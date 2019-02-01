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13:32 (мск), источник: Р-Спорт

Глава КХЛ: По темпу роста мы опережаем НХЛ в первые годы ее существования

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что лига по темпу роста опережает динамику, которая была у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первые годы ее существования.

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Источник: РИА "Новости"

КХЛ была образована в 2008 году, НХЛ — в 1917 году.

«Кто-то говорит, что мы перенимаем моду у НХЛ. Но стоит признать, что мы учимся, и было бы странно не учиться у лиги с более чем столетней историей. Думаю, что по темпу роста мы опережаем ту динамику, что была в НХЛ в первые годы ее существования», — цитирует Чернышенко «Бизнес Online».

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«Конечно, мы подталкиваем лигу к коммерциализации и уходу от бюджетного финансирования. Но совсем от него избавиться в ближайшее время физически невозможно в силу ограничений и специфики. В то же время это и естественный барьер для экспансии НХЛ на европейскую территорию — не самые вместительные арены, низкий средний чек посетителя и неравномерное развитие маркетинга. Нас периодически пытаются сталкивать и спрашивают: “Не боитесь ли вы, что в Москве откроют клуб НХЛ?” Я говорю, что скорее может наоборот произойти», — заявил Чернышенко.

Глава КХЛ также отметил, что введение в лиге жесткого потолка зарплат через сезон приведет к равномерному распределению игроков по клубам.

«Потолок невозможно будет обойти, даже ценой штрафа. А на следующий сезон, когда потолок еще будет “мягким”, штраф за его превышение повысится до 30% — шиковать будет совсем больно», — подчеркнул Чернышенко.

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