Канадский защитник «Барыса» заговорил по-русски и удивил ведущую
Забавный эпизод произошел в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ между астанинским «Барысом» и
Забавный эпизод произошел в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ между астанинским «Барысом» и
Во время перерыва перед заключительным периодом на интервью вышел канадский защитник «Барыса» Даррен Диц. Разговор хоккеист начал на английском языке, однако затем перешел на русский, чем изрядно удивил ведущую.
Ранее Диц согласился выступать за сборную Казахстана. «Я планирую сыграть со сборной Казхастана на чемпионате мира, но пока не могу сказать точно. Со своей стороны я все сделал, заполнил все бумаги, теперь жду решения вопроса, жду ответа от федерации», — сказал канадец.
В «Барыс» Диц перешел в 2017 году. В этом сезоне на его счету 47 очков (13 шайб и 33 асисста) в 53 матчах «регулярки» КХЛ, занимая первое место в списке
Сам матч завершился со счетом 3:2 в пользу СКА, который продлил победную серию до шести игр. Для «Барыса» это поражение стало вторым кряду и вторым в сезоне от «армейцев». 24 января в
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Хенрик Карлссон 58:00 (Х. Карлссон 59:06-59:28)
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|01:18
|Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
|Наиль Якупов (Д. Рундблад, Я. Коскиранта)
|11:35
|12:34
|Патрис Кормье
|12:34
|Патрис Кормье
|15:01
|Антон Сагадеев
|Павел Дацюк (А. Барабанов, Н. Гусев)
|16:32
|17:34
|Патрис Кормье
|2-й период
|21:42
|Мэтт Фраттин
|Наиль Якупов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|23:08
|Владислав Гавриков
|27:36
|Сергей Плотников
|30:44
|31:33
|Даррен Дитц (М. Фраттин)
|31:33
|3-й период
|Артем Зуб
|48:59
|31
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)