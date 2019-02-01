Билялетдинов после поражения от ЦСКА: Сегодня внук переиграл меня

«Ак Барс» в четверг в Москве со счетом 4:5 уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. 19-летний Романов забросил первую шайбу в КХЛ.
«Готовились, старались, играли неплохо, но такое большое количество удалений непозволительно. Много играли в пять защитников, глупые удаления были, есть над чем работать. Внук? Каждый делает свою работу, он свою, я свою. Сегодня он меня переиграл. Подключение в атаку, после которого Романов забил, говорит о доверии тренера. У меня нет такого защитника молодого», — сказал Билялетдинов журналистам.
«Защитник Андрей Марков уже тренируется в общей группе. Данис Зарипов и Саша Свитов сегодня первый матч провели после паузы, надеюсь, что будут прибавлять от игры к игре», — отметил тренер казанцев.