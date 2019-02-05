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02:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Авангард» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

БАЛАШИХА (Московская область), 4 фев — РИА Новости, Семен Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу над СКА из Санкт-Петербурга, армейцы не забивают в матчах регулярного чемпионата КХЛ более 156 минут.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбами отметились Сергей Широков (на 17-й минуте) и Тэйлор Бек (33).

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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ, СКА впервые за всю историю лиги провел два подряд матча без заброшенных шайб. Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел восьмой в сезоне матч «на ноль».

Встречу посетили португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

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«Авангард» не мог обыграть СКА на своей площадке с 5 февраля 2012 года, омичи проиграли армейцам шесть предыдущих домашних матчей КХЛ. Защитник «Авангарда» Максим Чудинов провел 600-й матч в КХЛ. Капитан «Авангарда» Евгений Медведев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Авангард 2:0
(1:0, 1:0, 0:0)
СКА
4.02.2019, 19:30 Зрители: 5487 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Игорь Бобков Магнус Хелльберг 58:27
1-й период
03:07 Михаил Фисенко
07:12 Никита Пивцакин
07:12 Никита Пивцакин
16:56 Сергей Широков (Д. Зернов, И. Михеев)
2-й период
Владислав Семин 26:49
Антон Белов 31:55
32:52 Тэйлор Бек (К. Фрэнсон, И. Михеев)
Сергей Плотников 35:16
Статистика
27 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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