Хоккеисты минского «Динамо» победили рижан в чемпионате КХЛ
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили рижан со счетом 3:1 в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили рижан со счетом 3:1 в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минчане в предыдущем туре потеряли все шансы пробиться в
Пропустив шайбу, хозяева пошли в атаку, но долгое время не могли добиться успеха. Только за две минуты до второго перерыва Патрик Уиркош сравнял счет. В третьем периоде игра пошла на встречных курсах и через 7 минут Теему Пулккинен эффектным дальним броском вывел минчан вперед — 2:1. За 4 минуты до сирены хозяева остались втроем, гости заменили вратаря шестым полевым игроком, но отыграться не смогли. За две минуты до окончания встречи уже у рижан были удалены два хоккеиста и «зубры» воспользовались этим — свою вторую шайбу забросил Патрик Уиркош, установивший окончательный результат — 3:1. Вскоре, 15 февраля минчане и рижане встретятся вновь, причем игра в латвийской столице пройдет на открытом воздухе.
После 55 проведенных матчей у минских динамовцев стало 40 очков и они
|Андрей Сидоренко
|Гиртс Анкипанс
|Юнас Энрот
|Кристерс Гудлевскис 54:41 (Т. Билялов 54:41-54:53, К. Гудлевскис 57:15-58:29)
|1-й период
|Увис Балинскис
|14:22
|Мэтью Майоне
|18:37
|18:47
|Теему Пулккинен
|18:47
|Теему Пулккинен
|2-й период
|Брэндон Макмиллан (Л. Дарзиньш, Л. Виделль)
|22:01
|38:04
|Патрик Уиркош (Д. Бокун, Е. Ковыршин)
|Сергей Гимаев
|39:38
|3-й период
|46:50
|Теему Пулккинен
|50:03
|Александр Когалев
|51:35
|Кристиан Хенкель
|54:41
|Евгений Лисовец
|55:57
|Патрик Уиркош
|Андрис Джериньш
|57:15
|Мартиньш Дзиеркалс
|57:43
|58:15
|Патрик Уиркош (А. Терещенко, С. Костицын)
|59:37
|Александр Когалев
|14
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)