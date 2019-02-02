«Барыс» впервые забросил восемь шайб за матч и одержал самую крупную победу в сезоне КХЛ
Хоккеисты «Барыса» разгромили финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» разгромили финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 2 февраля, в Астане и завершилась со счетом 8:2.
Для «Барыса» эта победа стала самой крупной в текущем сезоне КХЛ. Ранее астанинцы выигрывали только с разницей в пять шайб, причем это случилось 5 сентября в первом матче «регулярки», когда в гостях был разгромлен «Нефтехимик» — 6:1.
Впервые в сезоне «Барыс» забросил восемь шайб. Ранее больше всего в одной игре астанинцы забили 29 сентября, когда в гостях победили рижское «Динамо» — 7:3.
Для «Йокерита» поражение от «Барыса» стало самым крупным в текущем сезоне. Ранее финский клуб с одинаковым счетом 0:5 проигрывал ЦСКА и «Спартаку», но больше всего пропустил во встрече со СКА — 2:6.
|Андрей Скабелка
|Лаури Марьямяки
|Хенрик Карлссон
|Янис Калныньш 44:33 (Р. Запольски 44:33)
|1-й период
|Сакари Маннинен (С. Леписто, С. Мозес)
|07:49
|10:59
|Алихан Асетов (А. Сагадеев, Е. Петухов)
|2-й период
|20:27
|Алексей Маклюков
|Йессе Йоэнсуу
|20:27
|Виктор Лев
|20:41
|21:42
|Брэндон Боченски (Д. Дитц)
|Виктор Лев
|21:42
|24:41
|Павел Акользин
|Йон Норман
|24:41
|28:29
|Максим Семенов
|Петер Регин (Б. О`Нилл)
|35:55
|37:32
|Андре Петерссон (П. Кормье)
|3-й период
|41:06
|Роман Старченко (Д. Дитц, А. Петерссон)
|43:37
|Андре Петерссон (Д. Блэкер, К. Полохов)
|44:33
|Никита Михайлис (Б. Боченски, М. Фраттин)
|46:00
|Егор Петухов
|Виктор Лев
|47:39
|50:38
|Мэтт Фраттин (А. Маклюков, Б. Боченски)
|Хенри Иконен
|50:59
|53:55
|Дмитрий Шевченко
|Брайан О`Нилл
|53:55
|Йессе Йоэнсуу
|57:03
|57:22
|Роман Старченко
|Йеспер I Йенсен
|57:22
|10
|Штрафное время
|18
|5
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)