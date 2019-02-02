ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова, лишив «Северсталь» шансов на плей-офф

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Марченко (18-я минута), Сергей Калинин (28), Сергей Толчинский (29), Антон Слепышев (53).
ЦСКА вышел в лидеры в Западной конференции, набрав 92 очка после 55 матчей и опережая санкт-петербургский СКА на один балл. В дивизионе Тарасова москвичи опережают ближайшего конкурента ярославский «Локомотив» на 14 очков. «Северсталь» занимает десятое место в Восточной конференции с 42 очками после 56 игр. Восьмая строчка, дающая право попадания в плей-офф, стала недосягаемой для череповчан, которые отстают от нее на 14 очков.
Следующий матч ЦСКА проведет 4 февраля в гостях против минского «Динамо», «Северсталь» в тот же день примет хабаровский «Амур».
ЦСКА в седьмой раз в истории занял первое место в своем дивизионе. Ранее армейцам это удавалось в сезонах-2008/09, 2012/13, 2014/15 — 2017/18.