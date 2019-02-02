СКА прервал шестиматчевую победную серию в КХЛ, проиграв «Сибири»
ТАСС, 2 февраля. Новосибирская «Сибирь» победила
ТАСС, 2 февраля. Новосибирская «Сибирь» победила
Шайбу забросил Шэйн Принс (5-я минута). СКА прервал серию из шести побед в регулярном чемпионате. В последний раз до этого армейцы проигрывали 15 января, в матче с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).
«Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции, имея в активе 51 очко после 56 матчей. СКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 91 очко после 55 встреч и опережая московский ЦСКА на один балл. Ранее СКА гарантировал себе участие в
В следующем матче «Сибирь» дома сыграет с пекинским «Куньлунем», СКА в гостях встретится с омским «Авангардом». Обе встречи пройдут 4 февраля.
|Александр Андриевский
|Илья Воробьев
|Алексей Красиков
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|04:54
|Шейн Принс (Н. Михайлов, Р. Савченко)
|18:12
|Дмитрий Лукин
|Александр Дергачев
|18:12
|2-й период
|Алексей Бывальцев
|23:35
|28:47
|Максим Игнатович
|Наиль Якупов
|32:22
|Динар Хафизуллин
|35:00
|38:23
|Роман Савченко
|3-й период
|42:55
|Данил Романцев
|47:25
|Егор Миловзоров
|54:16
|Дмитрий Саюстов
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)