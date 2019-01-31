«Попытался что-то сказать, уже три дня обсуждают». Тренер «Барыса» высказался о судействе и симуляциях СКА

— Вы хотите, чтобы что я Вам сказал? (смеется) Я после прошлой игры попытался что-то сказать, уже три дня обсуждают. У нас же нельзя обсуждать судей, потому что штраф. И нельзя говорить ничего про все остальные моменты, потому что сразу… Ну, хоккей есть хоккей… Ну, что я? Я же не пытался оправдываться или что-то. Просто немножко странно, когда ты играешь подряд через день игры с такими перелетами… Я только это и хотел сказать. Но, как можем восстанавливаем. Мне кажется, по движению вопросов нет. И по самоотдаче. Я думаю, перед плей-офф такие матчи и полезны, и они нам нужны, через такие игры будем сильнее. Здорово играли сегодня. Мы играли со СКА. СКА бросили пять раз во втором периоде и полтора раза в третьем. Я думаю, что это дорогого стоит. Мы играли хорошо, мы двигались хорошо, но, к сожалению, за хорошие игры не дают очков. И мы сегодня проиграли. Мы станем сильнее через такие игры.