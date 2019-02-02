«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в домашней игре 3:1

За несколько минут до окончания первой двадцатиминутки форвард «Салавата» Владимир Жарков забросил ответную шайбу. Голы уфимских нападающих Дмитрия Кугрышева и Александра Кадейкина в третьем периоде принесли хозяевам победу.

После этой встречи уфимская команда набрала 68 очков и осталась на 6 месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 39 очками занимает 12-ю строчку на Востоке, сообщает портал Sportbox.ru.