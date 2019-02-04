ЦСКА выиграл четвертый подряд матч КХЛ, победив минское «Динамо»

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Константин Окулов (31-я минута), Янник Хансен (33) и Максим Шалунов (58). Вратарь ЦСКА Илья Сорокин отразил 16 бросков.

ЦСКА, одержавший четвертую подряд победу, 11 февраля на выезде встретится с братиславским «Слованом», а «Динамо» в этот же день примет ярославский «Локомотив».