Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф

Подопечные Владимира Крикунова стали пятым клубом Западной конференции , завоевавшим путёвку в грядущий розыгрыш Кубка Гагарина. В активе московской команды 65 очков после 56 матчей.

Ранее выход в плей-офф себе обеспечили московский ЦСКА, петербургский СКА, финский «Йокерит» и ярославский «Локомотив».

Хозяева открыли счёт на 15-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий братиславского клуба Марек Слобода. На 24-й минуте гол Микелиса Редлихса восстановил равновесие на табло, но вскоре «Слован» вновь вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Джеффа Таффе. Больше зрители встречи в Братиславе голов не увидели.