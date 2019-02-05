Хоккеисты минского «Динамо» потерпели от ЦСКА четвертое поражение в сезоне

Источник: РИА "Новости"

По сравнению с матчем с рижским «Динамо» белорусская команда не стала вносить изменения в состав. Минчане постарались без ошибок сыграть на синей линии у своей зоны и смогли навязать борьбу одной из лучших оборонительных линий в чемпионате.

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Минское «Динамо» и ЦСКА встречаются с начала года в четвертый раз. Наиболее близки к успеху «зубры» были во встрече в Москве 29 января, когда вели в счете 2:0. В прошедшем поединке подопечные Андрея Сидоренко в первом периоде, после удаления Ивана Телегина, получили возможность открыть счет в большинстве, но все броски хозяев парировал Илья Сорокин.

Армейцы из Москвы значительно лучше использовали свои моменты. На 31-й минуте Константин Окулов вывел ЦСКА вперед. Динамовцы старались не упустить инициативу и активнее стали действовать в зоне нападения соперников. Однако москвичи сумели провести быструю контратаку, которую точным броском под перекладину ворот Юнаса Энрота завершил Янник Хансен — 2:0. В заключительные двадцать минут игры армейцы продолжали контролировать ситуацию на площадке и добились победы.

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