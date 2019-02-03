«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Марат Хайруллин, а в основное время в составе нижнекамцев отличились Павел Порядин (37) и Йоонас Няттинен (49). У хозяев шайбы забросили Михаил Орлов (33) и Энди Миле (60).