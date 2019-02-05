Моуринью: Хоккеисты «Авангарда» и СКА показали хорошую игру, это было отличное шоу

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Встреча состоялась в понедельник в подмосковной Балашихе и завершилась победой «Авангарда» со счетом 2:0.

«Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта, это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Сегодня утром мне удалось посетить тренировку “Авангарда”, познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию, в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад», — отметил Моуринью.

«Спасибо “Авангарду” за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью- Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», — добавил он.

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Моуринью, в декабре покинувший английский «Манчестер Юнайтед», приехал на матч команд в Балашиху, где в этом сезоне проводит домашние игры «Авангард». После символического вбрасывания с участием хоккеистов «Авангарда» и СКА Моуринью, находившийся в центре ледовой площадки, поскользнулся и упал. Игроки помогли ему подняться, португалец не получил повреждений.

На протяжении своей тренерской карьеры Моуринью возглавлял португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Реал». Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В его активе победы в Кубке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол.