«Трактор» победил «Металлург»

Встреча, состоявшаяся в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1. 0:0) в пользу хозяев льда. В составе «Трактора» отличились Александр Бергстрём (6-я минута), Виталий Кравцов (19), Александр Шаров (36). Автором гола у «Магнитки» стал Сергей Мозякин (28).