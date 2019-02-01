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01:45 (мск), источник: Р-Спорт

Билялетдинов после поражения от ЦСКА: Сегодня внук переиграл меня

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что в матче КХЛ против московского ЦСКА его внук Александр Романов, выступающий за армейцев, переиграл его.

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«Ак Барс» в четверг в Москве со счетом 4:5 уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. 19-летний Романов забросил первую шайбу в КХЛ.

«Готовились, старались, играли неплохо, но такое большое количество удалений непозволительно. Много играли в пять защитников, глупые удаления были, есть над чем работать. Внук? Каждый делает свою работу, он свою, я свою. Сегодня он меня переиграл. Подключение в атаку, после которого Романов забил, говорит о доверии тренера. У меня нет такого защитника молодого», — сказал Билялетдинов журналистам.

«Защитник Андрей Марков уже тренируется в общей группе. Данис Зарипов и Саша Свитов сегодня первый матч провели после паузы, надеюсь, что будут прибавлять от игры к игре», — отметил тренер казанцев.

ЦСКА 5:4
(0:1, 2:1, 3:2)
Ак Барс
31.01.2019, 19:30 Зрители: 10273 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Ларс Юханссон Владислав Подъяпольский 05:12 (В. Подъяпольский 05:33-59:09, В. Подъяпольский 59:16-59:30, В. Подъяпольский 59:39-59:50)
1-й период
Роб Клинкхаммер (А. Педан) 05:33
Владислав Подъяпольский 05:49
10:19 Клас Дальбек
Роб Клинкхаммер 11:12
Пол Постма 16:04
2-й период
Рафаэль Батыршин 24:03
25:02 Михаил Григоренко (А. Слепышев, К. Капризов)
25:52 Сергей Калинин
30:04 Александр Романов
Роб Клинкхаммер 30:04
Альберт Яруллин (А. Педан, А. Свитов) 32:09
34:40 Кирилл Капризов (М. Григоренко)
3-й период
Данис Зарипов 42:26
Роб Клинкхаммер (Анд. Попов) 43:35
47:13 Андрей Светлаков (К. Капризов, М. Робинсон)
Андрей Педан 47:52
50:33 Андрей Светлаков
Альберт Яруллин 50:33
51:43 Александр Романов (Л. Вей, М. Григоренко)
Станислав Галиев 57:17
57:52 Константин Окулов (А. Марченко, М. Шалунов)
Владимир Ткачев (А. Свитов, С. Галиев) 59:16
Роб Клинкхаммер 59:39
Статистика
8 Штрафное время 20
8 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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