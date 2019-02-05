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00:01 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели от ЦСКА четвертое поражение в сезоне

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели от ЦСКА четвертое поражение в сезоне, уступив на своей площадке со счетом 0:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

По сравнению с матчем с рижским «Динамо» белорусская команда не стала вносить изменения в состав. Минчане постарались без ошибок сыграть на синей линии у своей зоны и смогли навязать борьбу одной из лучших оборонительных линий в чемпионате.

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Минское «Динамо» и ЦСКА встречаются с начала года в четвертый раз. Наиболее близки к успеху «зубры» были во встрече в Москве 29 января, когда вели в счете 2:0. В прошедшем поединке подопечные Андрея Сидоренко в первом периоде, после удаления Ивана Телегина, получили возможность открыть счет в большинстве, но все броски хозяев парировал Илья Сорокин.

Армейцы из Москвы значительно лучше использовали свои моменты. На 31-й минуте Константин Окулов вывел ЦСКА вперед. Динамовцы старались не упустить инициативу и активнее стали действовать в зоне нападения соперников. Однако москвичи сумели провести быструю контратаку, которую точным броском под перекладину ворот Юнаса Энрота завершил Янник Хансен — 2:0. В заключительные двадцать минут игры армейцы продолжали контролировать ситуацию на площадке и добились победы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В чемпионата КХЛ наступает пауза, связанная с международными матчами национальных сборных. Очередной матч в сезоне минчане проведут на своей площадке 11 февраля против ярославского «Локомотива».

Динамо Мн 0:3
(0:0, 0:2, 0:1)
ЦСКА
4.02.2019, 19:30 Зрители: 9293 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Андрей Сидоренко Игорь Никитин
Вратари
Юнас Энрот Илья Сорокин
1-й период
Иван Телегин 12:28
2-й период
26:47
29:29 Евгений Ковыршин
Константин Окулов (А. Слепышев, А. Блажиевский) 30:01
Иван Телегин 31:33
Янник Хансен (П. Карнаухов) 32:42
35:17 Патрик Уиркош
35:29 Артем Волков
3-й период
44:07 Олег Евенко
Антон Слепышев 44:07
Алексей Марченко 46:56
Максим Шалунов (А. Попов, А.С. Романов) 57:09
57:48 Джонатон Блум
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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