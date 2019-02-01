ЦСКА победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (26), Кирилл Капризов (35), Андрей Светлаков (48), Александр Романов (52), Константин Окулов (58). У проигравших отличились Роб Клинкхаммер (6-я, 44-я минуты), Альберт Яруллин (33) и Владимир Ткачев (60). Армейцы после серии из двух поражений одержали вторую победу подряд. «Ак Барс» потерпел шестое поражение в последних семи встречах.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА идет вторым, в активе клуба 90 очков после 55 матчей, отставание от лидирующего СКА составляет один балл. «Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 73 очка в 55 матчах.