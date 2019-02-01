Китайцы и словаки вне зоны риска. От КХЛ отрежут российский клуб

Источник: РИА "Новости"

Заявление Чернышенко

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко дал занимательное интервью изданию «Спорт Бизнес Online». В частности, функционер заявил, что после окончания нынешнего сезона будет настаивать на том, чтобы худший согласно рейтингу КХЛ клуб исключили из Континентальной лиги.

Выяснилось, что в зоне риска находятся три команды, а остальные, по сути, могут вздохнуть спокойно. «Северсталь» третья с конца, а на самом дне два дальневосточных клуба — «Амур» и «Адмирал». Именно коллектив Сергея Светлова находится на последней строчке рейтинга.

Если честно, то «рейтинговое» заявление президента лиги звучит странно. Во-первых, сделано оно сразу после Матча звёзд КХЛ в Казани, куда лига, к примеру, не пригласила ни одного хоккеиста из «Адмирала» (а вот в сборную России игрока «Адмирала» пригласили), хотя имела возможность это сделать. В подобных шоу должны принимать участие хоккеисты их всех команд КХЛ. Во-вторых, говорить о рейтинге прямо на финишной прямой регулярного чемпионата не слишком правильно. Официальных шансов на плей-офф ни один из указанных клубов не терял, а подобные новости могут ударить по психологическому состоянию хоккеистов и сыграть в пользу их конкурентов.

Разве «Северсталь», «Амур» и «Адмирал» действительно худшие?

Давайте по порядку. Как подсчитывается этот злополучный рейтинг? 30% — спортивные достижения; 20% — расходы на оплату труда игроков; 10% — доля государственного финансирования; 5% — несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками; 5% — вместимость арен;10% — заполняемость арен; 15% — ТВ индекс. Далее идут различные мелкие показатели вроде потенциала локального рынка.

После подсчёта всех указанных показателей и были определены три неудачника, на одного из которых в итоге покажут пальцем о назовут лишним. Но, согласитесь, выглядит всё это по меньшей мере абсурдно. Из лиги, созданной в России, год за годом поочерёдно убирают российские команды. Сперва «Кузню», затем «Югру» и «Ладу». Тенденция, по всей видимости, продолжится.

Но та же «Северсталь» является ярким примером клуба, живущего на частные деньги, с полным отсутствием госфинансирования. В Череповце не бывает задержек по зарплатам, а теперь ещё и спортивный результат начал появляться. Да, многое было упущено на старте сезона и попасть в плей-офф теперь практически невозможно, но стоит ли из-за этого рубить с плеча? Худшим в плане турнирного положения клубом Запада «Северсталь» точно не станет. Глупо говорить и об отсутствии интереса со стороны болельщиков. В таких рабочих городах, как Череповец, Магнитогорск или Нижнекамск люди сначала ходят на родной завод, а затем на матчи любимой команды. Так как больше ходить банально некуда.

Однозначно недостоин исключения «Амур». В прошлом сезоне хабаровчане и вовсе прыгнули выше головы, попав в плей-офф. И даже выиграли один матч серии у будущего чемпиона «Ак Барса». Никаких проблем с зарплатами и болельщиками в Хабаровске нет, а с приходом на пост главного тренера Александра Гулявцева «Амур» заиграл в симпатичный хоккей. Дальний Восток — стратегически важный для страны регион, лишать который большого хоккея нельзя ни при каких обстоятельствах.

Столицей Приморья отныне стал Владивосток, что только подчёркивает возросший статус города. Да, раньше в «Адмирале» были серьёзные проблемы, однако с приходом нового руководства в клубе навели порядок. Зарплаты хоккеистам выплачивают день в день, премиальные капают чуть ли не на следующий день после выигранных встреч. Болельщики на игры ходят (видел это собственными глазами), арена соответствует всем стандартам КХЛ. Осталось только спортивный результат подтянуть, но и здесь в скором времени наверняка наступит прогресс. Главный тренер «моряков» Сергей Светлов отметил, что клуб будет биться за каждое очко и не намерен сбавлять оборотов.

Кого нужно исключать из КХЛ

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Поговаривают, что возможен вариант, при котором из Континентальной лиги никого не уберут. Но верится в подобный расклад с трудом. Уж больно решительно настроен Дмитрий Чернышенко. Ко всему прочему, в ближайшее время лига должна пополниться очередным иностранным клубом, а раздувать КХЛ явно не входит в планы руководства. Наоборот, стратегия развития говорит об обратном.

И на Западе, и на Востоке есть яркие примеры иностранных команд, с которых нужно брать пример и на кого точно не стоит ориентироваться. На Западе радует «Йокерит», к финнам не придерёшься. «Джокеры» справедливо находятся на самом верху рейтинга КХЛ. В свою очередь «Слован» можно смело сокращать и отправлять играть в словацкий чемпионат. Команда из Братиславы первая потеряла даже теоретические шансы на попадание в плей-офф, постоянно в долгах, а теперь ещё и распродажей хоккеистов на финише «регулярки» занялась. Вам это ничего не напоминает? Правильно, точно так же в своё время поступали в «Медвешчаке», доигрывая чемпионат тремя пятёрками. Это клубы-балласты, они ничего не дадут КХЛ.