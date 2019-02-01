«Торпедо» прервало семиматчевую серию побед «Локомотива» в КХЛ
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло в овертайме «Локомотив» и прервало семиматчевую победную серию ярославской команды в регулярном чемпионате КХЛ.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло в овертайме «Локомотив» и прервало семиматчевую победную серию ярославской команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Эндрю Кейлоф (32-я минута) и Владимир Галузин (42 и 65), у проигравших отличились Данил Юртайкин (18) и Максим Осипов (21).
«Торпедо» 3 февраля примет нижнекамский «Нефтехимик», «Локомотив» в этот же день сыграет в гостях с «Сочи».
|Торпедо НН
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3:2 ОТ
(0:1, 1:1, 1:0)
|Локомотив
|Дэвид Немировски
|Дмитрий Квартальнов
|Барри Браст
|Илья Коновалов
|1-й период
|Данил Юртайкин (А. Локтионов)
|17:21
|19:35
|Владимир Галузин
|2-й период
|Максим I Осипов (Д. Алексеев, Е. Аверин)
|20:56
|Григорий Денисенко
|23:14
|Григорий Денисенко
|23:14
|31:37
|Эндрю Кейлоф (Д. Баранцев)
|37:34
|Эндрю Кейлоф
|Данил Юртайкин
|37:34
|Егор Коршков
|37:58
|38:52
|Филип Хольм
|3-й период
|41:24
|Владимир Галузин (М. Боди, Д. Жафяров)
|Даниил Апальков
|52:16
|Овертайм
|64:58
|Владимир Галузин (Д. Паршин, А. Аляев)
|6
|Штрафное время
|31
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)