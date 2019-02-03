«Локомотив» победил «Сочи» в гостевом матче КХЛ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Сочи, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:0, 2:3) в пользу гостей. В составе ярославской команды шайбы забросили Михаил Беляев (26-я минута), Данил Юртайкин (28), Андрей Локтионов (46) и Рушан Рафиков (58). У хозяев льда отличились Мартин Бакош (47), Егор Рыков (50) и Эрик О’Делл (54).
«Локомотив» уже гарантировал себе участие в Кубке Гагарина, тогда как «Сочи» продолжает борьбу за путевку в
|Сергей Зубов
|Дмитрий Квартальнов
|Константин Барулин 59:04 (К. Барулин 59:59)
|Илья Коновалов
|2-й период
|Михаил Беляев (А. Ильенко, В. Картаев)
|25:26
|Данил Юртайкин (С. Крунвалль)
|27:45
|29:38
|Никита Точицкий
|33:19
|Андрей Алтыбармакян
|33:19
|Андрей Алтыбармакян
|Брэндон Козун
|33:19
|Брэндон Козун
|33:19
|Стаффан Крунвалль
|38:45
|3-й период
|Андрей Локтионов (Е. Аверин, Б. Козун)
|45:04
|46:38
|Мартин Бакош (Д. Александров, К. Воробьев)
|49:03
|Егор Рыков (М. Бакош, С. Шмелев)
|50:04
|Шон I Коллинс
|Артур Каюмов
|52:47
|53:44
|Эрик О`Делл (Р. Росен, З. Пайгин)
|55:59
|Денис Александров
|Рушан Рафиков (А. Локтионов)
|57:35
|59:59
|12
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)