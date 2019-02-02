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2 февраля, источник: ИА Башинформ

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в домашней игре 3:1

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Счет в игре открыл нападающий «Амура» Данил Файзуллин в начале первого периода.

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За несколько минут до окончания первой двадцатиминутки форвард «Салавата» Владимир Жарков забросил ответную шайбу. Голы уфимских нападающих Дмитрия Кугрышева и Александра Кадейкина в третьем периоде принесли хозяевам победу.

После этой встречи уфимская команда набрала 68 очков и осталась на 6 месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 39 очками занимает 12-ю строчку на Востоке, сообщает портал Sportbox.ru.

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Салават Юлаев 3:1
(1:1, 0:0, 2:0)
Амур
2.02.2019, 14:30 Зрители: 6314 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Александр Гулявцев
Вратари
Андрей Кареев Евгений Аликин
1-й период
Данил Файзуллин (П. Дедунов, И. Величкин) 01:34
17:57 Владимир Жарков (А. Кадейкин, М. Майоров)
2-й период
Максим Кондратьев 26:37
32:32 Григорий Панин
3-й период
Павел Дедунов 41:12
45:10 Дмитрий Кугрышев (В. Жарков, А. Кадейкин)
51:41 Александр Кадейкин (В. Жарков)
Илья Берестенников 59:33
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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