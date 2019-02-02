«Автомобилист» по буллитам обыграл «Витязь»

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе гостей шайбу забросил Александр Евсеенков (34-я минута), у хозяев отличился Найджел Доус (11), который исполнил решающий буллит.