Сколько «Барысу» осталось забросить шайб до рекорда в КХЛ

При этом подопечные Андрея Скабелки являются лучшими по голам в Восточной конференции и третьей командой среди всех в КХЛ. Больше голов, чем у «Барыса» только у питерского СКА — 187 и финского «Йокерита» — 175.

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По результатам всех сезонов «Барыса» — этот результат делит третье место. Столько же шайб казахстанская команда забросила в первом сезоне. Тогда за регулярный чемпионат «Барыс» провел 56 матчей. На второй строчке — пятый сезон, в котором команда за 52 игры «регулярки» смогла забить 175 голов. А рекордным для «Барыса» является шестой сезон. В нем астанчане забросили 182 шайбы в 52-х матчах.

Сколько «Барыс» забрасывал шайб по итогам регулярного чемпионата:

1 сезон: 56 игр — 174 шайбы;.

2 сезон: 56 игр — 169 шайб;.

3 сезон: 54 игры — 155 шайб;.

4 сезон: 54 игры — 160 шайб;.

5 сезон: 52 игры — 175 шайб;.

6 сезон: 54 игры — 182 шайбы;.

7 сезон: 60 игр — 170 шайб;.

8 сезон: 60 игр — 167 шайб;.

9 сезон: 60 игр — 151 шайба;.

10 сезон: 56 игр — 148 шайб.

Чтобы установить новый для себя рекорд по заброшенным шайбам в «регулярке» «Барысу» в этом сезоне нужно забить еще девять голов. При этом у казахстанской команды осталось еще семь игр: с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4 февраля, в гостях), новосибирской «Сибирью» (12 февраля, дома), китайским «Куньлунем» (14 февраля, дома), омским «Авангардом» (16 февраля, дома), владивостокским «Адмиралом» (18 февраля, в гостях), хабаровским «Амуром» (20 февраля, в гостях) и «Куньлунем» (22 февраля, в гостях).

Напомним, что 2 февраля «Барыс» разгромил финский «Йокерит» со счетом 8:2 и впервые в сезоне возглавил дивизион Чернышева. Это автоматом дает право занимать второе место в Восточной конференции КХЛ. На данный момент «Барыс» набрал 77 очков в 55 матчах и ведет борьбу за лидерство в дивизионе с «Авангардом», который после 57 игр имеет в своем активе 75 баллов.