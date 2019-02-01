Минское «Динамо» в серии буллитов проиграло слабейшей команде Восточной конференции КХЛ и лишилось шансов на выход в плей-офф

В первом периоде динамовцы имели небольшое преимущество, несколько раз играли в численном большинстве, но поразить ворота не смогли. Гости действовали на контратаках, и на 9-й минуте одна из них завершилась точным броском белоруса Никиты Феоктистова.

Сразу после перерыва ошибся голкипер минчан Юнас Энрот, пропустивший шайбу после броска Степана Захарчука от своей синей линии. Хозяева продолжали атаковать, и в середине периода Александр Когалев завершил красивую комбинацию с участием Сергея Костицына и Алексея Терещенко.

В третьем периоде минчане провели много острых атак, и на 58-й минуте игры Евгений Ковыршин восстановил равновесие, реализовав большинство. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии послематчевых буллитов победный гол в свой актив записал форвард гостей Юрий Петров.

После этого поражения подопечные Андрея Сидоренко потеряли все шансы пробиться в плей-офф. После 54 проведенных матчей у минского «Динамо» стало 38 очков, оно занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас отставание «зубров» от идущего восьмым на Западе ХК «Сочи» составляет 17 баллов. При этом, в нынешнем регулярном чемпионате минчанам осталось провести еще 8 игр (максимум 16 набранных очков).