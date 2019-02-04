«Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» и сохранил лидерство в дивизионе КХЛ
Астанинцы
Астанинцы
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 4 февраля, в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.
На восьмой минуте защитник Артем Сергеев вывел «Салават Юлаев» вперед, но через 47 секунд «Барыс» сравнял счет — отличился казахстанский форвард Никита Михайлис.
Завершился же первый период ужасным эпизодом, в котором друг с другом на полной скорости столкнулись форварды «Барыса» Мэтт Фрэттин и Брэндон Боченски. Оба лидера астанинцев досрочно отправились в раздевалку и не смогли продолжить игру.
Во втором периоде повторилась ситуация из первого, причем отличались исключительно шведские форварды. На 33-й минуте Андре Петерссон с передачи Михайлиса вывел «Барыс» вперед, но «Салават Юлаев» отыгрался через 29 секунд — отличился Линас Умарк.
В третьем периоде счет, несмотря на усилия обеих команд, не поменялся. В итоге игра перешла в овертайм, который длился всего 28 секунд. Победу «Барысу» принес Петерссон — швед оформил дубль, а ассистировали ему форвард Патрис Кормье и защитник Даррен Диц.
Для «Барыса» матч против «Салавата Юлаева» стал первым в статусе лидера дивизиона Чернышева и второй команды Восточной конференции КХЛ. У астанинского клуба теперь 79 очков после 56 игр.
Сейчас «Барыс» уйдет на восьмидневный перерыв. Затем команду ждет серия из трех домашних игр, в ходе которой 12, 14 и 16 февраля соперниками будут «Сибирь», «Куньлунь» и «Авангард» соответственно.
|Салават Юлаев
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2:3 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0)
|Барыс
|Николай Цулыгин
|Андрей Скабелка
|Юха Метсола
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|00:31
|Теему Хартикайнен
|Дмитрий Шевченко
|03:57
|07:13
|Артем Сергеев (С. Гареев, Д. Кугрышев)
|Никита Михайлис
|08:00
|11:04
|14:05
|Владимир Ткачев
|2-й период
|Роман Старченко
|20:26
|Андре Петерссон (Н. Михайлис)
|32:37
|33:06
|Линус Умарк (Т. Хартикайнен, Й. Кемппайнен)
|Роман Старченко
|35:46
|3-й период
|Даррен Дитц
|49:48
|Овертайм
|Андре Петерссон (П. Кормье, Д. Дитц)
|60:28
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)