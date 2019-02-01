ЦСКА победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (26), Кирилл Капризов (35), Андрей Светлаков (48), Александр Романов (52), Константин Окулов (58). У проигравших отличились Роб Клинкхаммер (6-я, 44-я минуты), Альберт Яруллин (33) и Владимир Ткачев (60). Армейцы после серии из двух поражений одержали вторую победу подряд. «Ак Барс» потерпел шестое поражение в последних семи встречах.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА идет вторым, в активе клуба 90 очков после 55 матчей, отставание от лидирующего СКА составляет один балл. «Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 73 очка в 55 матчах.
В следующем матче 2 февраля ЦСКА на выезде встретится с «Северсталью» из Череповца. В этот же день «Ак Барс» сыграет в гостевом матче с московским «Спартаком».
|Игорь Никитин
|Зинэтула Билялетдинов
|Ларс Юханссон
|Владислав Подъяпольский 05:12 (В. Подъяпольский 05:33-59:09, В. Подъяпольский 59:16-59:30, В. Подъяпольский 59:39-59:50)
|1-й период
|Роб Клинкхаммер (А. Педан)
|05:33
|Владислав Подъяпольский
|05:49
|10:19
|Клас Дальбек
|Роб Клинкхаммер
|11:12
|Пол Постма
|16:04
|2-й период
|Рафаэль Батыршин
|24:03
|25:02
|Михаил Григоренко (А. Слепышев, К. Капризов)
|25:52
|Сергей Калинин
|30:04
|Александр Романов
|Роб Клинкхаммер
|30:04
|Альберт Яруллин (А. Педан, А. Свитов)
|32:09
|34:40
|Кирилл Капризов (М. Григоренко)
|3-й период
|Данис Зарипов
|42:26
|Роб Клинкхаммер (Анд. Попов)
|43:35
|47:13
|Андрей Светлаков (К. Капризов, М. Робинсон)
|Андрей Педан
|47:52
|50:33
|Андрей Светлаков
|Альберт Яруллин
|50:33
|51:43
|Александр Романов (Л. Вей, М. Григоренко)
|Станислав Галиев
|57:17
|57:52
|Константин Окулов (А. Марченко, М. Шалунов)
|Владимир Ткачев (А. Свитов, С. Галиев)
|59:16
|Роб Клинкхаммер
|59:39
|8
|Штрафное время
|20
|8
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)