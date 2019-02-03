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20:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» победил «Сочи» в гостевом матче КХЛ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Сочи, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:0, 2:3) в пользу гостей. В составе ярославской команды шайбы забросили Михаил Беляев (26-я минута), Данил Юртайкин (28), Андрей Локтионов (46) и Рушан Рафиков (58). У хозяев льда отличились Мартин Бакош (47), Егор Рыков (50) и Эрик О’Делл (54).

«Локомотив» уже гарантировал себе участие в Кубке Гагарина, тогда как «Сочи» продолжает борьбу за путевку в плей-офф КХЛ.

Сочи 3:4
(0:0, 0:2, 3:2)
Локомотив
3.02.2019, 17:00 Зрители: 8839 Регулярный чемпионат ДС "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Константин Барулин 59:04 (К. Барулин 59:59) Илья Коновалов
2-й период
Михаил Беляев (А. Ильенко, В. Картаев) 25:26
Данил Юртайкин (С. Крунвалль) 27:45
29:38 Никита Точицкий
33:19 Андрей Алтыбармакян
33:19 Андрей Алтыбармакян
Брэндон Козун 33:19
Брэндон Козун 33:19
Стаффан Крунвалль 38:45
3-й период
Андрей Локтионов (Е. Аверин, Б. Козун) 45:04
46:38 Мартин Бакош (Д. Александров, К. Воробьев)
49:03 Егор Рыков (М. Бакош, С. Шмелев)
50:04 Шон I Коллинс
Артур Каюмов 52:47
53:44 Эрик О`Делл (Р. Росен, З. Пайгин)
55:59 Денис Александров
Рушан Рафиков (А. Локтионов) 57:35
59:59
Статистика
12 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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