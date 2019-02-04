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21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Волшебник поднял Особенного. Моуриньо упал на хоккее, ему помог Дацюк

Тренер не знал, что капитанам нужно жать руки.

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Источник: РИА "Новости"

Приезд знаменитого футбольного тренера на матч «Авангард» — СКА по идее был должен стать сюрпризом для болельщиков, но еще за сутки превратился в секрет полишинеля. Пригласил его не «Авангард» — специалист, недавно уволенный из «МЮ», приехал по рекламной линии.

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Символическое вбрасывание обычно — красивая церемония для фотографов, памятная для организаторов, но скучная для болельщиков и служит, скорее, данью уважения приглашенной персоне.

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Но случилось все наоборот! Именно в этот момент произошло самое интересное! Моуриньо хорошо объяснили, что нужно сделать с шайбой на этой незамысловатой процедуре, но никто не сказал, что должно быть потом. А нужно пожать руки капитанам и принять от одного из них сувенир — ту самую шайбу, которую бросает почетный гость.

Но Жозе бросил ее и с невозмутимым видом пошел со льда. В этот момент Павел Дацюк, хорошо знающий процедуру символического вбрасывания, протянул прославленному тренеру руку. Тут нехотя повернулся. Это и стало главной ошибкой португальца .

Дальше можно посмотреть видео, которое хоккейные люди будут пересматривать до бесконечности. Перепосты с комментариями «Это вам не футбол, Жозе» распространяются по сети быстрее чумы в средние века.

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Символично, что накануне Павлу Дацюку в СКА вернули звание капитана. Общекомандным решением. Именно великий должен был протянуть руку упавшему великому — «Волшебник» — «Особенному». Оступившемуся, но не моргнувшему пи этом и глазом. Жозе явно не чувствовал себя оконфузившимся, несмотря на то, что Дацюкот испуга и жалости даже обнял бедолагу.

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Вообще, это не первое подобное падение в Балашихе. Лет 8−9 назад тут также упала целая группа людей и тоже на ковре. За давностью лет тяжело отыскать видео, но мы его обязательно добавим, если отыщем.

Ковер перед торжественной церемонией на льду необходимо поливать. Тогда он немножко примерзнет и ходить по нему не будет так опасно. Возможно, его полили, но этого было недостаточно для неожиданного финта футбольного специалиста.

Теория спланированной акции ради какой-нибудь рекламы не выдерживает критики. Падение нужно тренировать с инструкторами, особенно если человек никогда не стоял на искусственном льду даже в ботинках. Такое можно было представить на голом льду, но так, чтобы специально подвернулся ковер (он мог примерзнуть и без воды) — это исключено.

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