СКА прервал шестиматчевую победную серию в КХЛ, проиграв «Сибири»

Источник: РИА "Новости"

Шайбу забросил Шэйн Принс (5-я минута). СКА прервал серию из шести побед в регулярном чемпионате. В последний раз до этого армейцы проигрывали 15 января, в матче с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).

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«Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции, имея в активе 51 очко после 56 матчей. СКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 91 очко после 55 встреч и опережая московский ЦСКА на один балл. Ранее СКА гарантировал себе участие в плей-офф турнира.