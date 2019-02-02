Московское «Динамо» уступило «Адмиралу»
БАЛАШИХА /Московская область/, 2 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» уступило владивостокскому «Адмиралу» со счетом 0:3 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
БАЛАШИХА /Московская область/, 2 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» уступило владивостокскому «Адмиралу» со счетом 0:3 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Александр Стрельцов (30-я минута), Сергей Коньков (34) и Иван Мищенко (49).
Динамовцы были вынуждены провести матч в подмосковной Балашихе
«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, имея 65 очков после 56 встреч. «Адмирал» находится на 13-й строчке Восточной конференции, имея 39 очков после 54 игр. В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях 11 февраля против «Спартака». «Адмирал» на выезде 4 февраля проведет матч с подольским «Витязем».
Ранее в субботу челябинский «Трактор» обыграл дома магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1, лишив шансов на выход в
|Владимир Крикунов
|Сергей Светлов
|Александр Еременко
|Антон Красоткин
|1-й период
|Александр Коннов
|03:01
|2-й период
|Александр Стрельцов (В. Стрельцов, М. Патрикеев)
|29:18
|Сергей Коньков (Г. Зайцев, Р. Таталин)
|33:20
|36:17
|Иван Игумнов
|3-й период
|40:23
|Илья Никулин
|Иван Мищенко (А. Коннов, А. Стрельцов)
|48:33
|Александр Коннов
|51:24
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)