Нападающий «Локомотива» Денисенко дисквалифицирован на два матча КХЛ

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде в пятницу и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. Денисенко во втором периоде получил большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут) за подножку.
«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего “Локомотива” Григория Денисенко, подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ Денисенко получает две игры дисквалификации и индивидуальный штраф», — говорится в сообщении на сайте лиги.