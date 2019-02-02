Хоккеисты минского «Динамо» победили рижан в чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Минчане в предыдущем туре потеряли все шансы пробиться в плей-офф КХЛ и теперь в оставшихся встречах могут играть без оглядки на результат и пытаться радовать своих многочисленных болельщиков красивым хоккеем. Сегодня им это удалось. В стартовом периоде игры с рижанами, которые продолжают борьбу за попадание в первую восьмерку, подопечные Андрея Сидоренко имели преимущество, но не реализовали его. Зато гости в самом начале второй трети матча вышли вперед после броска Брэндона Макмиллана, который использовал численное превосходство.

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Пропустив шайбу, хозяева пошли в атаку, но долгое время не могли добиться успеха. Только за две минуты до второго перерыва Патрик Уиркош сравнял счет. В третьем периоде игра пошла на встречных курсах и через 7 минут Теему Пулккинен эффектным дальним броском вывел минчан вперед — 2:1. За 4 минуты до сирены хозяева остались втроем, гости заменили вратаря шестым полевым игроком, но отыграться не смогли. За две минуты до окончания встречи уже у рижан были удалены два хоккеиста и «зубры» воспользовались этим — свою вторую шайбу забросил Патрик Уиркош, установивший окончательный результат — 3:1. Вскоре, 15 февраля минчане и рижане встретятся вновь, причем игра в латвийской столице пройдет на открытом воздухе.

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