«Барыс» впервые в сезоне поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ
Астанинский «Барыс» впервые в сезоне поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» впервые в сезоне поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после домашней разгромной победы «Барыса» над финским «Йокеритом» со счетом 8:2.
Таким образом, «Барыс» набрал 77 очков в 55-ти матчах и впервые в сезоне возглавил дивизион Чернышева, что автоматом дает право занимать второе место в Восточной конференции КХЛ.
Казахстанская команда ведет борьбу за лидерство в дивизионе с омским «Авангардом», который в 57-ми матчах набрал 75 баллов.
Лидером Восточной конференции является екатеринбургский «Автомобилист», который после 55 матчей набрал уже 85 очков.
|Андрей Скабелка
|Лаури Марьямяки
|Хенрик Карлссон
|Янис Калныньш 44:33 (Р. Запольски 44:33)
|1-й период
|Сакари Маннинен (С. Леписто, С. Мозес)
|07:49
|10:59
|Алихан Асетов (А. Сагадеев, Е. Петухов)
|2-й период
|20:27
|Алексей Маклюков
|Йессе Йоэнсуу
|20:27
|Виктор Лев
|20:41
|21:42
|Брэндон Боченски (Д. Дитц)
|Виктор Лев
|21:42
|24:41
|Павел Акользин
|Йон Норман
|24:41
|28:29
|Максим Семенов
|Петер Регин (Б. О`Нилл)
|35:55
|37:32
|Андре Петерссон (П. Кормье)
|3-й период
|41:06
|Роман Старченко (Д. Дитц, А. Петерссон)
|43:37
|Андре Петерссон (Д. Блэкер, К. Полохов)
|44:33
|Никита Михайлис (Б. Боченски, М. Фраттин)
|46:00
|Егор Петухов
|Виктор Лев
|47:39
|50:38
|Мэтт Фраттин (А. Маклюков, Б. Боченски)
|Хенри Иконен
|50:59
|53:55
|Дмитрий Шевченко
|Брайан О`Нилл
|53:55
|Йессе Йоэнсуу
|57:03
|57:22
|Роман Старченко
|Йеспер I Йенсен
|57:22
|10
|Штрафное время
|18
|5
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)