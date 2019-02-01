Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз3
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Чикаго Блэкхокс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз1
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБ0
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Калгари Флэймз3
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
СКА
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Витязь
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:30
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
1.02
Торпедо ННОТ3
Локомотив2
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
1 февраля, источник: Р-Спорт

«Торпедо» прервало семиматчевую серию побед «Локомотива» в КХЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло в овертайме «Локомотив» и прервало семиматчевую победную серию ярославской команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Наверх

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Эндрю Кейлоф (32-я минута) и Владимир Галузин (42 и 65), у проигравших отличились Данил Юртайкин (18) и Максим Осипов (21).

«Торпедо» 3 февраля примет нижнекамский «Нефтехимик», «Локомотив» в этот же день сыграет в гостях с «Сочи».

Торпедо НН 3:2 ОТ
(0:1, 1:1, 1:0)
Локомотив
1.02.2019, 19:00 Зрители: 5500 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Дмитрий Квартальнов
Вратари
Барри Браст Илья Коновалов
1-й период
Данил Юртайкин (А. Локтионов) 17:21
19:35 Владимир Галузин
2-й период
Максим I Осипов (Д. Алексеев, Е. Аверин) 20:56
Григорий Денисенко 23:14
Григорий Денисенко 23:14
31:37 Эндрю Кейлоф (Д. Баранцев)
37:34 Эндрю Кейлоф
Данил Юртайкин 37:34
Егор Коршков 37:58
38:52 Филип Хольм
3-й период
41:24 Владимир Галузин (М. Боди, Д. Жафяров)
Даниил Апальков 52:16
Овертайм
64:58 Владимир Галузин (Д. Паршин, А. Аляев)
Статистика
6 Штрафное время 31
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
Россию лишили золота ОИ-2012 и других медалей. Доказательств нет
«Она унижает фигуристок»: экс-тренер Трусовой разнес Тутберидзе
Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии по футболу
«Сарри, иди сюда». У тренера «Челси» проблемы
Сердар Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит»
Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом
Звонарева вышла в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь