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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф

Благодаря поражению рижского «Динамо» в матче с братиславским «Слованом» (1:2) выход в плей-офф сумело себе обеспечить «Динамо» из Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

Подопечные Владимира Крикунова стали пятым клубом Западной конференции, завоевавшим путёвку в грядущий розыгрыш Кубка Гагарина. В активе московской команды 65 очков после 56 матчей.

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Ранее выход в плей-офф себе обеспечили московский ЦСКА, петербургский СКА, финский «Йокерит» и ярославский «Локомотив».

Хозяева открыли счёт на 15-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий братиславского клуба Марек Слобода. На 24-й минуте гол Микелиса Редлихса восстановил равновесие на табло, но вскоре «Слован» вновь вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Джеффа Таффе. Больше зрители встречи в Братиславе голов не увидели.

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Слован 2:1
(1:0, 1:1, 0:0)
Динамо Р
4.02.2019, 20:30 Зрители: 4403 Регулярный чемпионат "Словнафт-Арена"
Главные тренеры
Владимир Орсаг Гиртс Анкипанс
Вратари
Якуб Штепанек 34:22 (Я. Штепанек 34:33) Тимур Билялов
1-й период
14:46 Марек Слобода
2-й период
23:25 Эрик Желина
Микелис Редлихс (М. Майоне, Л. Виделль) 23:41
Даниелс Берзиньш 24:24
Микелис Редлихс 27:52
34:33 Джефф Тэйфф (К. Бэйли, Р. Червены)
3-й период
Мартиньш Дзиеркалс 44:01
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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