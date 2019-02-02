«Трактор» победил «Металлург»
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» обыграли магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» обыграли магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1. 0:0) в пользу хозяев льда. В составе «Трактора» отличились Александр Бергстрём (6-я минута), Виталий Кравцов (19), Александр Шаров (36). Автором гола у «Магнитки» стал Сергей Мозякин (28).
Форвард челябинской команды Данил Губарев провел 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Металлург», уже гарантировавший себе место в
|Трактор
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3:1
(2:0, 1:1, 0:0)
|Металлург Мг
|Алексей Тертышный
|Йозеф Яндач
|Василий Демченко
|Василий Кошечкин 20:00 (А. Загидулин 20:00-57:26)
|1-й период
|Михал Булирж
|04:37
|05:07
|Александр Бергстрем (Й. Энлунд, Р. Стоа)
|08:31
|Артем Бородкин
|18:27
|Виталий Кравцов (Ал. Петров, А. Глинкин)
|2-й период
|24:38
|Йонас Энлунд
|Сергей Мозякин (Н. Кулемин)
|27:50
|35:34
|Александр Шаров (А. Глинкин, В. Кравцов)
|Яков Рылов
|38:23
|3-й период
|Валерий I Васильев
|41:44
|45:31
|Александр Шаров
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)