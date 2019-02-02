«Барыс» впервые забросил восемь шайб за матч и одержал самую крупную победу в сезоне КХЛ

Игра проходила сегодня, 2 февраля, в Астане и завершилась со счетом 8:2.

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Для «Барыса» эта победа стала самой крупной в текущем сезоне КХЛ. Ранее астанинцы выигрывали только с разницей в пять шайб, причем это случилось 5 сентября в первом матче «регулярки», когда в гостях был разгромлен «Нефтехимик» — 6:1.

Впервые в сезоне «Барыс» забросил восемь шайб. Ранее больше всего в одной игре астанинцы забили 29 сентября, когда в гостях победили рижское «Динамо» — 7:3.

Для «Йокерита» поражение от «Барыса» стало самым крупным в текущем сезоне. Ранее финский клуб с одинаковым счетом 0:5 проигрывал ЦСКА и «Спартаку», но больше всего пропустил во встрече со СКА — 2:6.