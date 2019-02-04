Волшебник поднял Особенного. Моуриньо упал на хоккее, ему помог Дацюк
Тренер не знал, что капитанам нужно жать руки.
Тренер не знал, что капитанам нужно жать руки.
Приезд знаменитого футбольного тренера на матч «Авангард» — СКА по идее был должен стать сюрпризом для болельщиков, но еще за сутки превратился в секрет полишинеля. Пригласил его не «Авангард» — специалист, недавно уволенный из «МЮ», приехал по рекламной линии.
Символическое вбрасывание обычно — красивая церемония для фотографов, памятная для организаторов, но скучная для болельщиков и служит, скорее, данью уважения приглашенной персоне.
Но случилось все наоборот! Именно в этот момент произошло самое интересное! Моуриньо хорошо объяснили, что нужно сделать с шайбой на этой незамысловатой процедуре, но никто не сказал, что должно быть потом. А нужно пожать руки капитанам и принять от одного из них сувенир — ту самую шайбу, которую бросает почетный гость.
Но Жозе бросил ее и с невозмутимым видом пошел со льда. В этот момент Павел Дацюк, хорошо знающий процедуру символического вбрасывания, протянул прославленному тренеру руку. Тут нехотя повернулся. Это и стало главной ошибкой португальца .
Дальше можно посмотреть видео, которое хоккейные люди будут пересматривать до бесконечности. Перепосты с комментариями «Это вам не футбол, Жозе» распространяются по сети быстрее чумы в средние века.
Символично, что накануне Павлу Дацюку в СКА вернули звание капитана. Общекомандным решением. Именно великий должен был протянуть руку упавшему великому — «Волшебник» — «Особенному». Оступившемуся, но не моргнувшему пи этом и глазом. Жозе явно не чувствовал себя оконфузившимся, несмотря на то, что Дацюкот испуга и жалости даже обнял бедолагу.
Вообще, это не первое подобное падение в Балашихе. Лет 8−9 назад тут также упала целая группа людей и тоже на ковре. За давностью лет тяжело отыскать видео, но мы его обязательно добавим, если отыщем.
Ковер перед торжественной церемонией на льду необходимо поливать. Тогда он немножко примерзнет и ходить по нему не будет так опасно. Возможно, его полили, но этого было недостаточно для неожиданного финта футбольного специалиста.
Теория спланированной акции ради