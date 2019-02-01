Китайцы и словаки вне зоны риска. От КХЛ отрежут российский клуб
Президент лиги будет настаивать на сокращении количества команд.
Президент лиги будет настаивать на сокращении количества команд.
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко дал занимательное интервью изданию «Спорт Бизнес Online». В частности, функционер заявил, что после окончания нынешнего сезона будет настаивать на том, чтобы худший согласно рейтингу КХЛ клуб исключили из Континентальной лиги.
Выяснилось, что в зоне риска находятся три команды, а остальные, по сути, могут вздохнуть спокойно. «Северсталь» третья с конца, а на самом дне два дальневосточных клуба — «Амур» и «Адмирал». Именно коллектив Сергея Светлова находится на последней строчке рейтинга.
Если честно, то «рейтинговое» заявление президента лиги звучит странно.
Давайте по порядку. Как подсчитывается этот злополучный рейтинг? 30% — спортивные достижения; 20% — расходы на оплату труда игроков; 10% — доля государственного финансирования; 5% — несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками; 5% — вместимость арен;10% — заполняемость арен; 15% — ТВ индекс. Далее идут различные мелкие показатели вроде потенциала локального рынка.
После подсчёта всех указанных показателей и были определены три неудачника, на одного из которых в итоге покажут пальцем о назовут лишним. Но, согласитесь, выглядит всё это по меньшей мере абсурдно. Из лиги, созданной в России, год за годом поочерёдно убирают российские команды. Сперва «Кузню», затем «Югру» и «Ладу». Тенденция, по всей видимости, продолжится.
Но та же «Северсталь» является ярким примером клуба, живущего на частные деньги, с полным отсутствием госфинансирования. В Череповце не бывает задержек по зарплатам, а теперь ещё и спортивный результат начал появляться. Да, многое было упущено на старте сезона и попасть в
Однозначно недостоин исключения «Амур». В прошлом сезоне хабаровчане и вовсе прыгнули выше головы, попав в
Столицей Приморья отныне стал Владивосток, что только подчёркивает возросший статус города. Да, раньше в «Адмирале» были серьёзные проблемы, однако с приходом нового руководства в клубе навели порядок. Зарплаты хоккеистам выплачивают день в день, премиальные капают чуть ли не на следующий день после выигранных встреч. Болельщики на игры ходят (видел это собственными глазами), арена соответствует всем стандартам КХЛ. Осталось только спортивный результат подтянуть, но и здесь в скором времени наверняка наступит прогресс. Главный тренер «моряков» Сергей Светлов отметил, что клуб будет биться за каждое очко и не намерен сбавлять оборотов.
Поговаривают, что возможен вариант, при котором из Континентальной лиги никого не уберут. Но верится в подобный расклад с трудом. Уж больно решительно настроен Дмитрий Чернышенко. Ко всему прочему, в ближайшее время лига должна пополниться очередным иностранным клубом, а раздувать КХЛ явно не входит в планы руководства. Наоборот, стратегия развития говорит об обратном.
И на Западе, и на Востоке есть яркие примеры иностранных команд, с которых нужно брать пример и на кого точно не стоит ориентироваться. На Западе радует «Йокерит», к финнам не придерёшься. «Джокеры» справедливо находятся на самом верху рейтинга КХЛ. В свою очередь «Слован» можно смело сокращать и отправлять играть в словацкий чемпионат. Команда из Братиславы первая потеряла даже теоретические шансы на попадание в
На Востоке здорово выглядит основательно прибавивший «Барыс», навязавший серьёзную конкуренцию грандам. Зато на второй иностранный клуб — «Куньлунь» — больно смотреть. В команде регулярно меняются главные тренеры, никакого интереса к «драконам» в Китае нет, болельщики на игры не ходят. Официально клуб представляет Пекин, но играет в Шанхае