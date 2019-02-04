Свыше тысячи бросков, или как «Барыс» обошел СКА, «Авангард» и все клубы КХЛ

Казахстанский «Барыс» после домашней победы над финским «Йокеритом» возглавил дивизион Чернышева и вышел на второе место в Восточной конференции КХЛ. Успех команде Андрея Скабелки принесли 33 броска в створ ворот — продуктивная игра в атаке сделал астанинцев лидером по одной из статических номинаций. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

«Барыс» первым в КХЛ текущего сезона перешагнул за отметку в 1000 бросков на домашнем льду, но их эффективность лишь 14-я в турнире.

ТОП-5 по броскам на своем льду

1. «Барыс» — 1004 броска (85 голов или 8,47 процента за матч)

2. «Авангард» — 974 броска (84 и 8,62)

3. «Локомотив» — 932 броска (65 и 6,97)

4. «Торпедо» — 924 броска (87 и 9,42)

5. СКА — 920 бросков (91 и 9,89).

По результативности казахстанский клуб входит в тройку сильнейших — до обновления лучшего личного достижения в истории лиги «Барысу» осталось забить девять голов. До завершения регулярного чемпионата команда Андрея Скабелки проведет семь игр.

Следующий матч, а он пройдет сегодня, 4 февраля, в Уфе, «Барыс» проведет против «Салавата Юлаева». Казахстанская команда занимает первое место в Лиге по проценту реализации бросков на гостевом льду.

ТОП-5 по проценту реализации бросков на гостевом льду.

1. «Барыс» — 11,88 процента (89 голов после 749 бросков)

2. СКА — 11,06 процента (96 и 868)

3. «Автомобилист» — 10,29 процента (90 и 875)

4. ЦСКА — 9,55 процента (80 и 838)

5. «Торпедо» — 9,45 процента (72 и 762).

Всего четыре клуба, а с ними и «Барыс», преодолели отметку в 1700 бросков за проведенные игры в регулярном чемпионате. По проценту реализации казахстанский клуб входит в тройку сильнейших.

ТОП-5 по проценту реализации бросков в сумме.

1. СКА — 10,46 процента (187 голов после 1788 бросков)

2. «Йокерит» — 10,23 процента (175 и 1711)

3. «Барыс» — 9,93 процента (174 и 1753)

4. «Автомобилист» — 9,93 процента (169 и 1702)

5. ЦСКА — 9,79 процента (166 и 1695).

Для улучшения показателей осталось провести семь встреч — три на «Барыс Арене» и четыре — на выезде. Подопечные Скабелки набрали 77 очков — от третьего места в конференции, которое делят «Ак Барс» и «Авангард», казахстанский клуб отделяют два балла.