеисты устали, тренерский штаб «Барыса» в матче против питерских «армейцев» логично сделал ставку на мощное начало. Хозяева быстро пропустили опасную атаку СКА, но почти сразу же ответили своей и забили. Патрис Кормье накрыл соперника в его зоне, довел шайбу до Романа Старченко, а тот
Первая половина стартового периода целиком и полностью осталась за клубом из Астаны. Хозяева поддушивали одного из фаворитов сезона в его зоне, не давали нормально начать атаку, а сами создали еще несколько голевых шансов. Но забить не смогли. А сразу после экватора игрового отрезка игра перевернулась с ног на голову. Сначала СКА сравнял счет, благодаря не самому опасному броску Наиля Якупова и рикошета от спины Дастина Бойда.
А затем «Барыс» сильно подвел Кромье. Канадец грязно атаковал Дмитрия Кузьменко ударом клюшкой между ног, заработал за два нарушения подряд 27 минут штрафа, отправился на скамейку запасных и надолго оставил свою команду в меньшинстве. Неприятности для хозяев продолжились обидным удалением Антона Сагадеева за игру сломанной клюшкой и в расстановке «5 на 3» гости вышли вперед. Александр Барабанов промахнулся по шайбе, но выдал голевой ассист на Павла Дацюка.
Больше СКА в этом большинстве не забивал, зато забил в следующем — в начале второго периода. Никита Гусев сделал все, чтобы Якупов оформил дубль.
Через восемь минут уже «Барыс» смог показать, что тоже умеет продуктивно использовать численное преимущество. Отставание хозяев сократил тот, кому и положено по статусу — лучший
В оставшееся до второго перерыва время хозяева чуть не догнали соперника, но Сагадеев не использовал отличный шанс. А гости потеряли шведского защитника Давида Рундблада. Очень неприятное столкновение с Бараьбановым закончилось тем, что врачам пришлось фиксировать скандинаву шею и уносить его с площадки на носилках. Здоровья, Давид!
В третьей двадцатиминутке «Барыс» был заметно активнее СКА, достаточно времени провел в зоне соперника, но армейцы, благодаря самоотдаче,
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Хенрик Карлссон 58:00 (Х. Карлссон 59:06-59:28)
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|01:18
|Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
|Наиль Якупов (Д. Рундблад, Я. Коскиранта)
|11:35
|12:34
|Патрис Кормье
|12:34
|Патрис Кормье
|15:01
|Антон Сагадеев
|Павел Дацюк (А. Барабанов, Н. Гусев)
|16:32
|17:34
|Патрис Кормье
|2-й период
|21:42
|Мэтт Фраттин
|Наиль Якупов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|23:08
|Владислав Гавриков
|27:36
|Сергей Плотников
|30:44
|31:33
|Даррен Дитц (М. Фраттин)
|31:33
|3-й период
|Артем Зуб
|48:59
|31
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)