«Попытался что-то сказать, уже три дня обсуждают». Тренер «Барыса» высказался о судействе и симуляциях СКА

Астанинский клуб уступил сопернику из Санкт-Петербурга, лидеру чемпионата КХЛ, со счетом 2:3.
— Отличный матч. Только отрезок этот… Не совсем с ним справились. А так, в целом, здорово команда играла. Отличное движение. И сыграли в общем-то все-таки достаточно для того, чтобы зацепиться за одно очко. Ну, как получилось, так получилось. Готовимся к следующему матчу. Ну и, конечно, благодарим болельщиков, потому что обстановка была шикарная. Поддерживали всю игру. Очень понравилось.
— С таким напряженным графиком успевают ли игроки восстанавливаться?
— Вы хотите, чтобы что я Вам сказал? (смеется) Я после прошлой игры попытался что-то сказать, уже три дня обсуждают. У нас же нельзя обсуждать судей, потому что штраф. И нельзя говорить ничего про все остальные моменты, потому что сразу… Ну, хоккей есть хоккей… Ну, что я? Я же не пытался оправдываться или что-то. Просто немножко странно, когда ты играешь подряд через день игры с такими перелетами… Я только это и хотел сказать. Но, как можем восстанавливаем. Мне кажется, по движению вопросов нет. И по самоотдаче. Я думаю, перед плей-офф такие матчи и полезны, и они нам нужны, через такие игры будем сильнее. Здорово играли сегодня. Мы играли со СКА. СКА бросили пять раз во втором периоде и полтора раза в третьем. Я думаю, что это дорогого стоит. Мы играли хорошо, мы двигались хорошо, но, к сожалению, за хорошие игры не дают очков. И мы сегодня проиграли. Мы станем сильнее через такие игры.
— С Кормье разговаривали? Будут ли к нему какие-то санкции применены?
— Завтра нам скажет КХЛ об этих санкциях… Думаю, штраф отменят и дадут сопернику за симуляцию. Потому что превращаем хоккей в футбол.
Напомним, следующий матч «Барыс» проведет на своей арене 2 февраля против финского «Йокерита».