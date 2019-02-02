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16:07 (мск), источник: ТАСС

СКА прервал шестиматчевую победную серию в КХЛ, проиграв «Сибири»

ТАСС, 2 февраля. Новосибирская «Сибирь» победила санкт-петербургский СКА со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбу забросил Шэйн Принс (5-я минута). СКА прервал серию из шести побед в регулярном чемпионате. В последний раз до этого армейцы проигрывали 15 января, в матче с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).

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«Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции, имея в активе 51 очко после 56 матчей. СКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 91 очко после 55 встреч и опережая московский ЦСКА на один балл. Ранее СКА гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

В следующем матче «Сибирь» дома сыграет с пекинским «Куньлунем», СКА в гостях встретится с омским «Авангардом». Обе встречи пройдут 4 февраля.

Сибирь 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
СКА
2.02.2019, 13:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Илья Воробьев
Вратари
Алексей Красиков Магнус Хелльберг
1-й период
04:54 Шейн Принс (Н. Михайлов, Р. Савченко)
18:12 Дмитрий Лукин
Александр Дергачев 18:12
2-й период
Алексей Бывальцев 23:35
28:47 Максим Игнатович
Наиль Якупов 32:22
Динар Хафизуллин 35:00
38:23 Роман Савченко
3-й период
42:55 Данил Романцев
47:25 Егор Миловзоров
54:16 Дмитрий Саюстов
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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