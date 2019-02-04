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4 февраля, источник: Р-Спорт

ЦСКА выиграл четвертый подряд матч КХЛ, победив минское «Динамо»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Константин Окулов (31-я минута), Янник Хансен (33) и Максим Шалунов (58). Вратарь ЦСКА Илья Сорокин отразил 16 бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА, одержавший четвертую подряд победу, 11 февраля на выезде встретится с братиславским «Слованом», а «Динамо» в этот же день примет ярославский «Локомотив».

Динамо Мн 0:3
(0:0, 0:2, 0:1)
ЦСКА
4.02.2019, 19:30 Зрители: 9293 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Андрей Сидоренко Игорь Никитин
Вратари
Юнас Энрот Илья Сорокин
1-й период
Иван Телегин 12:28
2-й период
26:47
29:29 Евгений Ковыршин
Константин Окулов (А. Слепышев, А. Блажиевский) 30:01
Иван Телегин 31:33
Янник Хансен (П. Карнаухов) 32:42
35:17 Патрик Уиркош
35:29 Артем Волков
3-й период
44:07 Олег Евенко
Антон Слепышев 44:07
Алексей Марченко 46:56
Максим Шалунов (А. Попов, А.С. Романов) 57:09
57:48 Джонатон Блум
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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