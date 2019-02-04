Президент КХЛ: Нет сомнений, что омская арена будет в ближайшее время восстановлена

Источник: Омск Здесь

Напомним, руководство «Авангарда» выбирает застройщика для реконструкции «Арены Омск», которую признали аварийной летом 2018 года.

Мы абсолютно спокойны, поскольку видим программу, понимаем, что Омск собирается делать со своей ареной. Они её реконструируют и вернутся домой, безусловно. И нет никаких сомнений, что омская арена будет в ближайшее время восстановлена, — цитирует Чернышенко Российская газета.

Кроме того, в КХЛ считают неправильным возможный временный перенос «Авангарда» в Западную конференцию. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что омский клуб несёт определённую ответственность перед своей аудиторией и намерен вернуться домой.