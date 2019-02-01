В Минске ничего не меняется. Зачем Беларуси клуб в КХЛ?
«Динамо» второй год подряд осталось без
«Динамо» второй год подряд осталось без
Минское «Динамо» окончательно распрощалось со всеми шансами на попадание в
В начале ноября тренерский штаб «зубров» во главе с Горди Дуайером был отправлен в отставку. Возглавил минчан тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко, а его помощниками стали Дмитрий Кравченко, Виталий Коваль и Андрей Ковалёв. Первые двое являются помощниками Сидоренко и в сборной. Ещё в сентябре было объявлено о скорой интеграции минского «Динамо» и Федерации хоккея Беларуси для подготовки игроков для сборной к домашнему чемпионату мира по хоккею, поэтому данное назначение не стало ни для кого удивления. Но многие в первую очередь ожидали от Андрея Михайловича перемен и хоть
Минчане всегда славились легионерами, которые потом становились лидерами в других клубах лиги. Стоит лишь вспомнить Клинкхаммера, Эллисона, Бэйлена или Щехуру. Нынешних иностранцев и близко не поставишь в один ряд с этими игроками.
Временами радует своей игрой вратарь Юнас Энрот, но он серьёзно сдал по сравнению с прошлым сезоном, особенно в плане стабильности. Обладатель золота ЧМ-2015 в составе сборной Канады Патрик Уиркош не оправдал доверия. Защитник является одним из худших игроков «Динамо» по показателю полезности, количеству грубых и грубых голевых ошибок. Его соотечественник Куинтон Хауден не показывает ничего экстраординарного. А про американца Беннета уже никто и не вспомнит.
Отдельно стоит упомянуть финна Тэему Пулккинена. Летом вокруг него разгорелись нешуточные страсти. Этого нападающего хотели видеть в таких клубах, как «Локомотив» и «Авангард». Но минчане настырно не отдавали права на игрока и сами подписали финна. Тот поначалу показывал действительно отличную игру, но после ухода Горди Дуайера у Тэему «заболела спина». Ни для кого не секрет, что игрок хотел сменить команду перед дедлайном, им интересовались московское «Динамо», «Куньлунь» и даже питерский СКА. Но руководство «зубров» никого не собиралось отпускать, даже наоборот — к команде присоединились ещё два легионера и Алексей Терещенко. В декабре финн вернулся на лёд, но того пламени в глазах, что было в сентябре, у него нет.
Легионерами, которые усилили «Динамо» по ходу сезона, стали знакомые болельщикам «Адмирала» Джонатан Блум и Дэвид Бут. Что из этого получилось? Абсолютно ничего. В 27 матчах на счету Блума — 9 очков, у Бута три балла за результативность в 16 играх.
Что касается 38-летнего Терещенко, то тут руководство белорусского клуба попало в точку. Россиянин смог стать лидером «Динамо» как на льду, так и в раздевалке. Во время отсутствия капитана «зубров» Александра Павловича именно Терещенко выводил команду на лёд. А ведь в начале сезона минчане делали ставку на братьев Костицыных, несмотря на то что в лиге эти игроки уже не котируются. Те не смогли оправдать доверия и не проявили лидерских качеств. И если Андрей ещё демонстрирует хоть
Денис Казионов пришёл в «Динамо» по ходу сезона и неплохо проявил себя. Но после отставки Горди Дуайера российский форвард потерял место в первых тройках. В период с 27 ноября по 24 декабря минчане трижды (!) выставляли Дениса в список отказов. В лиге не могли не обратить внимание на этот факт.
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В итоге перед самым дедлайном игрок и клуб расторгли контракт по соглашению сторон, а сам Казионов перебрался в Екатеринбург. Из аутсайдеров в фавориты. И кто же вышел из этой битвы победителем?
В КХЛ практически невозможно быть самоокупаемым клубом. Зарплаты хоккеистов среднего уровня доходят до абсурда, а покупательская способность населения в регионах достаточно низкая.
А при нынешнем выступлении минчан и сборной Беларуси всё чаще стали звучать слова о выходе минского «Динамо» из КХЛ и возрождении ВЕХЛ. На фоне последних экономических и нефтяных разногласий Беларуси с Россией ясно, что лишних денег на спортивный проект нет.
Совсем недавно представители национальных хоккейных федераций Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины обсудили на совещании в Минске возможность возрождения
Какие шансы, что «зубры» покинут КХЛ? Совсем небольшие, но они есть. Лиге крайне невыгодно терять клуб с большой аудиторией, причём иностранный. Минск отличается от любого другого российского города, это отражается и на околохоккейной атмосфере. Она со своей изюминкой. В клубе не настроены покидать лигу, но может прийти приказ сверху. Все прекрасно знают, что ФХРБ, да и весь белорусский спорт сильно «колбасит». Сегодня одни руководители говорят о КХЛ, завтра другие будут обсуждать ВЕХЛ, а третьи и вовсе о внутреннем чемпионате.
Ни в коем случае не покидать КХЛ. Уровень ещё даже не созданной, хоть и международной, лиги будет куда ниже российского чемпионата, даже со всеми его проблемами. Стоит не забывать и про скорое введение потолка зарплат, что должно хоть
Сидоренко не смог кардинально изменить игру «зубров». Тренер постоянно жаловался на слабую предсезонку. Стоит ли доверять Андрею Михайловичу и захочет ли сам специалист остаться в «Динамо»? Многое зависит и от апрельского выступления сборной Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе. Нынешние легионеры не оправдали доверия, вряд ли
Следует обратить внимание и на белорусскую составляющую в клубе, которая практически ничего не показывает и находится в клубе уже долгое время.
Ещё в конце 2015 года Александр Лукашенко заявил, что у государства нет лишних денег на финансирование минского клуба, да и всего хоккея в целом. Отсюда и вытекали бы все остальные проблемы. Есть одно но.
По данным «Чемпионата», зарплатная ведомость (учитывается оклад и бонусы) минского «Динамо» в сезоне-2017/18 составляла 726 млн рублей. Это уровень нижегородского «Торпедо» и финского «Йокерита». Однако позже
Егор Литавор