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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Жесткое столкновение двух хоккеистов из одной команды

Самое жесткое столкновение хоккеистов из одной команды в сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» набрал приличный ход. Команда Андрея Скабелки обогнала на Востоке «Авангард», «Ак Барс» и «Магнитку», выйдя на второе место в конференции. В общем зачёте «Барыс» занимал пятое место, а в последней встрече уничтожил одну из сильнейших команд Западной конференции «Йокерит» со счётом — 8:2.

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Но матч с «Салаватом Юлаевым» превратился для астанинцев в кошмар. Дело не в результате. Выиграй или проиграй гости этот матч, в борьбе за второе место на Востоке всё по-прежнему было бы в их руках. В Уфе «Барыс» потерял двух ведущих игроков — капитана Брэндона Боченски и самого результативного нападающего команды Мэттью Фрэттина.

Причём хоккеисты столкнулись друг с другом в средней зоне в тот момент, когда шайба была у их команды. Самое страшное в таких ситуациях, что игроки следят за расположением соперников и никак не готовы к таким случайным ударам. К счастью, Фрэттрин в последнюю секунду увидел Боченски и успел немного сгруппироваться, но столкновение на такой скорости лоб в лоб всё равно не могло пройти бесследно. Игроки с трудом поднялись со льда и отправились в раздевалку ещё до окончания первого периода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше на льду в этом матче они не появлялись. Хочется верить, что тренеры и врачи «Барыса» решили перестраховаться, но при таких ударах тяжело избежать сотрясения мозга.

И не будем забывать, что у Боченски уже были серьёзные проблемы со здоровьев, в том числе из-за которых он даже завершил карьеру в 2017 году. Тогда в предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ, когда «Барыс» принимал на домашнем льду новокузнецкий «Металлург», Боченски получил серьёзную травму после удара в голову.

Я был так уверен прошлой весной, что с хоккеем покончено, что эта страница перевёрнута… Знал бы, насколько сильно заблуждался в тот момент!
Брэндон Боченски
Капитан «Барыса»

Американец с казахстанским паспортом пропустил год, но вернулся в «Барыс» перед началом нынешнего сезона.

«Самое важное — это то, что я осознал, насколько сильно соскучился по хоккею и как мне его не хватает. Как там говорится: “Чтобы понять, насколько это важно для тебя, нужно это потерять”. Я был так уверен прошлой весной, что с хоккеем покончено, что эта страница перевёрнута… Знал бы, насколько сильно заблуждался в тот момент!», — рассказывал Боченски.

И теперь такой поворот. Если «Барыс» потеряет своих лидеров перед плей-офф, это будет серьёзным ударом для команды.

Денис Лутченко

Салават Юлаев 2:3 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0)
Барыс
4.02.2019, 17:00 Зрители: 5634 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Андрей Скабелка
Вратари
Юха Метсола Хенрик Карлссон
1-й период
00:31 Теему Хартикайнен
Дмитрий Шевченко 03:57
07:13 Артем Сергеев (С. Гареев, Д. Кугрышев)
Никита Михайлис 08:00
11:04
14:05 Владимир Ткачев
2-й период
Роман Старченко 20:26
Андре Петерссон (Н. Михайлис) 32:37
33:06 Линус Умарк (Т. Хартикайнен, Й. Кемппайнен)
Роман Старченко 35:46
3-й период
Даррен Дитц 49:48
Овертайм
Андре Петерссон (П. Кормье, Д. Дитц) 60:28
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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