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13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
01:31 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ, выиграв у «Металлурга»

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский клуб «Динамо» одержал победу над «Металлургом» из Магнитогорска со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (17-я минута), Аслан Раисов (38), Микс Индрашис (41 и 60). У проигравших отличились Деннис Расмуссен (51) и Иван Верещагин (59). «Динамо» одержало третью победу подряд.

В турнирной таблице в Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, набрав 65 очков в 55 матчах. «Металлург» идет четвертым на Востоке с 74 очками после 55 матчей.

В следующем матче 2 февраля «Динамо» сыграет в домашнем матче с «Адмиралом» из Владивостока, В этот же день «Металлург» на выезде встретится с челябинским «Трактором».

ХК Динамо 4:2
(1:0, 1:0, 2:2)
Металлург Мг
31.01.2019, 19:30 Зрители: 7789 Регулярный чемпионат "ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Йозеф Яндач
Вратари
Иван Бочаров Василий Кошечкин 56:35 (В. Кошечкин 58:10-58:16, В. Кошечкин 58:41-58:53, В. Кошечкин 59:44)
1-й период
Павел Варфоломеев 08:44
13:30 Иван Игумнов
Евгений Тимкин 13:30
Евгений Тимкин 13:30
Деннис Расмуссен 16:13
16:32 Дмитрий Кагарлицкий (В. Шипачев, Ю. Хиетанен)
2-й период
37:04 Аслан Раисов (Р. Карлин)
3-й период
40:50 Микс Индрашис (Д. Кагарлицкий, Ю. Хиетанен)
49:22 Игорь Макаров
Деннис Расмуссен (М. Эллисон, М. Матушкин) 50:21
53:08 Семен Панкратов
Иван Верещагин (С. Мозякин, И. Пакаринен) 58:10
59:44 п.в. Микс Индрашис (Д. Кагарлицкий)
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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