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13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
01:38 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» в серии буллитов проиграло слабейшей команде Восточной конференции КХЛ и лишилось шансов на выход в плей-офф

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли владивостокскому «Адмиралу» со счетом 2:3 по буллитам в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом периоде динамовцы имели небольшое преимущество, несколько раз играли в численном большинстве, но поразить ворота не смогли. Гости действовали на контратаках, и на 9-й минуте одна из них завершилась точным броском белоруса Никиты Феоктистова.

Сразу после перерыва ошибся голкипер минчан Юнас Энрот, пропустивший шайбу после броска Степана Захарчука от своей синей линии. Хозяева продолжали атаковать, и в середине периода Александр Когалев завершил красивую комбинацию с участием Сергея Костицына и Алексея Терещенко.

В третьем периоде минчане провели много острых атак, и на 58-й минуте игры Евгений Ковыршин восстановил равновесие, реализовав большинство. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии послематчевых буллитов победный гол в свой актив записал форвард гостей Юрий Петров.

После этого поражения подопечные Андрея Сидоренко потеряли все шансы пробиться в плей-офф. После 54 проведенных матчей у минского «Динамо» стало 38 очков, оно занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас отставание «зубров» от идущего восьмым на Западе ХК «Сочи» составляет 17 баллов. При этом, в нынешнем регулярном чемпионате минчанам осталось провести еще 8 игр (максимум 16 набранных очков).

Три следующих встречи чемпионата КХЛ «зубры» проведут на льду «Минск-Арены»: 2 февраля с рижским «Динамо», 4 февраля с московским ЦСКА, 11 февраля с ярославским «Локомотивом».

Динамо Мн 2:3 Б
(0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Адмирал
31.01.2019, 19:30 Зрители: 7926 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Андрей Сидоренко Сергей Светлов
Вратари
Юнас Энрот 65:00 (М. Карнаухов 65:00) Антон Красоткин
1-й период
03:27 Илья Литвинов
03:27 Дмитрий Знахаренко
Денис Вихарев 05:47
Никита Феоктистов (Г. Зайцев) 08:34
Сергей Коньков 09:21
Роман Таталин 16:27
2-й период
Степан Захарчук (В. Стрельцов, А. Угольников) 20:09
27:18 Теему Пулккинен
Владимир Бутузов 27:35
32:09 Александр Когалев (А. Терещенко, С. Костицын)
3-й период
Карел Кубат 41:02
47:59 Александр Когалев
Кирилл Воронин 57:36
57:47 Евгений Ковыршин (Дж. Блум, Т. Пулккинен)
Серия буллитов - победный бросок
С. Коньков
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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