Сюжет года: внук Билялетдинова забросил первую шайбу в КХЛ. В ворота команды своего деда
Шайба 18-летнего защитника, лучшего игрока обороны МЧМ-2019 Александра Романова помогла ЦСКА победить «Ак Барс».
Шайба 18-летнего защитника, лучшего игрока обороны МЧМ-2019 Александра Романова помогла ЦСКА победить «Ак Барс».
Иногда ошибаться в своих ожиданиях приятно. Ничего не решавший с точки зрения турнирных перспектив матч прошлогодних финалистов получился шикарным с первой и до последней секунды. Скорости, силовые приемы, отличные действия вратарей, упущенные моменты после попаданий в штанги и перекладину, породистые голы, интригующий сюжет. Развязка и вовсе вышла эпичной. После первой в КХЛ шайбы 18-летнего защитника ЦСКА Александра Романова телевизионные коллеги должны были гордиться собой. До игры они пытались акцентировать внимание на том факте, что юниор приходится внуком главному тренеру казанцев Зинэтуле Билялетдинову. Письмо на деревню дедушке доставлено. Красотища! ЦСКА показал, что при всем уважении к мощи состава СКА, молодому задору «Локомотива» и набравшему ход московскому «Динамо», на Западе сбалансированнее и потенциально сильнее команды нет. Даже находясь не в оптимальном состоянии, армейцы способны находить выход из тяжелейшей ситуации.
Свежие впечатления всегда весомее даже самых сладких воспоминаний. Из увиденного в нынешнем сезоне этот матч как минимум входит в тройку самых зрелищных. Готов назвать его игрой года. Он неожиданно получился на голову интереснее не только двух предыдущих встреч соперников в текущем чемпионате, но и чем весь финал Кубка Гагарина, когда команды в основном бодались и толкались. После нынешнего спектакля хочется поскорее увидеть новую серию с участием ЦСКА и «Ак Барса». Второй год подряд в финале
Безусловно, семейное противостояние деда и внука даже в формате регулярного чемпионата оказалось любопытным. Ведь на нынешнем этапе регулярного чемпионата на
В Москве «Ак Барс» изменился в лучшую сторону. Чемпион на этот раз выглядел так, словно
Ситуация с основным вратарем Эмилем Гариповым
|Игорь Никитин
|Зинэтула Билялетдинов
|Ларс Юханссон
|Владислав Подъяпольский 05:12 (В. Подъяпольский 05:33-59:09, В. Подъяпольский 59:16-59:30, В. Подъяпольский 59:39-59:50)
|1-й период
|Роб Клинкхаммер (А. Педан)
|05:33
|Владислав Подъяпольский
|05:49
|10:19
|Клас Дальбек
|Роб Клинкхаммер
|11:12
|Пол Постма
|16:04
|2-й период
|Рафаэль Батыршин
|24:03
|25:02
|Михаил Григоренко (А. Слепышев, К. Капризов)
|25:52
|Сергей Калинин
|30:04
|Александр Романов
|Роб Клинкхаммер
|30:04
|Альберт Яруллин (А. Педан, А. Свитов)
|32:09
|34:40
|Кирилл Капризов (М. Григоренко)
|3-й период
|Данис Зарипов
|42:26
|Роб Клинкхаммер (Анд. Попов)
|43:35
|47:13
|Андрей Светлаков (К. Капризов, М. Робинсон)
|Андрей Педан
|47:52
|50:33
|Андрей Светлаков
|Альберт Яруллин
|50:33
|51:43
|Александр Романов (Л. Вей, М. Григоренко)
|Станислав Галиев
|57:17
|57:52
|Константин Окулов (А. Марченко, М. Шалунов)
|Владимир Ткачев (А. Свитов, С. Галиев)
|59:16
|Роб Клинкхаммер
|59:39
|8
|Штрафное время
|20
|8
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)