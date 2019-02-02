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2 февраля, источник: ТАСС

Московское «Динамо» уступило «Адмиралу»

БАЛАШИХА /Московская область/, 2 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» уступило владивостокскому «Адмиралу» со счетом 0:3 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Александр Стрельцов (30-я минута), Сергей Коньков (34) и Иван Мищенко (49).

Динамовцы были вынуждены провести матч в подмосковной Балашихе из-за концерта на новой арене в Петровском парке. Местная арена, названная в честь олимпийского чемпиона и чемпиона СССР в составе «Спартака» Юрия Ляпкина (родился в Балашихе), вмещает около 5,5 тыс. зрителей. В нынешнем сезоне здесь проводит домашние матчи омский «Авангард», который был вынужден переехать из-за проблемы с ареной в Омске. Омичи будут принимать своих соперников в Балашихе и в следующем сезоне.

«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, имея 65 очков после 56 встреч. «Адмирал» находится на 13-й строчке Восточной конференции, имея 39 очков после 54 игр. В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях 11 февраля против «Спартака». «Адмирал» на выезде 4 февраля проведет матч с подольским «Витязем».

Ранее в субботу челябинский «Трактор» обыграл дома магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1, лишив шансов на выход в плей-офф хабаровский «Амур», который в свою очередь уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в гостях — 1:3.

ХК Динамо 0:3
(0:0, 0:2, 0:1)
Адмирал
2.02.2019, 17:00 Зрители: 5103 Регулярный чемпионат "ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Сергей Светлов
Вратари
Александр Еременко Антон Красоткин
1-й период
Александр Коннов 03:01
2-й период
Александр Стрельцов (В. Стрельцов, М. Патрикеев) 29:18
Сергей Коньков (Г. Зайцев, Р. Таталин) 33:20
36:17 Иван Игумнов
3-й период
40:23 Илья Никулин
Иван Мищенко (А. Коннов, А. Стрельцов) 48:33
Александр Коннов 51:24
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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