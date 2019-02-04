ЦСКА выиграл четвертый подряд матч КХЛ, победив минское «Динамо»
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Константин Окулов (31-я минута), Янник Хансен (33) и Максим Шалунов (58). Вратарь ЦСКА Илья Сорокин отразил 16 бросков.
ЦСКА, одержавший четвертую подряд победу, 11 февраля на выезде встретится с братиславским «Слованом», а «Динамо» в этот же день примет ярославский «Локомотив».
|Андрей Сидоренко
|Игорь Никитин
|Юнас Энрот
|Илья Сорокин
|1-й период
|Иван Телегин
|12:28
|2-й период
|26:47
|29:29
|Евгений Ковыршин
|Константин Окулов (А. Слепышев, А. Блажиевский)
|30:01
|Иван Телегин
|31:33
|Янник Хансен (П. Карнаухов)
|32:42
|35:17
|Патрик Уиркош
|35:29
|Артем Волков
|3-й период
|44:07
|Олег Евенко
|Антон Слепышев
|44:07
|Алексей Марченко
|46:56
|Максим Шалунов (А. Попов, А.С. Романов)
|57:09
|57:48
|Джонатон Блум
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)