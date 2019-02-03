Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль Канадиенс2
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина Харрикейнз1
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз0
Бостон Брюинз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо ННОТ2
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи3
Локомотив4
Хоккей. КХЛ
4.02
Сибирь
Куньлунь
Все события
Фоторепортажи
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
20:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх

Встреча, прошедшая в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Марат Хайруллин, а в основное время в составе нижнекамцев отличились Павел Порядин (37) и Йоонас Няттинен (49). У хозяев шайбы забросили Михаил Орлов (33) и Энди Миле (60).

Форвард «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров провел свой сотый матч в КХЛ.

В следующем матче сезона «Нефтехимик» 11 февраля сыграет на выезде с челябинским «Трактором», а «Торпедо» 5 февраля встретится в Казани с местным «Ак Барсом».

Торпедо НН 2:3 ОТ
(0:0, 1:1, 1:1)
Нефтехимик
3.02.2019, 17:00 Зрители: 5500 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Вячеслав Буцаев
Вратари
Барри Браст 58:51 (Б. Браст 58:58-59:14, Б. Браст 59:22) Илья Ежов
1-й период
10:32 Антон Волченков
2-й период
23:38 Владимир Галузин
32:59 Михаил Орлов
Павел Порядин (А. Нестрашил, А. Хисамутдинов) 36:47
3-й период
Адам Полашек 45:50
46:56 Эндрю Кейлоф
Йоонас Няттинен (Д. Шарипзянов) 48:54
Рафаэль Бикмуллин 57:14
58:58 Михаил Варнаков
59:22 Энди Миле (Д. Паршин)
Овертайм
Марат Хайруллин (А. Полашек, Й. Няттинен) 60:32
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой
Тутберидзе научилась работать с мальчиками? Ее ученик выиграл ЧР
Трансферы «Зенита» — пушка. Но и они еще не закончены
Трусова выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
Кики Бертенс выиграла теннисный турнир в Санкт-Петербурге
Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь