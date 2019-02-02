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2 февраля, источник: Советский спорт

«Барсы» выходят на охоту. Как чемпионы обыграли «Спартак»

Пять штрихов к матчу «Спартак» — «Ак Барс», победу в котором отпраздновали гости (5:3).

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Источник: РИА "Новости"

Билялетдинов сдержал слово

В четверг после поражения от ЦСКА (4:5) главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов посетовал на вал глупых удалений, некоторые кадровые трудности, но выразил уверенность, что его команда справится со всеми негативными моментами. Лучший наставник КХЛ прошлого сезона слово сдержал. Но отчасти. Ведя на 54-й минуте 4:0, гости вместо того, чтобы оформить разгром красно-белых, обеспечили себе валидольную концовку.

— Повели 4:0 и потеряли концентрацию, — банально посетовал после финальной сирены Билл.

Повторилась история последнего матча с ЦСКА, в котором «барсы» в третьем периоде забили в меньшинстве и повели 3:2, но ушли проигравшими.

Четырех минут хватило хозяевам, чтобы забросить три шайбы, они заканчивали третий период в большинстве, но получили гол в пустые ворота. Педану рискованный бросок через центр респект, Яруллину «фэ» — за подножку на Карсумсе (фол можно было квалифицировать как подсечку сзади с соответствующими санкциями).

Теперь четырех голов хватило для победы

Источник: РИА "Новости"

Если в матче с ЦСКА «Ак Барсу» не хватило для победы четырех голов, то теперь гости превзошли сами себя, забив пять. А ведь после недавнего домашнего поражения по буллитам от «Автомобилиста» казанцы жаловались на низкую результативность.

«Спартаку» гости забивали на любой вкус — внезапным броском после вбрасывания (Постма), вантаймером (Лукоянов), мощным щелчком с чистого льда (Галиев), в большинстве (Секач), в пустые ворота (Педан).

Никонцев вызов принял

Матч пропускал защитник Калинин, «Спартак» вывел на лед новый капитан — вызванный в сборную на Шведские игры Никонцев. Эксперт «Советского спорта» Борис Майоров назвал его лучшим у красно-белых. Форвард не уронил планку. В первом периоде попал штангу, а в третьем из сложного положения отправил шайбу под перекладину, сократив разрыв до минимума (3:4).

Вернувшийся после травмы Хохлачев не ушел без гола, ловко скорректировав бросокФедорова. Хохлачев сыграет за олимпийскую сборную на турнире в Словакии.

Вышел на лед и защитник-ветеран Марков, пропустивший матчи с «Автомобилистом» и ЦСКА.

Лукоянов расколдовал «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Форвард «Ак Барса» Лукоянов в четверг отмечал 30-й день рождения. Вряд ли поражение от ЦСКА подняло ему настроение. Команда подарила ему майку… «Спартака». Дело в том, что именинник болеет за этот футбольный клуб.

В игре со «Спартаком» он отвел душу. Забросил вторую шайбу (с чудо-передачи Лямкина), впервые в карьере распечатав ворота красно-белых. При счете 4:1 промахнулся по пустым воротам, лишив заслуженного ассистентского балла Зарипова. При этом успел вернуться назад, принять шайбу на себя, но все-таки хозяева догрызли эпизод (отличился Никонцев).

Лукоянов давно превзошел личный снайперский рекорд, теперь на его счету 13 шайб, раньше больше десяти он не забивал.

Рекорд домашней посещаемости

Источник: РИА "Новости"

В четверг на «Ак Барсе» на трибунах ЦСКА АРЕНЫ собралось 10 273 зрителя, в субботу на чемпиона пришло на тысячу больше — 11 307 болельщиков. Клубный рекорд посещаемости в текущем сезоне. Это к вопросу, где «Спартаку» лучше проводить домашние матчи в плей-офф.

Перед игрой чествовали коренного спартаковца Игоря Болдина, которому исполнилось 55 лет. Верой и правдой он служил родному клубу, отказавшись от заманчивого предложения ЦСКА. Судьба отблагодарила его за преданность. На Олимпиаде-1992 в Альбервиле Болдин в финале с канадцами (3:1) забросил золотую шайбу. «Спартак» подарил легенде не победу, а эффектную погоню.

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Владислав Домрачев

Спартак 3:5
(0:1, 0:1, 3:3)
Ак Барс
2.02.2019, 17:30 Зрители: 11397 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Уланов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Никита Беспалов 59:01 (Н.В. Беспалов 59:25-59:50) Владислав Подъяпольский
1-й период
15:11 Максим Гончаров
Андрей Педан 15:11
Пол Постма (И. Секач) 16:04
Антон Ландер 16:22
2-й период
Артем Лукоянов (Н. Лямкин) 22:03
Пол Постма 24:19
3-й период
Станислав Галиев 41:04
45:16 Анатолий Никонцев
Иржи Секач (Д. Зарипов, Дж. Азеведо) 46:12
53:29 Александр Хохлачев (А. Осипов, А. Федоров)
57:10 Каспарс Даугавиньш (Р. Ганзл)
57:29 Анатолий Никонцев (Д. Вишневский, Е. Кулик)
Альберт Яруллин 59:01
Андрей Педан (Дж. Азеведо) п.в. 59:25
Статистика
4 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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