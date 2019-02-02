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16:18 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Локомотива» Денисенко дисквалифицирован на два матча КХЛ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата КХЛ за нарушение в игре с нижегородским «Торпедо».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде в пятницу и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. Денисенко во втором периоде получил большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут) за подножку.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего “Локомотива” Григория Денисенко, подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ Денисенко получает две игры дисквалификации и индивидуальный штраф», — говорится в сообщении на сайте лиги.

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