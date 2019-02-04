«Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» и сохранил лидерство в дивизионе КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 4 февраля, в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

На восьмой минуте защитник Артем Сергеев вывел «Салават Юлаев» вперед, но через 47 секунд «Барыс» сравнял счет — отличился казахстанский форвард Никита Михайлис.

Завершился же первый период ужасным эпизодом, в котором друг с другом на полной скорости столкнулись форварды «Барыса» Мэтт Фрэттин и Брэндон Боченски. Оба лидера астанинцев досрочно отправились в раздевалку и не смогли продолжить игру.

Во втором периоде повторилась ситуация из первого, причем отличались исключительно шведские форварды. На 33-й минуте Андре Петерссон с передачи Михайлиса вывел «Барыс» вперед, но «Салават Юлаев» отыгрался через 29 секунд — отличился Линас Умарк.

В третьем периоде счет, несмотря на усилия обеих команд, не поменялся. В итоге игра перешла в овертайм, который длился всего 28 секунд. Победу «Барысу» принес Петерссон — швед оформил дубль, а ассистировали ему форвард Патрис Кормье и защитник Даррен Диц.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b20f4b2961040f191a54a92ea1c456bb_hd/q589485/d269ef095e7ee3cdbdff8c5cea688c39/4704978745?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Барыса» матч против «Салавата Юлаева» стал первым в статусе лидера дивизиона Чернышева и второй команды Восточной конференции КХЛ. У астанинского клуба теперь 79 очков после 56 игр.