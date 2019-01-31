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31 января, источник: Vesti.kz

«Попытался что-то сказать, уже три дня обсуждают». Тренер «Барыса» высказался о судействе и симуляциях СКА

Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка, комментируя домашнее поражение от питерского СКА, отметил, что его команда очень хорошо играла и могла бы набрать хотя бы одно очко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Астанинский клуб уступил сопернику из Санкт-Петербурга, лидеру чемпионата КХЛ, со счетом 2:3.

— Отличный матч. Только отрезок этот… Не совсем с ним справились. А так, в целом, здорово команда играла. Отличное движение. И сыграли в общем-то все-таки достаточно для того, чтобы зацепиться за одно очко. Ну, как получилось, так получилось. Готовимся к следующему матчу. Ну и, конечно, благодарим болельщиков, потому что обстановка была шикарная. Поддерживали всю игру. Очень понравилось.

— С таким напряженным графиком успевают ли игроки восстанавливаться?

— Вы хотите, чтобы что я Вам сказал? (смеется) Я после прошлой игры попытался что-то сказать, уже три дня обсуждают. У нас же нельзя обсуждать судей, потому что штраф. И нельзя говорить ничего про все остальные моменты, потому что сразу… Ну, хоккей есть хоккей… Ну, что я? Я же не пытался оправдываться или что-то. Просто немножко странно, когда ты играешь подряд через день игры с такими перелетами… Я только это и хотел сказать. Но, как можем восстанавливаем. Мне кажется, по движению вопросов нет. И по самоотдаче. Я думаю, перед плей-офф такие матчи и полезны, и они нам нужны, через такие игры будем сильнее. Здорово играли сегодня. Мы играли со СКА. СКА бросили пять раз во втором периоде и полтора раза в третьем. Я думаю, что это дорогого стоит. Мы играли хорошо, мы двигались хорошо, но, к сожалению, за хорошие игры не дают очков. И мы сегодня проиграли. Мы станем сильнее через такие игры.

— С Кормье разговаривали? Будут ли к нему какие-то санкции применены?

— Завтра нам скажет КХЛ об этих санкциях… Думаю, штраф отменят и дадут сопернику за симуляцию. Потому что превращаем хоккей в футбол.

Напомним, следующий матч «Барыс» проведет на своей арене 2 февраля против финского «Йокерита».

Барыс 2:3
(1:2, 1:1, 0:0)
СКА
31.01.2019, 16:30 Зрители: 10420 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Илья Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 58:00 (Х. Карлссон 59:06-59:28) Магнус Хелльберг
1-й период
01:18 Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
Наиль Якупов (Д. Рундблад, Я. Коскиранта) 11:35
12:34 Патрис Кормье
12:34 Патрис Кормье
15:01 Антон Сагадеев
Павел Дацюк (А. Барабанов, Н. Гусев) 16:32
17:34 Патрис Кормье
2-й период
21:42 Мэтт Фраттин
Наиль Якупов (Н. Гусев, П. Дацюк) 23:08
Владислав Гавриков 27:36
Сергей Плотников 30:44
31:33 Даррен Дитц (М. Фраттин)
31:33
3-й период
Артем Зуб 48:59
Статистика
31 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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