«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Марат Хайруллин, а в основное время в составе нижнекамцев отличились Павел Порядин (37) и Йоонас Няттинен (49). У хозяев шайбы забросили Михаил Орлов (33) и Энди Миле (60).
Форвард «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров провел свой сотый матч в КХЛ.
В следующем матче сезона «Нефтехимик» 11 февраля сыграет на выезде с челябинским «Трактором», а «Торпедо» 5 февраля встретится в Казани с местным «Ак Барсом».
|Торпедо НН
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2:3 ОТ
(0:0, 1:1, 1:1)
|Нефтехимик
|Дэвид Немировски
|Вячеслав Буцаев
|Барри Браст 58:51 (Б. Браст 58:58-59:14, Б. Браст 59:22)
|Илья Ежов
|1-й период
|10:32
|Антон Волченков
|2-й период
|23:38
|Владимир Галузин
|32:59
|Михаил Орлов
|Павел Порядин (А. Нестрашил, А. Хисамутдинов)
|36:47
|3-й период
|Адам Полашек
|45:50
|46:56
|Эндрю Кейлоф
|Йоонас Няттинен (Д. Шарипзянов)
|48:54
|Рафаэль Бикмуллин
|57:14
|58:58
|Михаил Варнаков
|59:22
|Энди Миле (Д. Паршин)
|Овертайм
|Марат Хайруллин (А. Полашек, Й. Няттинен)
|60:32
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)