ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова, лишив «Северсталь» шансов на плей-офф

ЦСКА вышел в лидеры в Западной конференции, набрав 92 очка после 55 матчей и опережая санкт-петербургский СКА на один балл. В дивизионе Тарасова москвичи опережают ближайшего конкурента ярославский «Локомотив» на 14 очков. «Северсталь» занимает десятое место в Восточной конференции с 42 очками после 56 игр. Восьмая строчка, дающая право попадания в плей-офф, стала недосягаемой для череповчан, которые отстают от нее на 14 очков.