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01:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сюжет года: внук Билялетдинова забросил первую шайбу в КХЛ. В ворота команды своего деда

Шайба 18-летнего защитника, лучшего игрока обороны МЧМ-2019 Александра Романова помогла ЦСКА победить «Ак Барс».

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Источник: Спорт-Экспресс

Феерии ничего не предвещало

Иногда ошибаться в своих ожиданиях приятно. Ничего не решавший с точки зрения турнирных перспектив матч прошлогодних финалистов получился шикарным с первой и до последней секунды. Скорости, силовые приемы, отличные действия вратарей, упущенные моменты после попаданий в штанги и перекладину, породистые голы, интригующий сюжет. Развязка и вовсе вышла эпичной. После первой в КХЛ шайбы 18-летнего защитника ЦСКА Александра Романова телевизионные коллеги должны были гордиться собой. До игры они пытались акцентировать внимание на том факте, что юниор приходится внуком главному тренеру казанцев Зинэтуле Билялетдинову. Письмо на деревню дедушке доставлено. Красотища! ЦСКА показал, что при всем уважении к мощи состава СКА, молодому задору «Локомотива» и набравшему ход московскому «Динамо», на Западе сбалансированнее и потенциально сильнее команды нет. Даже находясь не в оптимальном состоянии, армейцы способны находить выход из тяжелейшей ситуации.

Свежие впечатления всегда весомее даже самых сладких воспоминаний. Из увиденного в нынешнем сезоне этот матч как минимум входит в тройку самых зрелищных. Готов назвать его игрой года. Он неожиданно получился на голову интереснее не только двух предыдущих встреч соперников в текущем чемпионате, но и чем весь финал Кубка Гагарина, когда команды в основном бодались и толкались. После нынешнего спектакля хочется поскорее увидеть новую серию с участием ЦСКА и «Ак Барса». Второй год подряд в финале плей-офф. Должно быть куда веселее, чем прошлой весной.

«Ак Барс» — главный претендент на финал от Востока

Безусловно, семейное противостояние деда и внука даже в формате регулярного чемпионата оказалось любопытным. Ведь на нынешнем этапе регулярного чемпионата на что-то сверхъестественное рассчитывать, казалось бы, сложно. ЦСКА в последние пару недель находится в небольшом кризисе. Чувствительное домашнее поражение от «Барыса», вырванная на зубах победа над минским «Динамо». Все это заставляло думать, что в армейском клубе больше озабочены тем, чтобы не занять первое место в регулярке. Победитель гладкого чемпионата до Кубка Гагарина еще ни разу не добирался. Непонятные вещи происходят и с «Ак Барсом», растерявшим кучу своих очков на ровном месте. Авторитетные люди в околохоккейных кругах намекают на желание казанцев избежать встречи в первом раунде с «Салаватом». Лично мне такая логика кажется сомнительной, учитывая состояние, в котором находится уфимская команда.

В Москве «Ак Барс» изменился в лучшую сторону. Чемпион на этот раз выглядел так, словно плей-офф стартовал сегодня. Семейные разборки деда и внука отошли на десятый план уже в самом начале игры. Казанцы точь-в-точь как знаменитые канадские «гориллы» времен ванкуверской Олимпиады понеслись вперед, оказывая постоянное давление на армейских хоккеистов чуть ли не всей пятеркой. Подобное проявление агрессии со стороны команд Билялетдинова большая редкость, если речь идет о сопернике сопоставимого уровня. ЦСКА, как показалось, к этому напору оказался не готов, и его игрокам потребовалось время, чтобы адаптироваться к дерзкому сопернику. Мало кто себе позволяет вести таким образом против главного претендента на Кубок Гагарина. Совсем не удивляюсь, если «Ак Барс» снова окажется в финале. Команда и главный тренер способны удивлять. Осталось только воскресить нескольких героев прошлого плей-офф.

Ситуация с основным вратарем Эмилем Гариповым по-прежнему внушает опасение. Его шансы решить проблемы с больной спиной до середины февраля не велики. К Владиславу Подъяпольскому претензий минимум. Он справляется. Только кубкового опыта у него совсем нет, а на одних легионерах о защите титула можно и не мечтать.

ЦСКА 5:4
(0:1, 2:1, 3:2)
Ак Барс
31.01.2019, 19:30 Зрители: 10273 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Ларс Юханссон Владислав Подъяпольский 05:12 (В. Подъяпольский 05:33-59:09, В. Подъяпольский 59:16-59:30, В. Подъяпольский 59:39-59:50)
1-й период
Роб Клинкхаммер (А. Педан) 05:33
Владислав Подъяпольский 05:49
10:19 Клас Дальбек
Роб Клинкхаммер 11:12
Пол Постма 16:04
2-й период
Рафаэль Батыршин 24:03
25:02 Михаил Григоренко (А. Слепышев, К. Капризов)
25:52 Сергей Калинин
30:04 Александр Романов
Роб Клинкхаммер 30:04
Альберт Яруллин (А. Педан, А. Свитов) 32:09
34:40 Кирилл Капризов (М. Григоренко)
3-й период
Данис Зарипов 42:26
Роб Клинкхаммер (Анд. Попов) 43:35
47:13 Андрей Светлаков (К. Капризов, М. Робинсон)
Андрей Педан 47:52
50:33 Андрей Светлаков
Альберт Яруллин 50:33
51:43 Александр Романов (Л. Вей, М. Григоренко)
Станислав Галиев 57:17
57:52 Константин Окулов (А. Марченко, М. Шалунов)
Владимир Ткачев (А. Свитов, С. Галиев) 59:16
Роб Клинкхаммер 59:39
Статистика
8 Штрафное время 20
8 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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