«Торпедо» прервало семиматчевую серию побед «Локомотива» в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Эндрю Кейлоф (32-я минута) и Владимир Галузин (42 и 65), у проигравших отличились Данил Юртайкин (18) и Максим Осипов (21).