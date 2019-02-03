«Локомотив» победил «Сочи» в гостевом матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Сочи, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:0, 2:3) в пользу гостей. В составе ярославской команды шайбы забросили Михаил Беляев (26-я минута), Данил Юртайкин (28), Андрей Локтионов (46) и Рушан Рафиков (58). У хозяев льда отличились Мартин Бакош (47), Егор Рыков (50) и Эрик О’Делл (54).