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2 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» победили рижан в чемпионате КХЛ

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили рижан со счетом 3:1 в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Минчане в предыдущем туре потеряли все шансы пробиться в плей-офф КХЛ и теперь в оставшихся встречах могут играть без оглядки на результат и пытаться радовать своих многочисленных болельщиков красивым хоккеем. Сегодня им это удалось. В стартовом периоде игры с рижанами, которые продолжают борьбу за попадание в первую восьмерку, подопечные Андрея Сидоренко имели преимущество, но не реализовали его. Зато гости в самом начале второй трети матча вышли вперед после броска Брэндона Макмиллана, который использовал численное превосходство.

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Пропустив шайбу, хозяева пошли в атаку, но долгое время не могли добиться успеха. Только за две минуты до второго перерыва Патрик Уиркош сравнял счет. В третьем периоде игра пошла на встречных курсах и через 7 минут Теему Пулккинен эффектным дальним броском вывел минчан вперед — 2:1. За 4 минуты до сирены хозяева остались втроем, гости заменили вратаря шестым полевым игроком, но отыграться не смогли. За две минуты до окончания встречи уже у рижан были удалены два хоккеиста и «зубры» воспользовались этим — свою вторую шайбу забросил Патрик Уиркош, установивший окончательный результат — 3:1. Вскоре, 15 февраля минчане и рижане встретятся вновь, причем игра в латвийской столице пройдет на открытом воздухе.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 55 проведенных матчей у минских динамовцев стало 40 очков и они по-прежнему занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Два следующих поединка чемпионата КХЛ «зубры» проведут на льду «Минск-Арены»: 4 февраля с московским ЦСКА, 11 февраля с ярославским «Локомотивом».

Динамо Мн 3:1
(0:0, 1:1, 2:0)
Динамо Р
2.02.2019, 17:00 Зрители: 10101 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Андрей Сидоренко Гиртс Анкипанс
Вратари
Юнас Энрот Кристерс Гудлевскис 54:41 (Т. Билялов 54:41-54:53, К. Гудлевскис 57:15-58:29)
1-й период
Увис Балинскис 14:22
Мэтью Майоне 18:37
18:47 Теему Пулккинен
18:47 Теему Пулккинен
2-й период
Брэндон Макмиллан (Л. Дарзиньш, Л. Виделль) 22:01
38:04 Патрик Уиркош (Д. Бокун, Е. Ковыршин)
Сергей Гимаев 39:38
3-й период
46:50 Теему Пулккинен
50:03 Александр Когалев
51:35 Кристиан Хенкель
54:41 Евгений Лисовец
55:57 Патрик Уиркош
Андрис Джериньш 57:15
Мартиньш Дзиеркалс 57:43
58:15 Патрик Уиркош (А. Терещенко, С. Костицын)
59:37 Александр Когалев
Статистика
14 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 7
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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