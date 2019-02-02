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2 февраля, источник: Vesti.kz

«Барыс» впервые забросил восемь шайб за матч и одержал самую крупную победу в сезоне КХЛ

Хоккеисты «Барыса» разгромили финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 2 февраля, в Астане и завершилась со счетом 8:2.

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Для «Барыса» эта победа стала самой крупной в текущем сезоне КХЛ. Ранее астанинцы выигрывали только с разницей в пять шайб, причем это случилось 5 сентября в первом матче «регулярки», когда в гостях был разгромлен «Нефтехимик» — 6:1.

Впервые в сезоне «Барыс» забросил восемь шайб. Ранее больше всего в одной игре астанинцы забили 29 сентября, когда в гостях победили рижское «Динамо» — 7:3.

Для «Йокерита» поражение от «Барыса» стало самым крупным в текущем сезоне. Ранее финский клуб с одинаковым счетом 0:5 проигрывал ЦСКА и «Спартаку», но больше всего пропустил во встрече со СКА — 2:6.

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Барыс 8:2
(1:1, 2:1, 5:0)
Йокерит
2.02.2019, 14:00 Зрители: 9263 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Лаури Марьямяки
Вратари
Хенрик Карлссон Янис Калныньш 44:33 (Р. Запольски 44:33)
1-й период
Сакари Маннинен (С. Леписто, С. Мозес) 07:49
10:59 Алихан Асетов (А. Сагадеев, Е. Петухов)
2-й период
20:27 Алексей Маклюков
Йессе Йоэнсуу 20:27
Виктор Лев 20:41
21:42 Брэндон Боченски (Д. Дитц)
Виктор Лев 21:42
24:41 Павел Акользин
Йон Норман 24:41
28:29 Максим Семенов
Петер Регин (Б. О`Нилл) 35:55
37:32 Андре Петерссон (П. Кормье)
3-й период
41:06 Роман Старченко (Д. Дитц, А. Петерссон)
43:37 Андре Петерссон (Д. Блэкер, К. Полохов)
44:33 Никита Михайлис (Б. Боченски, М. Фраттин)
46:00 Егор Петухов
Виктор Лев 47:39
50:38 Мэтт Фраттин (А. Маклюков, Б. Боченски)
Хенри Иконен 50:59
53:55 Дмитрий Шевченко
Брайан О`Нилл 53:55
Йессе Йоэнсуу 57:03
57:22 Роман Старченко
Йеспер I Йенсен 57:22
Статистика
10 Штрафное время 18
5 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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