«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в домашней игре 3:1
«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Счет в игре открыл нападающий «Амура» Данил Файзуллин в начале первого периода.
За несколько минут до окончания первой двадцатиминутки форвард «Салавата» Владимир Жарков забросил ответную шайбу. Голы уфимских нападающих Дмитрия Кугрышева и Александра Кадейкина в третьем периоде принесли хозяевам победу.
После этой встречи уфимская команда набрала 68 очков и осталась на 6 месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 39 очками занимает 12-ю строчку на Востоке, сообщает портал Sportbox.ru.
|Салават Юлаев
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3:1
(1:1, 0:0, 2:0)
|Амур
|Николай Цулыгин
|Александр Гулявцев
|Андрей Кареев
|Евгений Аликин
|1-й период
|Данил Файзуллин (П. Дедунов, И. Величкин)
|01:34
|17:57
|Владимир Жарков (А. Кадейкин, М. Майоров)
|2-й период
|Максим Кондратьев
|26:37
|32:32
|Григорий Панин
|3-й период
|Павел Дедунов
|41:12
|45:10
|Дмитрий Кугрышев (В. Жарков, А. Кадейкин)
|51:41
|Александр Кадейкин (В. Жарков)
|Илья Берестенников
|59:33
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)