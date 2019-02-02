«Трактор» переиграл «Металлург» в южноуральском дерби
Общий счет в поединках регулярного чемпионата 2018−2019 стал равным.
Общий счет в поединках регулярного чемпионата 2018−2019 стал равным.
В этом сезоне команды встречались уже в четвертый раз. После сегодняшнего матча в противостоянии двух южноуральских клубов утвердился паритет. Дважды выигрывала «Магнитка» и столько же «Трактор». Это равенство свершилось сегодня, после домашней победы
Шайбы легионера Александра Бергстрема и воспитанника «Трактора» Виталия Кравцова в первом периоде создали преимущество хозяев в две шайбы. В середине второго периода игрок Магнитки Сергей Мозякин сократил преимущество
С таким счетом и закончилось очередное южноуральское дерби. Челябинцы отыграли за гостевое поражение недельной давности в Магнитогорске.
«Трактору» предстоит провести еще семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, четыре из них в Челябинске. Пока
|Трактор
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3:1
(2:0, 1:1, 0:0)
|Металлург Мг
|Алексей Тертышный
|Йозеф Яндач
|Василий Демченко
|Василий Кошечкин 20:00 (А. Загидулин 20:00-57:26)
|1-й период
|Михал Булирж
|04:37
|05:07
|Александр Бергстрем (Й. Энлунд, Р. Стоа)
|08:31
|Артем Бородкин
|18:27
|Виталий Кравцов (Ал. Петров, А. Глинкин)
|2-й период
|24:38
|Йонас Энлунд
|Сергей Мозякин (Н. Кулемин)
|27:50
|35:34
|Александр Шаров (А. Глинкин, В. Кравцов)
|Яков Рылов
|38:23
|3-й период
|Валерий I Васильев
|41:44
|45:31
|Александр Шаров
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)