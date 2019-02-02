«Автомобилист» по буллитам обыграл «Витязь»
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» по буллитам победили подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» по буллитам победили подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе гостей шайбу забросил Александр Евсеенков (34-я минута), у хозяев отличился Найджел Доус (11), который исполнил решающий буллит.
«Автомобилист» 4 февраля примет магнитогорский «Металлург», «Витязь» в этот же день дома сыграет в владивостокским «Адмиралом».
|Автомобилист
|
2:1 Б
(1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
|Витязь
|Андрей Мартемьянов
|Валерий Белов
|Якуб Коварж
|Йони Ортио
|1-й период
|Станислав Романов
|07:15
|Станислав Романов
|07:15
|10:28
|Найджел Доус (С. Да Коста)
|2-й период
|Войтех Мозик
|28:04
|28:57
|Анатолий Голышев
|Никита Выглазов
|28:57
|31:52
|Артем Гареев
|Александр Евсеенков (Д. Кокарев, А. Никулин)
|33:33
|36:20
|Георгий Мишарин
|3-й период
|Александр Никулин
|41:43
|Михаил Епишин
|47:34
|Борна Рендулич
|54:50
|Борна Рендулич
|54:50
|Н. Доус
|6
|Штрафное время
|32
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)