Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф
Благодаря поражению рижского «Динамо» в матче с братиславским «Слованом» (1:2) выход в
Благодаря поражению рижского «Динамо» в матче с братиславским «Слованом» (1:2) выход в
Подопечные Владимира Крикунова стали пятым клубом Западной конференции, завоевавшим путёвку в грядущий розыгрыш Кубка Гагарина. В активе московской команды 65 очков после 56 матчей.
Ранее выход в
Хозяева открыли счёт на 15-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий братиславского клуба Марек Слобода. На 24-й минуте гол Микелиса Редлихса восстановил равновесие на табло, но вскоре «Слован» вновь вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Джеффа Таффе. Больше зрители встречи в Братиславе голов не увидели.
|Владимир Орсаг
|Гиртс Анкипанс
|Якуб Штепанек 34:22 (Я. Штепанек 34:33)
|Тимур Билялов
|1-й период
|14:46
|Марек Слобода
|2-й период
|23:25
|Эрик Желина
|Микелис Редлихс (М. Майоне, Л. Виделль)
|23:41
|Даниелс Берзиньш
|24:24
|Микелис Редлихс
|27:52
|34:33
|Джефф Тэйфф (К. Бэйли, Р. Червены)
|3-й период
|Мартиньш Дзиеркалс
|44:01
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)