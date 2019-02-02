Московское «Динамо» уступило «Адмиралу»

Динамовцы были вынуждены провести матч в подмосковной Балашихе из-за концерта на новой арене в Петровском парке. Местная арена, названная в честь олимпийского чемпиона и чемпиона СССР в составе «Спартака» Юрия Ляпкина (родился в Балашихе), вмещает около 5,5 тыс. зрителей. В нынешнем сезоне здесь проводит домашние матчи омский «Авангард», который был вынужден переехать из-за проблемы с ареной в Омске. Омичи будут принимать своих соперников в Балашихе и в следующем сезоне.