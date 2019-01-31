Канадский защитник «Барыса» заговорил по-русски и удивил ведущую

Во время перерыва перед заключительным периодом на интервью вышел канадский защитник «Барыса» Даррен Диц. Разговор хоккеист начал на английском языке, однако затем перешел на русский, чем изрядно удивил ведущую.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0371f85e0dd1dc2793fe01972300cc83_hd/q587317/a738b6c4a17c35ce328be3024cfcc09d/4704629312?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Диц согласился выступать за сборную Казахстана. «Я планирую сыграть со сборной Казхастана на чемпионате мира, но пока не могу сказать точно. Со своей стороны я все сделал, заполнил все бумаги, теперь жду решения вопроса, жду ответа от федерации», — сказал канадец.

В «Барыс» Диц перешел в 2017 году. В этом сезоне на его счету 47 очков (13 шайб и 33 асисста) в 53 матчах «регулярки» КХЛ, занимая первое место в списке бомбардиров-защитников.