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2 февраля, источник: Р-Спорт

«Трактор» победил «Металлург»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» обыграли магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1. 0:0) в пользу хозяев льда. В составе «Трактора» отличились Александр Бергстрём (6-я минута), Виталий Кравцов (19), Александр Шаров (36). Автором гола у «Магнитки» стал Сергей Мозякин (28).

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард челябинской команды Данил Губарев провел 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Металлург», уже гарантировавший себе место в плей-офф КХЛ, потерпел третье поражение в лиге подряд.

Трактор 3:1
(2:0, 1:1, 0:0)
Металлург Мг
2.02.2019, 15:00 Зрители: 7500 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Йозеф Яндач
Вратари
Василий Демченко Василий Кошечкин 20:00 (А. Загидулин 20:00-57:26)
1-й период
Михал Булирж 04:37
05:07 Александр Бергстрем (Й. Энлунд, Р. Стоа)
08:31 Артем Бородкин
18:27 Виталий Кравцов (Ал. Петров, А. Глинкин)
2-й период
24:38 Йонас Энлунд
Сергей Мозякин (Н. Кулемин) 27:50
35:34 Александр Шаров (А. Глинкин, В. Кравцов)
Яков Рылов 38:23
3-й период
Валерий I Васильев 41:44
45:31 Александр Шаров
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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