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21:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» и сохранил лидерство в дивизионе КХЛ

Астанинцы из-за травм потеряли лидеров Фрэттина и Боченски.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 4 февраля, в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

На восьмой минуте защитник Артем Сергеев вывел «Салават Юлаев» вперед, но через 47 секунд «Барыс» сравнял счет — отличился казахстанский форвард Никита Михайлис.

Завершился же первый период ужасным эпизодом, в котором друг с другом на полной скорости столкнулись форварды «Барыса» Мэтт Фрэттин и Брэндон Боченски. Оба лидера астанинцев досрочно отправились в раздевалку и не смогли продолжить игру.

Во втором периоде повторилась ситуация из первого, причем отличались исключительно шведские форварды. На 33-й минуте Андре Петерссон с передачи Михайлиса вывел «Барыс» вперед, но «Салават Юлаев» отыгрался через 29 секунд — отличился Линас Умарк.

В третьем периоде счет, несмотря на усилия обеих команд, не поменялся. В итоге игра перешла в овертайм, который длился всего 28 секунд. Победу «Барысу» принес Петерссон — швед оформил дубль, а ассистировали ему форвард Патрис Кормье и защитник Даррен Диц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Барыса» матч против «Салавата Юлаева» стал первым в статусе лидера дивизиона Чернышева и второй команды Восточной конференции КХЛ. У астанинского клуба теперь 79 очков после 56 игр.

Сейчас «Барыс» уйдет на восьмидневный перерыв. Затем команду ждет серия из трех домашних игр, в ходе которой 12, 14 и 16 февраля соперниками будут «Сибирь», «Куньлунь» и «Авангард» соответственно.

Салават Юлаев 2:3 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0)
Барыс
4.02.2019, 17:00 Зрители: 5634 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Андрей Скабелка
Вратари
Юха Метсола Хенрик Карлссон
1-й период
00:31 Теему Хартикайнен
Дмитрий Шевченко 03:57
07:13 Артем Сергеев (С. Гареев, Д. Кугрышев)
Никита Михайлис 08:00
11:04
14:05 Владимир Ткачев
2-й период
Роман Старченко 20:26
Андре Петерссон (Н. Михайлис) 32:37
33:06 Линус Умарк (Т. Хартикайнен, Й. Кемппайнен)
Роман Старченко 35:46
3-й период
Даррен Дитц 49:48
Овертайм
Андре Петерссон (П. Кормье, Д. Дитц) 60:28
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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