Московское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ, выиграв у «Металлурга»

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (17-я минута), Аслан Раисов (38), Микс Индрашис (41 и 60). У проигравших отличились Деннис Расмуссен (51) и Иван Верещагин (59). «Динамо» одержало третью победу подряд.

В турнирной таблице в Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, набрав 65 очков в 55 матчах. «Металлург» идет четвертым на Востоке с 74 очками после 55 матчей.