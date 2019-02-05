«Авангард» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ
БАЛАШИХА (Московская область), 4 фев — РИА Новости, Семен Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу над СКА из
БАЛАШИХА (Московская область), 4 фев — РИА Новости, Семен Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу над СКА из
Встреча, состоявшаяся в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбами отметились Сергей Широков (на 17-й минуте) и Тэйлор Бек (33).
Как сообщили РИА Новости в
Встречу посетили португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.
«Авангард» не мог обыграть СКА на своей площадке с 5 февраля 2012 года, омичи проиграли армейцам шесть предыдущих домашних матчей КХЛ. Защитник «Авангарда» Максим Чудинов провел 600-й матч в КХЛ. Капитан «Авангарда» Евгений Медведев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Игорь Бобков
|Магнус Хелльберг 58:27
|1-й период
|03:07
|Михаил Фисенко
|07:12
|Никита Пивцакин
|07:12
|Никита Пивцакин
|16:56
|Сергей Широков (Д. Зернов, И. Михеев)
|2-й период
|Владислав Семин
|26:49
|Антон Белов
|31:55
|32:52
|Тэйлор Бек (К. Фрэнсон, И. Михеев)
|Сергей Плотников
|35:16
|27
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)