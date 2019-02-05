Жесткое столкновение двух хоккеистов из одной команды
Самое жесткое столкновение хоккеистов из одной команды в сезоне.
Самое жесткое столкновение хоккеистов из одной команды в сезоне.
Астанинский «Барыс» набрал приличный ход. Команда Андрея Скабелки обогнала на Востоке «Авангард», «Ак Барс» и «Магнитку», выйдя на второе место в конференции. В общем зачёте «Барыс» занимал пятое место, а в последней встрече уничтожил одну из сильнейших команд Западной конференции «Йокерит» со счётом — 8:2.
Но матч с «Салаватом Юлаевым» превратился для астанинцев в кошмар. Дело не в результате. Выиграй или проиграй гости этот матч, в борьбе за второе место на Востоке всё
Причём хоккеисты столкнулись друг с другом в средней зоне в тот момент, когда шайба была у их команды. Самое страшное в таких ситуациях, что игроки следят за расположением соперников и никак не готовы к таким случайным ударам. К счастью, Фрэттрин в последнюю секунду увидел Боченски и успел немного сгруппироваться, но столкновение на такой скорости лоб в лоб всё равно не могло пройти бесследно. Игроки с трудом поднялись со льда и отправились в раздевалку ещё до окончания первого периода.
Больше на льду в этом матче они не появлялись. Хочется верить, что тренеры и врачи «Барыса» решили перестраховаться, но при таких ударах тяжело избежать сотрясения мозга.
И не будем забывать, что у Боченски уже были серьёзные проблемы со здоровьев, в том числе
Я был так уверен прошлой весной, что с хоккеем покончено, что эта страница перевёрнута… Знал бы, насколько сильно заблуждался в тот момент!
Американец с казахстанским паспортом пропустил год, но вернулся в «Барыс» перед началом нынешнего сезона.
«Самое важное — это то, что я осознал, насколько сильно соскучился по хоккею и как мне его не хватает. Как там говорится: “Чтобы понять, насколько это важно для тебя, нужно это потерять”. Я был так уверен прошлой весной, что с хоккеем покончено, что эта страница перевёрнута… Знал бы, насколько сильно заблуждался в тот момент!», — рассказывал Боченски.
И теперь такой поворот. Если «Барыс» потеряет своих лидеров перед
Денис Лутченко
|Салават Юлаев
|
2:3 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0)
|Барыс
|Николай Цулыгин
|Андрей Скабелка
|Юха Метсола
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|00:31
|Теему Хартикайнен
|Дмитрий Шевченко
|03:57
|07:13
|Артем Сергеев (С. Гареев, Д. Кугрышев)
|Никита Михайлис
|08:00
|11:04
|14:05
|Владимир Ткачев
|2-й период
|Роман Старченко
|20:26
|Андре Петерссон (Н. Михайлис)
|32:37
|33:06
|Линус Умарк (Т. Хартикайнен, Й. Кемппайнен)
|Роман Старченко
|35:46
|3-й период
|Даррен Дитц
|49:48
|Овертайм
|Андре Петерссон (П. Кормье, Д. Дитц)
|60:28
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)