«Авангард» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбами отметились Сергей Широков (на 17-й минуте) и Тэйлор Бек (33).

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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ, СКА впервые за всю историю лиги провел два подряд матча без заброшенных шайб. Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел восьмой в сезоне матч «на ноль».

Встречу посетили португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

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