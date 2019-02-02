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2 февраля, источник: ТАСС

ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова, лишив «Северсталь» шансов на плей-офф

ТАСС, 2 февраля. Московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:0 и досрочно стал победителем дивизиона Тарасова. «Северсталь» лишилась шансов на выход в плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Марченко (18-я минута), Сергей Калинин (28), Сергей Толчинский (29), Антон Слепышев (53).

ЦСКА вышел в лидеры в Западной конференции, набрав 92 очка после 55 матчей и опережая санкт-петербургский СКА на один балл. В дивизионе Тарасова москвичи опережают ближайшего конкурента ярославский «Локомотив» на 14 очков. «Северсталь» занимает десятое место в Восточной конференции с 42 очками после 56 игр. Восьмая строчка, дающая право попадания в плей-офф, стала недосягаемой для череповчан, которые отстают от нее на 14 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч ЦСКА проведет 4 февраля в гостях против минского «Динамо», «Северсталь» в тот же день примет хабаровский «Амур».

ЦСКА в седьмой раз в истории занял первое место в своем дивизионе. Ранее армейцам это удавалось в сезонах-2008/09, 2012/13, 2014/15 — 2017/18.

Северсталь 0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
ЦСКА
2.02.2019, 17:00 Зрители: 5583 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Андрей Разин Игорь Никитин
Вратари
Доминик Фурх 58:19 Илья Сорокин
1-й период
12:09 Илья Хохлов
Максим Мамин 14:23
Алексей Марченко (А. Слепышев, А. Блажиевский) 17:54
2-й период
Сергей Калинин (К. Дальбек, Я. Хансен) 27:41
Сергей Толчинский (П. Карнаухов, М.В. Мамин) 28:52
Линден Вей 29:07
Артем Блажиевский 33:45
3-й период
Антон Слепышев (М. Шалунов) 53:06
Артем Чмыхов 55:02
58:19
Статистика
2 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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